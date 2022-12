Ruská agrese na Ukrajině: Další požár v nákupním středisku u Moskvy

12. 12. 2022

. Podle místních médií vypukl požár v nákupním centru v Balašiche u Moskvy.



"V obchodním centru 'Strojpark' ve čtvrti Savvino hoří stavební materiál," uvedl mluvčí záchranné služby pro agenturu RIA Novosti.



Podle tiskové služby Ředitelství ministerstva pro mimořádné situace Moskevské oblasti se požár stavebních materiálů rozšířil na první patro budovy, a to na volném prostranství.

The Stroypark shopping center in #Balashikha, #Moscow region is on fire. pic.twitter.com/H2o8rQKIg7 — NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2022

- Ukrajina sděluje, že zasáhla sídlo využívané polovojenskou skupinou Wagner na okupovaných územích Luhanské oblasti.



Serhij Hajdaj, exilový gubernátor Luhanské oblasti, řekl v ukrajinské televizi, že úder ve městě Kadiivka vedl k "obrovskému počtu" mrtvých z řad žoldnéřské skupiny, která je obviňována z mučení a dalších válečných zločinů.



Ruská státní média potvrdila, že hotelový komplex ve městě Kadiivka, které Rusové nazývají Stachanov, byl v neděli zasažen dělostřeleckou palbou.



Fotografie a video zveřejněné na sociálních sítích ukázaly, že penzion Ždanov ve městě byl z velké části proměněn v trosky.



První fotografie z místa činu zveřejnil jeden z pro-válečných ruských vojenských bloggerů, který již dříve informoval o skupině Wagner a zveřejnil fotografie bojovníků skupiny.



"Úder provedly Himarsy," napsal Alexander Simonov, blogger, který na Telegramu provozuje kanál Brussels Messenger. "V budově se nacházeli členové PMC Wagner."



O tomto komplexu se již dříve hovořilo, že v něm sídlí ruští důstojníci bojující v regionu.



Další zvrat přináší stará fotografie z hotelu, na níž je možná zachycen syn zakladatele Vagneru Jevgenij Prigožin v plném maskování s puškou v ruce.



O Pavlu Prigožinovi se již dříve uvádělo, že bojuje za Wagnera.



Ve svém prohlášení Prigožin popřel, že by jeho syn byl při zásahu zraněn.



"Nemějte obavy. S mým synem je všechno v pořádku," uvedl v poznámce, která se objevila na kanálu Telegram spojovaném se zakladatelem společnosti Wagner.

I did a mini-thread-within-a-thread here about a new data point in Ukraine's HIMARS attack on a reported Wagner base in Kadiivka - Pavel Prigozhin (Yevgeny's son) was reportedly photographed at the site. I haven't seen any news about him still being there when the attack happened https://t.co/on1stIL0Cw — Aric Toler (@AricToler) December 12, 2022



- Ruské síly ostřelovaly cíle v Doněcké a Luhanské oblasti na východě Ukrajiny raketami, drony a dělostřelectvem, uvedl v pondělí ukrajinský generální štáb.



Pokračovaly útoky ruských sil na energetický systém v Chersonu a ukrajinské jednotky.



Generální štáb uvedl, že Rusko nadále využívá civilisty jako lidské štíty. V aktualizaci se uvádí, že vojáci v obci Troické v okupovaném Luhansku rozestavovali techniku a palebné pozice v blízkosti obytných budov.







- Biden přislíbil posílení protivzdušné obrany Ukrajiny





Girkin opakovaně kritizoval Šojgua, blízkého Putinova spojence, za porážky na bojišti, které Rusko utrpělo ve válce.





Terrorist, murdered and Russian military "expert" Strelkov/Girkin criticizes Wagner lines (defense lines put up at 🇺🇦 occupied territories and some Russian territories).



"They are for money laundering and corruption but they are no use from a military perspective" pic.twitter.com/AJAo7ltqum — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 9, 2022

Zelenskij v nedělním večerním videopřání uvedl, že ve městě dochází k častým výpadkům proudu, ale dodávky se podařilo částečně obnovit.

