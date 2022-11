Proč obranné rozpočty zůstanou i po válce na Ukrajině vysoké

30. 11. 2022

Válka odhaluje, nakolik evropské státy nedostatečně investovaly do obrany - a také klíčovou roli, kterou bude v transatlantické bezpečnosti hrát obnovitelná energie, upozorňuje Patrick Tucker. Válka odhaluje, nakolik evropské státy nedostatečně investovaly do obrany - a také klíčovou roli, kterou bude v transatlantické bezpečnosti hrát obnovitelná energie,

I po ústupu ruských sil z Ukrajiny by západní vlády měly očekávat vyšší obranné rozpočty a nadále přispívat k obranným schopnostem Ukrajiny kvůli odvrácení další ruské invaze, uvedli vojenští a vládní představitelé na nedávném Mezinárodním bezpečnostním fóru v Halifaxu. Měli by také více investovat do obnovitelné energie, aby zmírnili ekonomický dopad menšího využívání ruské ropy a plynu.

Senátor Chris Coons řekl Defense One, že Spojené státy budou stále muset odstrašovat poražené Rusko.

"Kritickou součástí ukončení války a zahájení obnovy je zajištění toho, že do budoucna ručíme za bezpečnost Ukrajiny," řekl Coons. "Když se podíváte zpět na příklad americké revoluce, podepsali jsme mírovou smlouvu v roce 1783. Ale za méně než 20 let jsme byli zpět ve válce s Velkou Británií. Každý Ukrajinec, se kterým mluvíte, vyjadřuje své znepokojení nad tím, že i když se boje zastaví, i když dosáhnou příměří, i když dosáhnou mírové smlouvy, budou se obávat vyhlídek, že Putin znovu spustí válku... Myslím, že si zaslouží investice do jejich budoucích obranných schopností."

Jednou z největších lekcí války, zejména pro evropské členy NATO, je, že vojenská a bezpečnostní hrozba, kterou představují autokratické vlády jako Rusko – a Čína – je větší, než na co byli mnozí připraveni.

Belgie, Německo, Švédsko, Rumunsko, Itálie, Polsko a Norsko od února slíbily zvýšit své výdaje na obranu. Ale pro některé z těchto zemí, včetně Německa, to přišlo po letech snižování výdajů a menšího hromadění věcí, jako jsou dělostřelecké granáty, munice a rakety.

To je důvod, proč narůstají obavy, zda Ukrajina získá dostatek zbraní, aby vyhrála válku, řekl admirál nizozemského královského námořnictva Rob Bauer, který vede Vojenský výbor NATO. "Jde o způsob přechodu na válečnou ekonomiku v době míru," řekl.

Bauer řekl, že členské státy NATO musí vyčlenit více prostředků na zbraně, a to jak pro nahrazení vlastních zásob, tak pro pokračování v podpoře Ukrajiny. A západní lídři budou muset vést upřímnou diskusi se svými obyvateli o budoucích nákladech na obranu a bezpečnost.

"Je to úsilí celého národa, všech národů, protože to není jen ministr obrany, který objednává... Jde o diskusi o tom, jak nastartujeme výrobu," řekl Bauer.

Slabé články v dodavatelském řetězci zbraní nejsou jen důsledkem nízkých vládních výdajů, ale také společenských postojů a zaujatosti ze strany finančních institucí investovat do obranných firem, řekl.

Bauer však varoval, že vyřešení problému bude vyžadovat více jen než předání peněz dodavatelům.

"Je to problém vzniklý před válkou na Ukrajině, protože jsme chtěli větší bezpečnost. Proto jsme vedli diskusi o 2 %," řekl s odkazem na závazek členů NATO z roku 2006 věnovat alespoň 2 % svého individuálního HDP na obranné výdaje. "Lidé si začali objednávat další schopnosti, extra munici. Průmysl ale nenavýšil výrobní kapacitu v souladu s rozpočtem, a proto ceny vzrostly." Označil to za "směšné".

Ale válečná situace neznamená jen větší výdaje na obranu. Znamená také investice do obnovitelné energie, aby Rusko ztratilo vliv, který získává zásobováním světa ropou a plynem.

Julija Kovaliv, ukrajinská velvyslankyně v Kanadě, řekla: "Jsme na hraně tohoto šestého balíčku evropských sankcí, které zakazují ruskou ropu, a o cenovém stropu se diskutuje. Je důležité připravit Rusko o tyto obrovské příjmy."

Kovaliv dodala, že Rusko se záměrně zaměřilo na dodávky obnovitelné energie její země.

"Když Rusko napadlo Ukrajinu… první věc, kterou na Ukrajině skutečně zcela záměrně zničili, je 90 % větrných elektráren a 50 % solárních elektráren… s vědomím, že jsme se posunuli k diverzifikaci energie," řekla.

