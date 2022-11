Ruská televize: Bojíme se, že skončíme u trestního soudu v Haagu

29. 11. 2022

čas čtení 2 minuty

Mezitím v Rusku hlavní propagandistka Margareta Simonjan a její kumpáni v televizi začali vyjadřovat obavy, že skončí u trestního soudu v Haagu:

Meanwhile in Russia: top propagandists and their friends in high places are getting worried about the possibility of losing the war to Ukraine and being tried at the Hague. pic.twitter.com/SfgB1GexQv — Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 29, 2022



Simonjan: Připravují se na obsazení našeho Krymu. V této situaci děláme jediné, co můžeme. Bombardujeme, bombardujeme každý den, bombardujeme infrastrukturu, Bůh ví, že jsme to tak nemysleli, nikdo to tak nemyslel. My dva jsme to nechtěli. Vím velmi dobře, že úřady si to nepřály. My jsme milí, zdvořilí a a v některých ohledech i pokorní. Jsme strašně měkcí, jsme tak laskaví, důvěřiví, pokorní, ale měli bychom takoví být? Teď, když vidíme, že každý den je ničena infrastruktura, která pomáhá Ukrajině bojovat, zabíjet naše lidi na tom, co je nyní už naše území. Jsem ohromena lidmi, našimi lidmi, které znám, a bohužel je jich dost. Bohužel je mnoho lidí, a to i ve velmi vysokých kruzích, kteří se toho bojí a bojí se nazývat věci pravými jmény, kvůli tomu, co si budou myslet lidé na druhé straně, To je pro ně úplně -



Solovjev: Možná by tito lidé z vysokých kruhů měli skončit v důchodu.



Simonjan: Naplivat na to, co si tam lidé myslí. Lidi, kteří se bojí, že skončí v Haagu. Poslyšte, musíte se bát prohrát, musíte se bát ponížení a musíte se bát zradit své lidi. Říkám vám, že jestliže se nám podaří prohrát, Haag, ať už skutečný nebo hypotetický, čeká i na metaře, který zametá chodník u kremelské zdi. Jestli bude další čtvrť v Kyjevě bez světla nebo ne, to nezmění nic na rozsahu té katastrofy, která postihne naši zemi, jestli se nám podaří prohrát. No, to si ani nedovedeme představit -



Solovjev: Ale my prostě nemůžeme prohrát. Pokud se to stane, nebude žádný Haag. Nebude, o čem je řeč? Celý svět shoří v plamenech.







