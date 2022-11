Ruská agrese na Ukrajině: Při ruském útoku na nemocnici zahynul novorozenec

23. 11. 2022

- Záchranáři pracují na místě v záporožském Vilniusku; Ukrajina zřídí "centra nepřemožitelnosti", která budou poskytovat teplo a elektřinu



- Ruská raketa zasáhla 23. listopadu časně ráno tamější porodnici u Záporoží a zabila novorozence, informoval regionální gubernátor.



⚡️Russia strikes maternity ward in Zaporizhzhia, newborn baby killed.



A Russian missile struck the maternity ward of the Vilnianska Hospital near Zaporizhzhia early on Nov. 23, Governor Starukh wrote on Telegram. A newborn baby was killed in the attack.



📸 Starukh/ Telegram pic.twitter.com/O0b41fvAdh — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 23, 2022

- Maďarský premiér Viktor Orbán se ocitl pod tlakem, aby se omluvil poté, co zveřejnil video, na němž má na fotbalovém zápase šálu s vyobrazením historického Maďarska včetně částí Ukrajiny a sousedních zemí.



Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko v úterý uvedl, že si Kyjev předvolá maďarského velvyslance, "který bude informován o nepřijatelnosti činu Viktora Orbána".



"Propagace revizionistických myšlenek v Maďarsku nepřispívá k rozvoji ukrajinsko-maďarských vztahů a není v souladu se zásadami evropské politiky," napsal Nikolenko na Facebooku. "Čekáme na oficiální omluvu z maďarské strany a odstranění zásahů do územní celistvosti Ukrajiny."



Ukrajinská média ukázala snímky Orbána ze setkání s maďarským fotbalistou se šálou, na níž byla podle listu Ukrajinska pravda vyobrazena mapa "Velkého Maďarska" zahrnující území, které je nyní součástí sousedních států Ukrajiny, Rakouska, Slovenska, Rumunska, Chorvatska a Srbska.



Rozzlobeně reagovalo také rumunské ministerstvo zahraničí, které uvedlo, že maďarskému velvyslanci v Bukurešti předalo svůj "rozhodný nesouhlas s tímto gestem":

- Skupina sedmi zemí se chystá brzy oznámit cenový strop na vývoz ruské ropy a koalice bude pravděpodobně upravovat jeho výši několikrát ročně, nikoliv měsíčně, uvedl v úterý vysoký představitel amerického ministerstva financí. Skupina G7 včetně Spojených států spolu s EU a Austrálií má zavést cenový strop na vývoz ruské ropy po moři 5. prosince jako součást sankcí, které mají potrestat Moskvu za její invazi na Ukrajinu.











