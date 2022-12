Prohrává Rusko válku? A pokud ano, kdy to přizná?

2. 12. 2022

čas čtení 23 minut

Jedním z matoucích rysů volebního procesu v USA je čas, který v mnoha státech zabere identifikace vítězů. Akcie soupeřících kandidátů jdou nahoru a dolů, jak jednotlivé okrsky "klesají" na základě výsledků poslední várky hlasů, napsal Sam Freedman. Jedním z matoucích rysů volebního procesu v USA je čas, který v mnoha státech zabere identifikace vítězů. Akcie soupeřících kandidátů jdou nahoru a dolů, jak jednotlivé okrsky "klesají" na základě výsledků poslední várky hlasů,

Nakonec se dostatečně odvážný analytik rozhodne, že ačkoli mnoho hlasů ještě musí být sečteno, má dostatečné znalosti o trendech, precedentech a místní demografii, aby mohl vyhlásit za vítěze. Předpokládaní poražení samozřejmě jen zřídka připustí takový výsledek, dokud nejsou všechny cesty k vítězství definitivně uzavřeny, a dokonce i pravděpodobní vítězové mohou být opatrní a obávají se vrtkavosti osudu. Tento popis voleb je dobrým příkladem jak předpovědí s neúplnými informacemi, tak i přirozené prodlevy mezi tím, co je zřejmé informovanému pozorovateli, a tím, co si uvědomí přímo zúčastnění.

"Vyhodnotit" válku je mnohem obtížnější než určit výsledek voleb. Volební předpovědi jsou o odhalení výsledku, o kterém bylo rozhodnuto, jakmile byly odevzdány všechny hlasy: Vyhodnocení války je o předvídání událostí, které se teprve stanou, a rozhodnutích, která teprve musí být učiněna. Dokonce i ti, kteří dobře znají soupeřící síly a terén, ve kterém bojují, mohou být doběhnuti náhodnými událostmi, jako je změna počasí nebo účinná taktická inovace. Během války se očekávání mění.

V současné válce tedy rané předpovědi, že ruské síly převálcují ukrajinský odpor, neměly dlouhého trvání. Následné hodnocení ukrajinských vyhlídek bylo optimističtější, jen aby se staly utlumenějšími, protože letní brutální a vyčerpávající bitvy doprovázela varování před dlouhodobým patem. Poté vzrostla důvěra v konečné ukrajinské vítězství, když Kyjiv využil HIMARSy a další vysoce schopné západní vybavení k degradaci ruského logistického a velitelského systému předtím, než série protiofenzív osvobodila pásy okupovaného území. Od té doby se nestalo nic, co by naznačovalo, že Ukrajině hrozí ztráta vojenské iniciativy v pozemní válce. Ruská evakuace Chersonu byla důkazem toho, že Moskva musí ještě najít způsob, jak stabilizovat přední linie, aby získala čas na osvěžení svých demoralizovaných a sužovaných sil, i když to zůstává jejím záměrem. Navíc na rozdíl od předchozích stažení, která byly prezentována, byť nepřesvědčivě, jako gesta "dobré vůle", bylo toto od začátku popisováno jako reakce na vojenské potřeby.

S příchodem zimy se však do hodnocení vrátila opatrnost. Předseda Sboru náčelníků štábů USA generál Mark Milley poznamenal, že pokud to povede ke zpomalení bojů, mohla by se naskytnout příležitost pro určité diplomatické iniciativy – pozorování, které ostatní američtí představitelé rychle bagatelizovali. Ukrajinský názor zůstává, že zima nepředstavuje žádnou překážku pro další útočné operace. Generál Valerij Zalužnyj, vrchní velitel Ukrajiny, slíbil, že jeho síly "budou bojovat, dokud budeme mít sílu. Naším cílem je osvobodit celou ukrajinskou zemi od ruské okupace. Na této cestě se za žádných okolností nezastavíme." Z pohledu Ukrajiny, dokud Rusko nepřijme nevyhnutelnost stažení, neexistuje žádný základ pro trvalé urovnání.

