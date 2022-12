USA: Demokrat Raphael Warnock vyhrál druhé kolo voleb v Georgii a posílil demokratickou většinu v Senátu

7. 12. 2022

Dosavadní demokratický poslanec porazil republikána Herschela Walkera a získal 51. křeslo v Senátu





V úterním druhém kole senátních voleb v Georgii zvítězil dosavadní demokrat Raphael Warnock, který si tak zajistil první plný mandát a získal 51. křeslo, čímž posílil většinu své strany ve sněmovně.



Agentura Associated Press oznámila, že zhruba tři a půl hodiny po uzavření volebních místností v Georgii vedl Warnock nad republikánským kandidátem Herschelem Walkerem o přibližně 40 000 hlasů.



Krátce poté Warnock vystoupil na pódiu na vítězném večírku své kampaně, aby poděkoval svým příznivcům. Warnock, pastor v atlantském kostele, kde kdysi kázal Martin Luther King mladší, držel jedno ze dvou křesel v Senátu Georgie od roku 2021, kdy vyhrál mimořádné volby. Když v Atlantě zahájil svůj projev, jeho příznivci skandovali: "Ještě šest let!"





Warnock řekl davu: "Po těžké kampani - nebo spíše kampaních - je mi ctí pronést nejsilnější slova, která kdy byla v demokracii vyřčena: lid promluvil."



Warnock, jeden z dvanácti dětí, které se narodily otci, jenž byl pastorem, a matce, která kdysi sbírala bavlnu, se zamyslel nad nepravděpodobností své cesty do Senátu. Jeho matka byla s ním na jeho vítězném večírku poté, co měla možnost opět odevzdat hlas svému synovi.



"Já jsem Georgia," řekl Warnock. "Jsem příkladem její historie, její bolesti a příslibu, brutality a možnosti. Ale protože tohle je Amerika, protože máme vždy cestu, jak naši zemi učinit větší navzdory nevýslovným překážkám, stojíme tu společně. Děkuji ti, Gruzie."



Joe Biden Warnockovi telefonicky blahopřál, a jeho vítězství označil za porážku republikánského extremismu a filozofie Donalda Trumpa "Make America Great Again".



"Dnes v noci se voliči v Georgii postavili za naši demokracii, odmítli ultra-magaismus a hlavně: poslali do Senátu zpět dobrého člověka," uvedl prezident na Twitteru.



Walker přiznal, že jeho kampaň neuspěla, a vyjádřil vděčnost svému týmu. Republikán výslovně poděkoval volebním úředníkům, kteří zajistili efektivní řízení druhého kola voleb, čímž potlačil obavy, že by mohl odmítnout přijmout výsledek.



"Nechci, aby někdo z vás přestal věřit v Ameriku," řekl Walker svým příznivcům. "Chci, abyste věřili v Ameriku a nadále věřili v ústavu a věřili v naše zvolené účinitele.. Vždy, vždy odevzdejte svůj hlas, ať se děje cokoli."



Walkerova prohra přišla měsíc po celostátních volbách v polovině volebního období, kdy ani on, ani Warnock nezískali dostatečnou podporu k přímému vítězství, což si vyžádalo druhé kolo. Druhé kolo bylo jen posledním z řady velmi těsných voleb v Georgii, které odrážejí relativně nový status státu jako nerozhodného po desetiletích, kdy byl považován za bezpečně republikánský.



Téměř 2 miliony občanů státu Georgia odevzdaly přede dnem voleb hlasovací lístky a zdálo se, že tito předčasní voliči výrazně favorizují Warnocka. Republikáni počítali se silnou volební účastí v den voleb, ale Walkerova podpora v úterý nestačila na to, aby se dostal přes hranici.



Závod byl několikrát narušen kontroverzí kolem Walkera, bývalého hráče Georgijské univerzity a fotbalové ligy NFL, který vyhrál republikánské primárky poté, co získal Trumpovu podporu.



Několik žen, které s Walkerem dříve udržovaly vztah, ho obvinilo, že na ně tlačil, aby podstoupily potrat, přestože zastává rozhodné protipotratové názory. V posledních týdnech druhého kola voleb čelil Walker také otázkám ohledně zpráv, že na svůj dům v Texasu získal daňovou úlevu určenou pro primární bydlení.



Walkerova porážka pravděpodobně zintenzivní otázky ohledně Trumpova postavení v Republikánské straně. Celkově se kandidátům podporovaným Trumpem v této volební sezóně dařilo špatně, což vyvolalo otázky některých kritiků bývalého prezidenta, zda svou stranu nedohnal do nepopulárního extrému.



Ještě před vyhlášením výsledku se na Twitteru vyjádřil bývalý republikánský kongresman Will Hurd: "Pokud Walker dnes prohraje, bude to pošesté v řadě, kdy demokrat v Georgii porazil Trumpa nebo Trumpem podporovaného celostátního kandidáta. Je čas jít dál, budovat budoucnost na konzervativních principech a zbavit se šílených keců."





Někteří pravicoví představitelé naznačili, že výsledek druhého kola vyvolává otázky ohledně Trumpových nadějí na znovuzískání Bílého domu poté, co minulý měsíc oznámil třetí prezidentskou kandidaturu v řadě.





"Konzervativci v celé zemi už mají plné zuby prohrávání," uvedl na Twitteru Bob Vander Plaats, předseda skupiny Family Leader.







"51!" Schumer uvedl v radostném tweetu. Později dodal: "Zasloužené vítězství senátora Warnocka je vítězstvím pro Georgii a vítězstvím pro demokracii a proti politice republikánských extremistů MAGA."



Druhé kolo voleb nerozhodlo o kontrole nad Senátem, protože demokraté již získali dostatek křesel, aby si udrželi své postavení pro dobu následujícícbh dvou let.Warnockovo vítězství však demokratům zajišťuje klíčové 51. křeslo, což jim umožňuje opustit současnou dohodu o rozdělení moci s republikány. Většina 51 křesel také poskytne určitý prostor pro hlasování ve výborech a nominační boje. Tato nová dynamika by mohla způsobit, že předseda senátní většiny Chuck Schumer bude při schvalování zákonů a schvalování nominací méně závislý na centristech, jako jsou Joe Manchin ze Západní Virginie a Kyrsten Sinema z Arizony.Většina 51 křesel by také mohla demokratům pomoci nabídnout protiváhu vyšetřováním, která se očekávají od republikánů ve Sněmovně reprezentantů, kteří po volbách v polovině minulého měsíce získali v dolní komoře většinu. Nyní, když mají v Senátu jasnou většinu, budou moci demokraté vydávat soudní obsílky bez podpory republikánů.