Supermarket in Odesa.



Many people still are without electricity after yesterday's Russian attacks.



The situation remains very difficult. pic.twitter.com/fxqnqvknsk — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 12, 2022

Zelenskij po telefonátu s prezidentem poděkoval USA za "bezprecedentní" pomoc; vedoucí představitelé EU a G7 se sejdou kvůli dodávkám zbraní pro Ukrajinu a sankcím pro RuskoList Financial Times uvádí, že David O'Sullivan, bývalý velvyslanec EU v USA, byl požádán, aby do této funkce nastoupil v novém roce.Vysoce postavený činitel EU listu sdělil, že Evropská komise potvrdí jmenování v úterý. Doufá, že zajistí, aby země, včetně Turecka, následovaly linii sankcí přijatých proti osobám blízkým Putinovi a ruské válečné mašinérii.Celkový počet ztrát na ruské straně od jejich vpádu na Ukrajinu se tak zvýšil na 94 760 uvádí Ukrajina. Rusko uvádí nižší údaje.V bulletinu ukrajinského ministerstva obrany se uvádí, že v neděli bylo vyřazeno dalších 24 tanků a čtyři další bezpilotní letouny.Když Ukrajinka Jelena Bondarenková utíkala po ruské invazi do Bulharska, nikdy si nepředstavovala, že se jí tam ujmou Rusové.Přesně to se však stalo bankovní úřednici ze Záporoží, jedné z mnoha uprchlíků, kteří utekli před válkou a kterým v tichosti poskytli útočiště členové 17 500členné ruské komunity v Bulharsku.Bondarenkovou, její matku a dvě malé děti přijal Rus, který vede dětský prázdninový tábor nedaleko černomořského Burgasu.Zpočátku to byl "šok", přiznala šestatřicetiletá Bondarenková. Ale "jsem ráda, že ne všichni Rusové jsou agresoři"."Když jste bez střechy nad hlavou a potřebujete zachránit své děti, je jedno, kdo vám pomůže," řekla další uprchlice, čtyřiatřicetiletá Anaida Petrušenko, která se svými třemi dětmi uprchla z Pavlohradu na východě Ukrajiny."Nikdy jsem neskrývala, že jsem Ruska, protože lidé viděli, že chci pomáhat," řekla spolumajitelka tábora, která si nepřála být jmenována.Přijal asi 160 ukrajinských uprchlíků, z nichž některým po zahájení turistické sezóny ukázali dveře v nedalekých hotelech.Zatímco řada Rusů v Bulharsku uprchlíkům pomáhá, velká část balkánské země zůstává rezolutně proruská. A bulharská vláda se často nechová příliš vstřícně, pokud jde o poskytování ubytování a podpory, což mnoho Ukrajinců donutilo k odchodu.Z 932 000, kteří od invaze uprchli do Bulharska, jich podle oficiálních údajů zůstalo pouze 51 000, přičemž stát jich ubytoval méně než 10 000.Rus, který prázdninový tábor provozuje, totiž dostává od bulharské vlády pouze denní příspěvek 7,50 eur na uprchlíka, a i tyto skromné platby se často opožďují.S 60 dětmi a 50 staršími lidmi, o které se musí starat, musí Rus a jeho bulharská partnerka hradit další náklady sami.Ačkoli bulharské vládě vytýkají, že uprchlíkům nezajistila jazykové kurzy ani jim nepomohla najít práci, s blížící se zimou prý tábor zavřít nemohou.Další Rus ve Varně, Viktor