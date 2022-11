Po celé Číně se šíří protesty proti covidovému lockdownu

V neobvykle odvážném chování, který podle všeho naznačuje míru zoufalství lidí, vyzval v sobotu dav v Šanghaji k odstranění komunistické strany a Si Ťin-pchinga v potyčce s policií, jak vyplývá z videí šířených na Twitteru. Číňané se obvykle zdržují veřejné kritiky strany a jejích vůdců ze strachu z represí.

Tsinghua university right now👇🏼 city after city seeing protests small and large against Zero Covid policies and against excesses of Communist Party rule - every hour there seems to be a new one pic.twitter.com/7CbUtzNmjR