Rusko odolává

Současnou vyjednávací pozicí Ruska je vznášet nároky na ukrajinské území, které ani neokupuje. Jak jsem tvrdil v nedávném příspěvku, Putin aktivně nehledá dohodu, protože nemá zájem o takovou, která by odhalila pošetilost a marnost této války. Místo toho zesílil válečné úsilí a choval se, jako by vítězství bylo reálnou možností. Rusko je nyní na válečné stezce, výrobci zbraní se snaží vyrobit dostatečné vybavení, aby udrželi své síly v boji, a přes obrovské ztráty odvádějí do armády dostupné muže. Po zmatcích počáteční mobilizace byly koncem října zavedeny nové struktury, aby byly zdroje využívány efektivněji. Koordinační rada v čele s předsedou vlády Michailem Mišustinem dohlíží na dva proudy činností, z nichž jeden se zabývá otázkami financování a regulace a druhý dodávkami zbraní, vybavení a potravin pro vojenský personál.

Z vojenského hlediska je toto mimořádné úsilí jen máloco jiného než bezohlednější a efektivnější útok proti ukrajinské infrastruktuře. Pokud se za těmito útoky skrývá jiná strategie než vyjádření frustrace nad ukrajinskou odolností, je to hrubý donucovací prostředek. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov to odůvodnil tím, že Kyjiv odmítl vyjednávat (Zelenskij řekl, že bude jednat pouze s jiným ruským vůdcem než je Putin). Nátlak nedoprovází žádný náznak kompromisu. Tentýž Peskov popírá, že Cherson byl pro Rusko ztracen nadobro. "Je to subjekt Ruské federace – je právně stanoveno a definováno. Neexistují žádné změny a nemohou být žádné změny." Příliš mnoho se vidí v jeho zdánlivém ústupku - že Moskva neusiluje o změnu režimu v Kyjivě. Nejen, že tento slib není nový, ale i pro Moskvu by bylo zvláštní obviňovat Zelenského z toho, že odmítl jednat o jeho nahrazení rusofilským režimem. Protože Rusko stále požaduje rozdělení Ukrajiny. Všimněte si také, že místopředseda Rady federace Ruské federace Konstantin Kosačev řekl, že "normalizace vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou by byla možná pouze po změně moci v Kyjivě, protože současný režim nemá žádnou svobodu manévrování a je vězněm předchozích akcí a ideologie".

Mezi tím, jak Rusko prosazuje své válečné cíle, a jeho schopností vést válku tak, aby jich dosáhlo, byla dlouho propast. Vývoj těchto cílů měl pouze slabý vztah k vývoji bojů a byla zde jen malá soudržnost. Před válkou Moskva tvrdila, že je znepokojena potenciálním členstvím Ukrajiny v NATO (což tehdy nebylo na pořadu dne) a jejím zacházením s Ruskem podporovanými enklávami v Doněcku a Luhansku (hrozba, kterou přeháněla). Když válka začala, Putin mluvil o nutnosti ukrajinské "demilitarizace a denacifikace" – což mohlo znamenat jedině změnu režimu. Jakmile byly jeho síly staženy od Kyjiva, tento cíl byl nahrazen odhodláním dobýt celý Doněck a Luhansk, když už nic jiného.

Poté v září, po omezeném pokroku při dosahování tohoto omezenějšího cíle, a s rostoucí silou Ukrajiny, Putin dramaticky zvýšil sázky tím, že prohlásil, že anektuje Cherson, Záporoží, Doněck a Luhansk spolu s již obsazeným Krymem. Žádná z těchto provincií není úplně okupována, kromě Krymu, a od Putinova oznámení Rusko výrazně a v omezené míře ztratilo půdu v ​​Chersonu v Luhansku, zatímco selhává – zatím – ve svém zoufalém úsilí získat další kus Doněcka. Ztráta Chersonu byla velká věc, nadšené davy vítající Zelenského poněkud podkopávaly ruské tvrzení ohledně 90 % kladných hlasů pro anexi. Po devíti měsících bojů Rusko sílou zbraní ještě nedokázalo dosáhnout jediného válečného cíle.

