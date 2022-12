Neuvěřitelné selhání Číny v očkování starých lidí proti covidu

2. 12. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Nevěřím svým očím. V Nature vyšel 30. listopadu žurnalistický článek o tom, v jaké situaci je Čína, pokud jde o covid. Článek se odvolává na solidní data z dobrých vědeckých publikací. Podle jím citovaného modelu může po uvolnění opatření proti covidu zemřít až dva miliony Číňanů. Především nevakcinovaných starých lidí.

Pozn. JČ: Je to proto, že čínský režim se odmítl "podrobit západní hegemonii" a přijmou účinné a bezpečné západní vakcíny proti covidu. Chtěl vakcínu Astra Zeneca vyrábět přímo v Číně, ale výrobce to odmítl z bezpečnostních důvodů a byl pouze ochoten vakcínu do Číny prodávat. To ovšem bylo z důvodů "hrdosti" pro čínské komunistické vedení nepřijatelné. Tak vyvinuli v Číně vlastní vakcíny, které ale jsou špatně účinné a hlavně mají záporné vedlejší účinky především pro staré lidi. Tak se mezi staršími Číňany rozmohlo povědomí "neočkovat se pochybnými a pro nás zřejmě nebezpečnými čínskými vakcínami", a vůbec, proč se nechat očkovat, když máme lockdowny. Toto byla čínská cesta do pekla, do neřešitelné situace.

Čína bývá vykreslována velmi často takto: ano, je tam totalita, ale to také zajišťuje efektivitu, když se ten stát pro něco rozhodne (jako by KLDR byla tím nejvíce efektivním státem, když je tím státem nejvíce totalitním). Podle Nature je ovšem v Číně stále šedesát procent lidí nad 80 let bez kompletního očkování (což znamená tři dávky). To je něco naprosto příšerného.

Naděje podle článku je prý v nově schvalované vakcíně, kterou bude možné aplikovat pomocí vdechování. Vakcína má prý blokovat šíření nemoci, ale data z pokročilých klinických testů nejsou stále k dispozici. Na mne to celé působí dojmem zoufalé neschopnosti. Čína zřejmě je tlačena celkovou situací, do níž se dostala, k obludnému experimentu s tisíci, možná miliony mrtvých.





Odkaz na článek:

https://www.nature.com/articles/d41586-022-04235-w

0