Bakurevič, řekl agentuře AFP, že se "rozhodl převzít určitou odpovědnost za tyto lidi, kteří trpěli válkou"."Nevěřím v kolektivní vinu, ale věřím v kolektivní odpovědnost," řekl otec tří dětí, který se do Bulharska přestěhoval před 14 lety a založil zde svůj ruský řetězec s potravinami Berjozka.uvedl v neděli prezident Volodymyr Zelenskij v rámci zásahu proti odnoži pravoslavné církve, která má dlouhodobé vazby na Moskvu.Tito duchovní patří mezi pravoslavné představitele, o nichž je známo, že sympatizovali s ruskou invazí na Ukrajinu. Zelenskij opatření oznámil ve svém nočním videoposelství:Děláme vše pro to, aby stát-agresor neměl k dispozici žádné nitky, za které by mohla ukrajinská společnost trpět."Na základě příkazu vydaného ukrajinskou bezpečnostní radou byl všem sedmi osobám zabaven majetek a vztahuje se na ně zákaz řady ekonomických a právních činností a faktický zákaz cestování.Většina Ukrajinců jsou pravoslavní křesťané a mezi odnoží církve historicky spjatou s Moskvou a nezávislou církví vyhlášenou po získání nezávislosti na sovětské vládě v roce 1991 panuje ostrá konkurence.Církev spojená s Moskvou přerušila po únorové invazi styky s ruskou pravoslavnou církví, ale mnoho Ukrajinců zůstává vůči jejím motivům hluboce podezřívavých. Ruská církev invazi bezvýhradně podporuje.Bezpečnostní rada minulý měsíc nařídila vyšetřování činnosti církve a zvažuje se přijetí legislativy, která by omezila její aktivity.Ukrajinská bezpečnostní služba SBU provádí řadu razií v majetku církve napojené na Moskvu a minulý týden obvinila jednoho z vyšších duchovních z protiukrajinské činnosti, protože v příspěvcích na sociálních sítích podporuje ruskou politiku.Někteří ruští důstojníci bojující na Ukrajině jsou údajně nespokojeni s armádní špičkou a prezidentem Vladimirem Putinem kvůli špatnému vedení války, uvedl vlivný nacionalistický ruský blogger poté, co navštívil oblast konfliktu.Igor Girkin, nacionalista a bývalý důstojník Federální bezpečnostní služby (FSB), který v roce 2014 pomáhal Rusku anektovat Krym a poté organizovat proruské milice na východě Ukrajiny, uvedl, že panuje určitá nespokojenost s vrchním velením.V 90minutovém videozáznamu, v němž sžíravě analyzoval ruské vedení války, Girkin prohlásil, že "hlava ryby je úplně shnilá" a že ruská armáda potřebuje reformu a přísun schopných lidí, kteří by dokázali vést úspěšnou válku.Někteří lidé na středních úrovních armády podle Girkina otevřeně projevují nespokojenost s ministrem obrany Sergejem Šojgu a dokonce i s Putinem.Nejen já... lidé vůbec nejsou slepí a hluší: lidé na střední úrovni tam ani neskrývají své názory, které, jak to říct, nejsou úplně lichotivé vůči prezidentovi nebo ministru obrany."Anton Geraščenko nahrál krátký klip údajně ze supermarketu v Oděse."Mnoho lidí je po včerejších ruských útocích stále bez elektřiny. Situace zůstává velmi obtížná," napsal na Twitteru.