Rozhodnutí stáhnout se z Chersonu bylo prezentováno jako pouhé obezřetné vojenské opatření a rozhodně ne takové, které přijal Putin. Oficiální ruskou zodpovědnost má vrchní velitel generál Sergej Surovikin, který doporučuje ministru obrany Sergeji Šojgu, aby byly jednotky staženy kvůli obtížím jejich postavení a riziku pro civilisty. Jejich role byla zdůrazněna v inscenovaném rozhovoru zveřejněném na videu mezi těmito dvěma zasmušilými Sergeji. Toto rozhodnutí podpořili zejména čečenský vůdce Ramzan Kadyrov a šéf Wagnera Jevgenij Prigožin, navzdory předchozí kritice ruské armády, částečně proto, že podpořili jmenování Surovikina nejvyšším velitelem. Možná to bylo také proto, že se sami nemají moc čím chlubit, pokud jde o vojenské průlomy. Wagner vrhá velké množství mužů, kteří utrpěli těžké ztráty, na město Bachmut v Doněcku, s minimálními zisky.

Takže i když na základě našich znalostí o konkurenčních silách dojdeme k závěru, že Rusko tuto válku prohrává, jsme dále než kdy jindy od ruského přiznání neúspěchu. Možná nikdy nepřijde. Ruské síly mohou být nadále zatlačovány, ale dokud bude mít Moskva nějakou naději, že obnovené síly by mohly stačit k opětovné invazi, nebo že útoky na ukrajinský lid katastroficky oslabí morálku v Kyjivě, neuzná porážku. Ukrajina také nemůže říci, že vyhrála, protože je zde mnohem více území k osvobození a její obyvatelstvo čelí bezútěšné zimě s malým oddechem.

Jak poznáme, že Rusko prohrálo?

Až dosud tedy rozpaky v bitvě nevedly k odpovídajícímu zmenšení válečných cílů. V určitém bodě pokračující ústupy mohou vyžadovat cíle, které mají určitou důvěryhodnost a nevypadají jako propagandistický bombast. Je také možné, že cíle se začnou prezentovat spíše defenzivně. Již nyní se stává, že válka je běžně prezentována jako reálná konflikt s NATO (což poskytuje omluvu pro nedostatek pokroku). Pro Putina by nejvážnější obavou, která by přinesla jednoznačnou ztrátu, bylo ukrajinské tažení za znovuzískání Krymu. Putin pravidelně hovoří o ukrajinské hrozbě Krymu, včetně schopnosti zablokovat dodávky vody. V říjnu vyjádřil rozhořčení nad sabotáží Kerčského mostu, který Krymský poloostrov spojoval s pevninou. To vede k myšlence, že přimět Putina vážně vyjednávat může vyžadovat, aby byl Krym vystaven riziku. Mnozí na Západě varovali Ukrajinu, aby nedělala z Krymu vojenskou prioritu právě proto, že na něm Putinovi tolik záleží, takže hrozba je zde jednou z mála nepředvídaných událostí, které by mohly vést k jaderné eskalaci.

Pokud je Putinovou hlavní prioritou obrana Krymu, stále si nemůže dovolit příliš mnoho dalších ústupů jinde. Naděje ohledně uvolnění tlaku, která stála za mobilizací, spočívala v tom, že by se ruské síly mohly dostat do pozice k zahájení nových ofenzív. Dokáže proměnit nově mobilizované vojáky v efektivní bojovou sílu, řádně vycvičenou a vystrojenou? Postupem času by Rusko mohlo být schopno znovu vytvořit svou armádu, i když je třeba poznamenat, že ta, která byla letos tak vážně degradována a vyčerpaná, byla vybudována za příznivých ekonomických podmínek. Z krátkodobého hlediska existují praktické limity toho, čeho lze dosáhnout.

