Přímý přenos z mejdanu šéfů poslaneckých klubů

12. 12. 2022 / Boris Cvek

V nedělním studiu Otázek V. Moravce panovala dobrá nálada, občas i vespolný smích. Sešli se tam dobře placení předsedové poslaneckých klubů, kteří se různě překřikovali, šveholili a vykládali si o tom, proč vlastně Sněmovna nefunguje, jako by to byl jejich soukromý podnik, jehož tajné zákruty a skrytá dna znají jen oni. Když člověk pozorně poslouchal, občas měl dojem, že skutečný mechanismus Sněmovny je postaven na něčem, co veřejnost vůbec netuší a tušit ani nemá.

Ačkoli tito lidé mají v popisu práce se na kamery tvářit vážně a zdůrazňovat, jak slouží lidem, když se takhle dohromady sejdou, jaksi je to táhne k tomu, aby byli autentičtí – jako by se kamery dostaly někam za zavřené dveře poslaneckých dýchánků. Nic proti tomu, že jistě i parlament je společenství lidí s osobními vztahy, to je nevyhnutelné a správné.

Musím říci, že jsem byl vždycky velmi vděčen za přátelské vztahy zarytých politických protivníků. To ale neznamená, že Sněmovna nemá pořádně sloužit veřejnosti, že by se měla stát nějakým neprůhledným kroužkem dobře placených lidí dobře se bavících na společném mejdanu na úkor veřejnosti. Chápu, že se šéfům poslaneckých klubů žije dobře, přeji jim to, chci výborně placené politiky, ale za to od nich také očekávám profesionalitu.

Když v Otázkách V. Moravce vystoupí zástupci průmyslu nebo odborů, vidím jasně daný profesionální přístup. Nemusí to být vůbec ledová tvář, pan Špicar se naopak často usmívá a chová velmi lidsky, ale mluví věcně, profesionálně, s neustálým důrazem na to, že jsme se ve studiu a před obrazovkami sešli proto, abychom řešili velmi vážné věci s obrovskými dopady na stav této země.

Naopak politici se často chovají tak, jako by veřejností pohrdali, dokonce jsem včera měl pocit, když jsem viděl, že dokonce Václav Moravec propadá rezignovanému smíchu, že sleduji jakousi parodii na parlamentní demokracii. Docela mne děsí představa, že mnoho lidí si při pohledu na chování šéfů sněmovních klubů muselo říci, že demokracie je skutečně jen vyhazování peněz a žvanírna. Ta naše podoba demokracie tak bohužel skutečně vypadá.

