Nejlepší vánoční dárky - a všechny jsou zadarmo

6. 12. 2022

čas čtení 3 minuty

Vymalujte kamarádovi strop, opravte mu kolo, pohlídejte dítě. Lidem se dá udělat radost, aniž byste museli propadat konzumerismu



Ne každý vztah vyžaduje dárek. Ne všechny dárky musí být nové. Slavnostní jídla nemusí být drahá. Náklonnost a láska se nemusí projevovat nakupováním





Vzhledem k tomu, že se klimatická nouze a krize životních nákladů konečně dostávají do povědomí veřejnosti, zdá se, že letos nastal čas, kdy bychom konečně mohli potlačit některé zastaralé vánoční předpoklady, napsala Nell Frizell. O Vánocích se dá zažít tolik radosti, pokud se dokážete nějak odpoutat od konzumerismu.



Zaprvé, dávat nemusí znamenat jen dárky. Ale vždycky se najdou věci, které můžete nabídnout přátelům a příbuzným a které nezahrnují nakupování.



Nabídněte jim, že opravíte opotřebované věci v jejich domě, ke kterým se nikdy nedostanou. Vymalujte jim strop, opravte jim kolo, spravte díry v džínách nebo knoflíky na košili. Navrhněte výměnu domu na příští dovolené. Uvařte jim nějaké jídlo do mrazáku, vyčistěte zahradu od plevele, naservírujte jim snídani do postele; cokoli, co si myslíte, že je nadchne, a co jim můžete nabídnout.







Nabídněte hlídání dětí, vezměte někoho na procházku, umyjte mu nádobí, vezte chvíli kočárek.



Pokud se rozhodnete nedávat dárky vůbec, přeformulujte si to. Tím vracíte někomu dny, případně týdny života, které by jinak mohl strávit vánočními nákupy.

Odstranění konzumu z Vánoc může znít asi tak zábavně jako mytí obličeje vodou z potoka, ale nemusí to být laciné, performativní nebo samolibé. Může to jednoduše znamenat, že lidem, které máte rádi, ukážete, že jste na ně mysleli. A existuje mnohem víc způsobů, jak to udělat, než jen nový pár ponožek a chytrý hrnek za majlant.









Zdroj v angličtině ZDE

Pokud chcete zachovat fyzické dárky jako součást Vánoc, můžete navrhnout domácí Vánoce. To může znamenat jídlo, hračky, oblečení, poličky, měkký nábytek nebo tvrdý alkohol. Můj kamarád Jack běžně rozdává whisky, kterou si během roku sám namíchal s ovocem a kořením; moji rodiče nahráli synovi na telefon celou sadu jeho oblíbených pohádek. Tento přístup je sice časově náročný, ale stejně jako všechny ručně vyráběné dárky je nesrovnatelně smysluplnější.Kupujte zánovní věci. Dárky nemusí být drahé. Dárky z druhé ruky jsou skvělým řešením, protože jsou šetrnější k planetě a snižují množství odpadu."Může být těžké opustit maximalistickou vizi Vánoc, zejména pokud máte děti. Průzkum společnosti Gumtree však ukázal, že zatímco dárky jsou na prvním místě v žebříčku toho, na co se děti o Vánocích těší (62 %), 59 % dětí se těší na volno ve škole, polovina se těší na štědrovečerní večeři a 48 % na hry s přáteli a rodinou. Všechny tyto akce zahrnují minimální nákupy a žádná z nich nemusí být zabalena do nerecyklovatelného papíru ozdobeného obrázky starého bílého muže v červené tunice.