Ruský obranný průmysl dostal za úkol zvýšit svou produktivitu (narušenou mobilizací) a poskytnout více zbraní pro frontu. Hodnocení nejsou jednoduchá. Předpokládalo se například, že Rusko bude mít problém pokračovat v pravidelných raketových útocích na ukrajinská města a zařízení, protože mu docházejí balistické střely Iskander a řízené střely Kalibr. Údery však stále přicházejí. Může to být důsledek podcenění počátečních zásob, nebo proto, že odhady byly správné a zatím hází na Ukrajinu, co mohou, aby dosáhli maximálního efektu, nebo proto, že mohou vyrobit více, možná kvůli součástkám nashromážděným z doby před válkou, nebo protože mohou více nakupovat ze zahraničí. Podařilo se nakoupit řízené střely z Íránu a možná také získat balistické střely z Teheránu - a možná i ze Severní Koreje, odkud už možná dostávají dělostřelecké granáty.

Méně jasné je, zda lze toto přezbrojení replikovat ve vybavení potřebném pro pozemní ofenzívy. Existují důvody se domnívat, že jim chybí zdroje, včetně pracovní síly, ke zvýšení produktivity v celém obranném sektoru, což má za následek, že v některých oblastech je to nejlepší, co lze udělat, nejprve modernizovat zastaralou výzbroj, například tanky T-62. zaveden v roce 1961. Mezitím zprávy o zacházení s nedávno mobilizovanými muži na frontě naznačují, že v jejich případě je termín "potrava pro děla" výstižnější než obvykle.

To posiluje názor, že Rusko bude i nadále bojovat v pozemní bitvě a zároveň si bude užívat mnohem větší volnost při provádění úderů proti ukrajinské společnosti a ekonomice. Novou ruskou linii na jihu Ukrajiny (nezbytná pro obranu Krymu) by mělo být snazší bránit, zatímco Ukrajina nadále odráží neustálé útoky na Bachmut v Doněcku. Zbývá tedy úsek fronty Svjatove-Kreminna v Luhansku, kde ukrajinští vojáci pomalu, ale vytrvale postupují v oblasti, kde doufali v průlom. Možná by také stálo za to sledovat frontu v Záporoží, kde se objevily zprávy o nahromadění ukrajinských sil.

Jak tomu bylo od začátku války, úsudek o tom, kdo vyhraje a kdo prohraje, nadále závisí na průběhu pozemní bitvy. Ale zatímco Rusku chybí věrohodný koncept vítězství, je možné vidět, jak by Ukrajina mohla zvítězit, přinejmenším do té míry, že by Rusku zůstaly minimální a nesoudržné územní zisky, přičemž dokonce i Krym zůstal zranitelný. Kromě vyhlídky na "ztrátu" Krymu zůstávám toho názoru, že jedním z mála pravděpodobných scénářů pro změnu ruského postoje by bylo, kdyby generál Surovikin usoudil, že jeho síly nejsou v pozici, aby mohly pokračovat ve válce, a snažil se zařídit nějaký druh příměří/stažení. Stále má problém, který pronásledoval jeho předchůdce – získat Putinův souhlas stáhnout se do hajitelnějších linií, i když proces stažení posiluje dojem, že Rusko prohrává.

Kromě toho k záchraně něčeho z této války Rusko nadále spoléhá na následky bolesti, kterou působí ukrajinskému lidu a mezinárodní ekonomice, a vytváří určitý druh tlaku na ústupky Kyjiva. Bolest se určitě vystupňovala, ale nikdy se neobjevil náznak, že způsobí něco jiného, ​​než zesílí odhodlání Ukrajiny osvobodit své území. Moskva může mít určité sadistické potěšení ze zranění, které může způsobit, ale zatím nemá žádný politický prospěch.

Mezinárodní kontext

Bidenova administrativa, která byla kriticky důležitá pro schopnost Ukrajiny udržet své vojenské úsilí a vyrovnat se s vážným zásahem do ekonomiky, také uznává, že v současné době neexistuje žádné zjevné diplomatické řešení. Ale snaží se udržet pohromadě koalici podporující Kyjiv a oslovit skeptičtější členy ‚globálního jihu‘. Proto ji znervózňuje, že bojovná rétorika Zelenského způsobuje, že vypadá nerealisticky a necitlivě vůči obavám jiných států. Je trochu moc očekávat, že Zelenskij bude vypadat rozumně vzhledem k intenzitě útoků, kterým jeho země čelí. Nicméně poté, co ho Washington vyzval, aby alespoň předstíral zájem o diplomatické řešení, ve svém virtuálním v projevu ke G20 nabídl desetibodový plán.

