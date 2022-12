V ČÍně se šíří covid a onemocněli zdravotníci, poté, co uvolnila omezení

13. 12. 2022

Čínské nemocnice se v pondělí snažily potlačit vznikající ohniska nákazy po celé zemi, poté, co úřady zrušily více než dva roky trvající lockdown



Po rozsáhlých protestech proti přísné vládní politice "nulového výskytu covidu" čínské úřady minulý týden oznámily dramatické uvolnění požadavků na testování, digitální zdravotní průkazy a sledování a karantény. V následujících dnech hlásí nemocnice nárůst počtu pacientů a koronavirem se nakazily i stovky zdravotníků.

Představitelé pekingského magistrátu na pondělním brífinku uvedli, že den předtím navštívilo kliniky s horečkou 22 000 pacientů, což je 16krát více než denní průměr před týdnem.



"Nemocnice jsou nyní zahlceny bezprecedentní epidemií," uvedla pekingská oční lékařka Yan, která prozradila pouze své příjmení, protože nebyla oprávněna hovořit s médii. Více než polovina zaměstnanců její nemocnice měla v uplynulém týdnu pozitivní test na covid.



"Pacientů, kteří navštěvují kliniku pro léčbu horečky, oproti minulému týdnu několikanásobně přibylo a je pravděpodobné, že to bude trvat ještě několik týdnů nebo dokonce měsíců," řekla.



Prudký nárůst případů pravděpodobně zahltí čínský systém zdravotní péče, který se v posledních třech letech soustředil spíše na vyhledávání kontaktů a karantény než na budování kapacit pro případ propuknutí koronavirové epidemie. Podle vládních údajů připadá v Číně na každých 100 000 obyvatel 4,5 lůžka na jednotce intenzivní péče a poslední ambice zdvojnásobit do konce prosince kapacitu jednotek intenzivní péče se ukazuje jako obtížněji splnitelná, než se očekávalo.



Národní komise pro zdravotnictví v neděli zahájila iniciativu, která má zajistit, aby hlavní nemocnice na úrovni krajů byly zásobeny zdravotnickým materiálem a vybavením pro jednotky intenzivní péče. Nemocnicím bylo nařízeno, aby do konce prosince rozšířily počet svých zaměstnanců o 20 až 30 procent a zřídily infekční oddělení.



Komise v pátek uvedla, že zajistí, aby 90 procent venkovských nemocnic mělo kliniky pro léčbu horečky, zatímco dočasná karanténní centra budou přeměněna na nemocnice.



Čína v neděli zaznamenala 8 838 pozitivních testů, což je údaj, který podle obyvatel neodráží skutečný rozsah infekcí, protože centralizované testování, které bylo jediným způsobem zjišťování nových infekcí, bylo zrušeno. Aplikace pro sledování kontaktů, která monitoruje pohyb obyvatel, přestane od úterý fungovat a všechna uživatelská data mají být smazána.



Města žádají obyvatele, aby nevolali záchrannou službu, pokud jejich příznaky nejsou vážné, zatímco komunitní a venkovské kliniky si podle místních médií stěžují na nedostatek personálu. Panikařící obyvatelé si dělají zásoby antigenních testů a léků.



Šestatřicetiletá Karen Baiová, která žije ve městě Shijiazhuang v provincii Hebei, měla tři dny horečku, ale nemohla sehnat žádné koronavirové testy. Trpí nemocí krve, má oslabenou imunitu a její lékař jí doporučil, aby se vyhýbala nemocnicím.



"Tolik pacientů má covid, ale nevědí o tom," řekla. "Všichni říkají, že se život vrátí do normálu, ale pro mě se to změnilo k horšímu."



Čínská snaha o nulový výskyt covidu vedla k nízké úrovni přirozené imunity mezi veřejností, takže obyvatelstvo je zranitelné. Úřady se zaměřují zejména na ochranu starších lidí, kteří mají nižší míru proočkovanosti a jsou terčem současné očkovací kampaně. Zhong Wenhong, šanghajský odborník na infekční nemoci, doporučil starším obyvatelům, aby se nejméně po dobu jednoho měsíce zdrželi skupinových aktivi.



Caixin na začátku tohoto měsíce informoval, že Čína si klade za cíl očkovat alespoň první dávkou 90 % osob ve věku 80 let a více, ale úředníci se zdrželi oznámení konkrétního cíle vzhledem k váhavosti starších osob nechat se očkovat. Navzdory několikaměsíční kampani a rozdávání dárků na podporu očkování se nechalo očkovat pouze 40 % Číňanů starších 80 let.

Pracovník v ochranném oděvu kontroluje frontu před klinikou pro léčbu horečky v nemocnici v Pekingu



Minulý týden vládní poradce Feng Zijian, bývalý úředník Národní zdravotnické komise, předpověděl, že v první vlně nákazy by mohlo být nakaženo 60 procent obyvatel. Úřady očekávají nárůst případů kolem lunárního Nového roku na konci ledna.



Podle odborníků by počet případů koronaviru v Číně mohl dosáhnout vrcholu za měsíc, ale je "složitější" předpovědět, kdy epidemie skončí.



"V krátkodobém horizontu bude poptávka po zdrojích na jednotkách intenzivní péče obrovská, protože závažných případů přibývá," řekl Yi Zhang Ming, zástupce vedoucího jednotky intenzivní péče v nemocnici Zhongshan v Šanghaji.



V obavách z viru a po více než dvou letech varování oficiálních médií před jeho nebezpečím se rozšířily dezinformace, obyvatelé nakupují broskve v plechovkách po zvěstech, že zabrání nákaze, a odborníci zvažují, zda je u lépe vypadajících lidí menší pravděpodobnost nákazy.





Přesto obyvatelé říkají, že zrušení lockdownu vítají. "Je to riziko, které stojí za to podstoupit," řekl lékař Yan v Pekingu. "Kdyby uzávěra pokračovala, zemřelo by více lidí na chudobu a hlad, i kdyby zůstali bez nákazy."







