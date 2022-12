Vynikající služby zprivatizovaných železnic v Británii

12. 12. 2022

čas čtení 4 minuty

"Mistrovská ukázka špatných služeb": cestující na železnici se obořil na britskou železniční společnost Avanti kvůli jízdence za 589 liber (18 300 Kč). Železnice v Británii kontroverzně zprivatizovala Margaret Thatcherová. Jsou nesmírně nespolehlivé a jsou rekordně nejdražší v Evropě



Cestující, který zaplatil za zpáteční jízdenku na vlak z Brightonu do Walesu "neuvěřitelných" 589 liber, se obořil na soukromou firmu Avanti West Coast za to, že zrušila část jeho cesty a poskytla mu "mistrovskou ukázku špatných služeb".

Umělec, který vystupuje pod přízviskem Čokoládový dort - Le Gateau Chocolat - zkráceně Gateau - zaplatil tuto částku za otevřenou zpáteční jízdenku první třídou mezi Brightonem a Bangorem v severním Walesu. Měl tam vystoupit pro soukromého zákazníka jako narozeninový dárek.



Většinu jídy mezi Bangorem a londýnským Eustonem provozuje společnost Avanti West Coast, silně kritizovaný soukromý dopravce, kterému se v období od července do září letošního roku podařilo vypravit pouze 39 % vlaků na čas. Jízdenka Avanti stála 498,60 liber.



Pro srovnání, jízdenka první třídy Interrail nabízející neomezené cestování vlakem ve 33 evropských zemích po dobu 15 dnů stojí 590 eur (508 liber).



Jízdenka mu měla zaručit vánoční večeři s vínem, ale na zpáteční cestě z Eustonu do Bangoru v sobotu odpoledne strojvedoucí vlaku oznámil, že kvůli nedostatku personálu nebudou provozovány služby první třídy.



Při zpáteční cestě čekal umělec v neděli ráno na nádraží v Bangoru na vlak do Eustonu v 10.05, ale ten byl v 10.07 zrušen.



Umělec se dohodl se svým zákazníkem, že by měl cestovat vlakem první třídy, aby si zajistil místo k sezení a večeři, protože podle denního rozvrhu měl přijet "právě s dostatečným časovým předstihem, aby se mohl jít rovnou nalíčit a být připraven na vystoupeni po obědě". Doufal, že "neuvěřitelná cena této jízdenky" je "cenou za klid a trochu pohodlí".



Ta cena byla nehorázná, řekl: "Letos v létě jsem byl v Německu s operou. Jedna z mých letenek první třídou Club World u British Airways, Londýn - Mnichov - stála 260 liber, což je méně než polovina ceny této jízdenky na vlak. Létám první třídou Club World proto, že většinou poplatek za těžká zavazadla v ekonomické třídě je stejný jako letenka první třídou".



Umělec v neděli na Twitteru napsal svou kritiku firmě Avanti. V reakci na to se mu ozval pracovník zákaznického servisu s dotazem, zda "by to chtěl řešit dál". Na to Gateau odpověděl: "Ach, za 589 liber bych to neměl být já, kdo by to chtěl řešit dál. Ale jistě, udělám to. Díky."



Podle účinkujícího to byla "mistrovská ukázka špatných služeb - nejen při dodávání jejich 'prvotřídního' produktu, ale také ve vztahu k zákazníkům".



Andy Burnham, labouristický starosta Manchesteru, k tomu podotýká "Často se stává, že lidé, kteří zaplatili stovky liber za jízdenky a místenky, nenajdou ve vlaku žádné místo."





Podle údajů Úřadu pro železnice a silnice se situace od července do září natolik zhoršila, že méně než čtyři z deseti vlaků Avanti West Coast jezdily na čas a každý osmý byl zrušen - a to i poté, co železniční firma z jízdních řádů vyřadila tisíce spojů.



Zdroj v angličtině