Klíčovým rysem tohoto plánu bylo, že jeho první kroky vyžadovaly, aby Rusko zastavilo svá nejkřiklavější porušování mezinárodního práva a nejškodlivější chování, než přistoupí k nastínění dlouhodobého urovnání. Toto bylo oněch deset bodů:

1. Ruské síly musejí opustit Záporožskou jadernou elektrárnu a umožnit MAAE spolupracovat s ukrajinským personálem na zajištění bezpečnosti, aby nedošlo k úniku radiace.

2. Iniciativa týkající se obilí by měla být rozšířena, aby umožnila ostatním přístavům vyvážet obilí.

3. Vzhledem k tomu, že 40 % ukrajinské energetické infrastruktury bylo zničeno údery ruských střel a dronů, bylo zapotřebí zlepšit protivzdušnou obranu, aby byla zajištěna lepší ochrana klíčových zařízení a aby bylo možné získat odbornou radu a pomoc při obnově této infrastruktury. A co je nejdůležitější, Rusko by mohlo udělat první krok k projevení zájmu o mír tím, že by se těchto úderů vzdalo.

4. Propuštění všech vězňů a deportovaných – ‚tisíců našich lidí – vojáků i civilistů‘ v ruském zajetí. Zelenskij oznámil, že Kyjiv má jména ‚11 tisíc dětí, které byly násilně deportovány do Ruska. Jsou odděleny od svých rodičů s plným vědomím, že mají rodiny‘.

5. Implementovat Chartu OSN obnovením územní celistvosti Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že nelze tolerovat agresi, ‚to není k jednání‘.

6. Stažení ruských jednotek a zastavení bojů.

7. Spravedlnosti bude dosaženo zřízením Zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese proti Ukrajině a vytvořením mezinárodního mechanismu pro kompenzaci všech škod způsobených touto válkou.

8. Reakce na ničivé dopady na životní prostředí, včetně lesů vypálených ostřelováním, půdy kontaminované nevybuchlými minami a granáty, zatopených uhelných dolů, skladů spálené ropy a chemických závodů, vyhořelých kanalizací a nesčetných pohřebišť zabitých zvířat.

9. Prevence eskalace. Ukrajina byla napadena, protože postrádala bezpečnostní záruky a v budoucnu bude zranitelná, pokud nebude mít "účinné bezpečnostní záruky". Zelenskij navrhl "mezinárodní konferenci k upevnění klíčových prvků poválečné bezpečnostní architektury v euroatlantickém prostoru, včetně záruk pro Ukrajinu".

10. "Pokud budou provedena všechna protiválečná opatření, až se začne obnovovat bezpečnost a spravedlnost, měly by strany podepsat dokument potvrzující konec války".

Zelenskij zdůraznil, "že žádný z výše uvedených kroků nemusí trvat dlouho. Maximálně měsíc na jeden krok. Na některé kroky stačí pár dní."

Protože jeho publikem bylo spíše mezinárodní společenství než Rusko, snažil se poukázat na utrpení země a na ty aspekty ruského chování, které je třeba řešit, a zároveň vysvětlil, proč bylo nerozumné očekávat, že Ukrajina bude mluvit se zemí, která tolika způsoby terorizuje její obyvatelstvo. Pokud by Rusko mělo nějaký vážný zájem na vytvoření podmínek pro rozhovory, argumentoval, prvním krokem by bylo zastavení teroru.

G20 nevyprodukovala hlasité schválení Zelenského požadavků, ale ilustrovala trend, který bude Putina znepokojovat. Skutečnost, že se rozhodl nezúčastnit a poslal svého nešťastného ministra zahraničí Sergeje Lavrova, naznačila jeho touhu vyhnout se situaci, ve které by byl viditelně uražen. Lavrov se nakonec musel podvolit komuniké, které se v Moskvě nepříjemně četlo.

