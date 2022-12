Kyjiv za týden vystřílí tolik munice, kolik mají Britové celkem ve skladech

9. 12. 2022

Dlouho se zdálo, že problém s municí ve válce na Ukrajině mělo zejména Rusko. Odborníci už měsíce varují před nesmírnou spotřebou munice ruské armády. Už v létě byly problémem zmenšující se zásoby přesné munice, jako jsou řízené střely.

Navzdory tomu je ruský prezident Vladimir Putin odhodlán pokračovat ve své útočné válce. "Samozřejmě to může být dlouhý proces," řekl Putin ve středu na setkání se zástupci své vlastní rady pro lidská práva.

Rusko stále zaostává s výrobou, ale brzy by mělo mít problémy kvůli zákazům exportu čipů. Moskva dlouhodobě pořizuje "kamikadze drony" Šáhid-136 od svých partnerů v Íránu a proti pozemním cílům blízko fronty používá i protiletadlové střely S-300. Ruský autokrat Vladimir Putin se podle amerických informací prý zásobil od severokorejského diktátora Kim Čong-una dělostřeleckou municí. Severní Korea to popírá.

Nyní se množí náznaky, že delší válka bude pro Ukrajinu také znamenat obrovské problémy. Spotřeba munice na Ukrajině je menší než v Rusku, ale stále je obrovská. A kyjivští vojáci se potýkají s velkými zásobovacími problémy.

Podle zprávy britského think tanku Royal United Services Institute for Defense and Security Studies vystřílely ukrajinské ozbrojené síly během nejkrutějších bojů na Donbasu během jednoho týdne tolik dělostřelecké munice, kolik má britská armáda celkem ve svých zásobách. Michal Strnad, šéf české zbrojařské společnosti Czechoslovak Group, předpokládá, že měsíčně je vypáleno 40 000 dělostřeleckých granátů. To znamená, že Kyjiv by použil více dělostřelecké munice za den než koaliční jednotky pod vedením USA v afghánské válce za měsíc.

Výrobní kapacity dosahují svých limitů

To se nyní pro Ukrajinu stává vážným problémem, protože západní výrobní kapacity narážejí na své limity. Hrozí však, že pomoc Ukrajině se stane vážným problémem i pro samotné NATO. Podle americké armády Američané v současnosti produkují 12 000 až 15 000 155 mm dělostřeleckých granátů měsíčně, což Ukrajincům v nejhorším případě vystačí na pár dní.

Američané dodali na Ukrajinu více než milion takových dělostřeleckých granátů z amerických zásob, většinou standardních nábojů M795, jakož i menší čtyřciferné množství přesně naváděných granátů a další speciální munice.

Při současné úrovni produkce by trvalo USA více než pět let, než by doplnily dodané zásoby. Západu jako celku by mohlo trvat 15 let, než se podaří doplnit arzenály, říká Michal Strnad z Czechoslovak Group. NATO by se v konvenční válce nemohlo bránit.

Ještě loni chtěla americká armáda snížit finance na výrobu těchto již Kongresem přislíbených projektilů téměř o polovinu, aby ušetřené peníze dala do modernizace. Po rozpadu Sovětského svazu se zdálo, že nikdo ve Washingtonu nebo mezi partnery NATO nevěří, že by se v Evropě ještě někdy rozpoutala masivní pozemní válka, která by mohla rychle vyčistit muniční sklady aliance.

Vojenské výdaje byly sníženy, zbrojní výroba byla reorganizována podle principu "just-in-time": Nízké výrobní počty a zásoby se zdály být dostatečné ve "válce proti terorismu".

Téměř tři desetiletí Američané raději vkládali peníze do drahých high-tech programů. V Německu je situace ještě bezútěšnější: Armádě podle svazu Bundeswehru chybí munice v hodnotě až 30 miliard eur. Německo nesplňuje minimální požadavek NATO na skladování munice pro 30 dnů boje.

Dosud nebyly uzavřeny žádné konkrétní dohody o zvýšení výroby v Německu. Američané jsou dál: Diskutuje se o obnovení výroby munice ráže 122 a 152 milimetrů v Česku, na Slovensku a v Bulharsku.

Tyto sovětské ráže používají Ukrajinci vedle západních importů. Výrobu 155 milimetrových granátů, které se v USA dosud vyráběly pouze ve státních muničních továrnách, mají nyní převzít soukromé firmy.

Americká tajemnice pro armádu Christine Wormuthová oznámila, že do příštího jara se produkce zvýší na 20 000 měsíčně. V roce 2025 mají USA za cíl vyrobit 40 000 dělostřeleckých granátů měsíčně.

Odpovídající smlouvy byly podepsány s výrobci zbraní General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, American Ordnance a IMT Defense. Zvýšit se mají i výrobní kapacity vlastních muničních továren armády v amerických státech Iowa, Pennsylvania a Tennessee.

Kanada a USA jednají s Jižní Koreou o dodání 100 000 dělostřeleckých granátů, které by uspokojily potřeby ukrajinské armády v krátkodobém horizontu. Ale při současné spotřebě Ukrajinců by vydržely pouhé dva měsíce.

Zdroj v němčině: ZDE