- Ruskem dosazený představitel na východě Ukrajiny prohlásil, že ukrajinské síly zaútočily na hotel, kde sídlili členové ruské soukromé vojenské skupiny Wagner, a mnoho z nich zabily. Serhij Hajdaj, gubernátor Ruskem okupované Luhanské oblasti, poskytl v neděli televizní rozhovor, v němž tvrdil, že síly v sobotu podnikly útok na hotel ve městě Kadiivka západně od hlavního centra regionu Luhansku. "Měli tam malý pop, právě tam, kde se nacházelo velitelství Wagnera. Obrovské množství těch, kteří tam byli, zemřelo," řekl. Fotografie zveřejněné na kanálech Telegram ukazovaly budovu z velké části proměněnou v trosky.







- Brittney Grinerová se v rámci rehabilitace do USA podrobuje fyzickému a psychickému vyšetření v texaském armádním zařízení. Americká basketbalová hvězda byla propuštěna z téměř desetiměsíční vazby v Rusku v rámci výměny vězňů se známým obchodníkem se zbraněmi Viktorem Boutem.









Podle britského ministerstva obrany Rusko pravděpodobně stále usiluje o rozšíření kontroly nad celým Doněckem, Luhanskem, Záporožím a Chersonem, přičemž ruští vojenští plánovači se pravděpodobně stále snaží upřednostnit postup hlouběji do Doněcka.Podle ministerstva je však v současné době nepravděpodobné, že by ruská strategie dosáhla svých cílů. V nejnovější zprávě britských zpravodajských služeb se uvádí:Je velmi nepravděpodobné, že by ruská armáda byla v současné době schopna vytvořit účinnou údernou sílu, která by byla schopna tyto oblasti znovu dobýt.Je nepravděpodobné, že by ruské pozemní síly v příštích několika měsících dosáhly operačně významného pokroku."Šéf zahraniční politiky EU vyzval k většímu úsilí v oblasti evropské bezpečnosti a obrany a naléhá na region, aby "lépe utrácel a více spolupracoval".V prohlášení zveřejněném v neděli pozdě večer to uvedl Josep Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční politiku:Tato válka je pro nás všechny také výzvou k probuzení ohledně našich vojenských schopností. Poskytli jsme Ukrajině zbraně, ale přitom jsme si uvědomili, že naše vojenské zásoby jsou vyčerpány.S návratem konvenční války do srdce Evropy jsme si také uvědomili, že nám chybí kritické obranné schopnosti, abychom se mohli chránit před vyšší úrovní hrozeb na samotném evropském kontinentu."Borrell rovněž citoval údaje agentury EU pro obranu, podle nichž Evropané vynakládají na obranu více prostředků.Evropané jednoznačně zvyšují své výdaje na obranu a obranné schopnosti... To je velmi potřebné.Stejně jako my, abychom nadále podporovali Ukrajinu, musíme společně investovat více, abychom připravili evropské armády [na to], že budou čelit nebezpečnějšímu světu.V samostatném prohlášení Borrell dodal:Realizace postupuje, ale nyní musíme urychlit mobilizaci našich zdrojů jako tým Evropa.Rok 2023 bude pro EU jako globální mocnost zkouškou důvěryhodnosti. Pojďme ji společně splnit.""Nyní musíme také lépe utrácet a více spolupracovat," dodal. "Hrozby, kterým čelíme, jsou reálné, blízké a pravděpodobně se budou zhoršovat."Ministři zahraničí Evropské unie a vedoucí představitelé skupiny G7 se dnes sejdou, aby se pokusili dohodnout na dalších sankcích vůči Rusku a Íránu a na dalších 2 miliardách eur na dodávky zbraní na Ukrajinu.Zasedání povede německý kancléř Olaf Scholz. Zelenskij rovněž potvrdil, že jednání budou pokračovat.Zasedání G7 se bude konat dnes - Ukrajina se ho zúčastní a nyní jsme koordinovali naše postoje s Amerikou," řekl.Zůstává však nejasné, zda Maďarsko nebude blokovat některá rozhodnutí a neuchýlí se ke způsobu, který diplomaté odsoudili jako "vyděračskou diplomacii" kvůli sporu o zablokované fondy EU pro Budapešť."V zásadě existuje dohoda, ale je tu také velký problém," řekl novinářům vysoce postavený diplomat EU s odkazem na to, že Budapešť využívá svého