Hostitel, indonéský prezident Joko Widodo, se dlouho obával, že jeho touha po harmonickém summitu bude ohrožena hádkami ohledně Ukrajiny, která byla v západní agendě výše než v jeho vlastní. Chtěl, aby Putin přijel, ale nakonec nepřítomnost ruského prezidenta usnadnila dohodu. Komuniké spojovalo západní agendu s agendou Widodovou a zdůrazňovalo škody, které válka způsobila mezinárodní ekonomice a chudším zemím. Velké země, které udělaly nejvíce pro to, aby ochránily Rusko před mezinárodním odsouzením – Brazílie a Jihoafrická republika, stejně jako Indie a Čína – již nebyly připraveny utrácet politický kapitál jménem Ruska, zvláště pokud by to způsobilo rozdělení v G20.

Putina bude znepokojovat zejména připravenost Číny dát na vědomí, že s prezidentem Si Ťin-pchingem nebyla konzultována vhodnost války, aby při každé příležitosti zdůraznil čínský nesouhlas s jakýmkoli návrhem, že by jaderné zbraně mohly hrát nějakou roli, a většina ze všech prvních náznaků pokusu o zlepšení vztahů s klíčovými západními státy. V únoru Si přijal Putina jako svého nejbližšího mezinárodního partnera. Nyní se ‚zdráhal být samostatně spojován s Ruskem‘.

Závěrečné komuniké odkazovalo na hlasování Valného shromáždění OSN odsuzující ruskou agresi a požadující stažení. Dále to oznámilo, že:

"Většina členů důrazně odsoudila válku na Ukrajině a zdůraznila, že způsobuje nesmírné lidské utrpení a prohlubování stávajících nestabilit v globální ekonomice – omezování růstu, zvyšování inflace, narušování dodavatelských řetězců, zvyšování energetické a potravinové nejistoty a zvyšování rizik finanční stability."

I když komuniké uznalo, že toto není místo k řešení "bezpečnostních problémů", pokračovalo v pozorování:

"Je nezbytné dodržovat mezinárodní právo a multilaterální systém, který zajišťuje mír a stabilitu. To zahrnuje obranu všech Účelů a principů zakotvených v Chartě Organizace spojených národů a dodržování mezinárodního humanitárního práva, včetně ochrany civilního obyvatelstva a infrastruktury v ozbrojených konfliktech. Použití nebo hrozba použitím jaderných zbraní je nepřípustné. Mírové řešení konfliktů, úsilí o řešení krizí, jakož i diplomacie a dialog jsou životně důležité. Dnešní doba nesmí být válečná."

Nic z toho nebylo namířeno proti Ukrajině. Reakcí Ruska na toto, stejně jako na všechny ostatní neúspěchy, bylo rozpoutat další raketovou palbu proti Ukrajině. Putin není připraven připustit neúspěch na Ukrajině, ale v praxi ho jeho neúspěchy vedly do izolace.

To vše lze brát jako důkaz, že i ti, kteří jsou více připraveni poskytnout Rusku výhodu pochybnosti a poukazují na to, co považují za vinu a pokrytectví NATO, považují Putinovu válku za ztracenou. Nyní mohou vidět to, co bylo vojenským analytikům již nějakou dobu zřejmé. Putinova armáda není schopna vyřešit jeho problém s Ukrajinou a snahy o to situaci jen zhoršily. Pro dlouhodobé obnovení rusko-ukrajinských vztahů tak, aby sloužily jeho zájmům a byly vůbec stabilní, nyní nelze nic udělat. Propast mezi jeho požadovanými cíli a dostupnými prostředky se za posledních devět měsíců stále zvětšovala. Válka je dávno ztracena. Výzvou zůstává přimět Putina a jeho okolí, aby tento názor přijali. Pokud se tak má stát, neexistuje žádná alternativa k udržení vojenského tlaku.

Zdroj v angličtině: ZDE

0