práva veta. "Je to druh vyděračské diplomacie, který bychom raději neviděli, ale je to tak, jak to je."Ministři zahraničí budou jednat o devátém balíku sankcí vůči Rusku, který má na sankční seznam EU zařadit dalších téměř 200 osob a subjektů.Budou rovněž usilovat o to, aby o 2 miliardy eur doplnili fond, z něhož členské státy financovaly nákupy zbraní pro Kyjev, ale který byl za téměř 10 měsíců války na Ukrajině z velké části vyčerpán.Joe Biden se v neděli během telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským zavázal, že bude upřednostňovat úsilí o posílení ukrajinské protivzdušné obrany.Podle sdělení Bílého domu Biden rovněž uvítal Zelenského "deklarovanou otevřenost spravedlivému míru založenému na základních principech zakotvených v Chartě OSN".USA upřednostňují úsilí o posílení ukrajinské protivzdušné obrany prostřednictvím naší bezpečnostní pomoci, včetně 9. prosince oznámeného poskytnutí dodatečné munice a vybavení v hodnotě 275 milionů dolarů, které zahrnovalo systémy proti ruskému využívání bezpilotních letounů."Biden rovněž vyzdvihl oznámení z 29. listopadu o poskytnutí 53 milionů dolarů na podporu energetické infrastruktury s cílem posílit stabilitu ukrajinské energetické sítě v důsledku cílených ruských útoků.Zelenskij na oplátku poděkoval Bidenovi za "bezprecedentní obrannou a finanční pomoc".Poděkoval jsem za bezprecedentní obrannou a finanční pomoc, kterou USA poskytují Ukrajině.Ta přispívá nejen k úspěchům na bojišti, ale také podporuje stabilitu ukrajinské ekonomiky.Oceňujeme také pomoc, kterou USA poskytují při obnově ukrajinského energetického systému."Zelenskij dodal, že ruské raketové údery vedly ke zničení přibližně 50 % ukrajinské energetické infrastruktury.Podle svědků bylo slyšet 10 výbuchů, i když některé z nich mohly pocházet z ruských protiletadlových systémů. Ukrajinští představitelé tvrdili, že jsou desítky mrtvých a zraněných Rusů, zatímco Rusko připustilo jen několik obětí. Úder na jihovýchodní město - údajně raketami Himars - byl jedním z několika úderů na ruské základny. Výbuchy byly v neděli brzy ráno hlášeny také na Ruskem okupovaném Krymu včetně Sevastopolu a Simferopolu.Ruské síly v sobotu pomocí dronů íránské výroby zasáhly dvě energetické elektrárny v Oděse a vyřadily z provozu asi 1,5 milionu odběratelů. Zelenskij uvedl, že v přístavním městě dochází k častým výpadkům proudu a v Kyjevě jsou stále "velmi obtížné" podmínky s dodávkami energie. "V tuto chvíli se podařilo částečně obnovit dodávky v Oděse a dalších městech a okresech v regionu," uvedl Zelenskij v neděli večer ve videopřenosu."Nepřítel opět zaútočil na obytné čtvrti Chersonu," uvedl na Telegramu gubernátor Jaroslav Januševič a dodal, že ruské síly v sobotu zasáhly porodnici, kavárnu a bytové domy. "Včera v noci byli v důsledku ruského ostřelování zabiti dva lidé," uvedl Januševič a dodal, že dalších pět lidí bylo zraněno.Tým z mezinárodní právní kanceláře Global Rights Compliance se sídlem v Haagu provádí rozsáhlé vyšetřování, které je součástí širšího mezinárodního úsilí o podporu zdrcených ukrajinských orgánů, které se snaží pohnat Rusy k odpovědnosti za zločiny, jichž se údajně dopustili během konfliktu., což vyvolává obavy, zda krajně pravicové ruské skupiny neplánují útok na země NATO. Oficiální telegramový kanál skupiny "Rusič" - která v současné době bojuje na Ukrajině jménem Kremlu a je napojena na nechvalně známou skupinu Wagner - minulý týden požádal své členy o zaslání podrobností týkajících se pohraničních stanovišť a vojenských pohybů ve třech pobaltských státech, které byly dříve součástí Sovětského svazu.ii, píše agentura Reuters.Zambijská vláda požádala ruské úřady o poskytnutí podrobností o Lemekaniho skonu, uvedl ministr zahraničních věcí Stanley Kakubo.