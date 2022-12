Ruská agrese na Ukrajině: Ruská letecká základna v Kursku byla zasažena dronem,sděluje Ukrajina

15. 12. 2022

čas čtení 8 minut





Ruská letecká základna v Kursku byla v noci na středu zasažena, uvedl vysoký ukrajinský představitel.



Anton Geraščenko, vysoký prezidentský poradce Volodymyra Zelenského, zveřejnil na Telegramu sérii aktualizací, podle nichž vojenské zařízení v Kursku zasáhl "neznámý dron".



S odvoláním na blíže nespecifikované zprávy ruských médií v příspěvku ve 22:30 místního času uvedl, že v Kursku poblíž letiště došlo ke "dvěma výbuchům". "Neznámý dron zasáhl vojenský objekt v Kursku," dodal později.



Na záběrech kolujících po internetu je vidět, že kolem 22. hodiny místního času otřásla městem na západě Ruska série výbuchů.



Ruská mediální organizace RIA citovala oblastního gubernátora Romana Starovoita, který uvedl: "Protivzdušná obrana pracovala večer nad Kurskem, nedošlo k žádným obětem ani škodám."



Minulý týden při útoku bezpilotního letounu vzplála na letišti v Kursku nádrž na skladování ropy.



Videozáznam zveřejněný na sociálních sítích ukázal velký výbuch, který ozářil noční oblohu a následně značný požár na letišti vzdáleném 175 mil (280 km) od ukrajinských hranic. Ještě za rozbřesku byl nad místem vidět velký sloup černého dýmu.



Ruští představitelé z útoků obvinili upravené bezpilotní letouny Striž, které byly poprvé vyrobeny v 70. letech 20. století v sovětské éře a byly určeny k použití jako cvičné cíle.

Air defense reportedly engaged aerial targets in Kursk, Kursk region of Russia https://t.co/s1VtlTdpYj pic.twitter.com/2vUrDPo7fC — Liveuamap (@Liveuamap) December 14, 2022

⚡Sounds of explosions in Kursk.

Video from social medias.@Flash_news_ua pic.twitter.com/2QvSKxHpT8 — FLASH (@Flash_news_ua) December 14, 2022



Anton Geraščenko, vysoký prezidentský poradce Volodymyra Zelenského, zveřejnil na Telegramu sérii aktualizací, podle nichž vojenské zařízení v Kursku zasáhl "neznámý dron".S odvoláním na blíže nespecifikované zprávy ruských médií v příspěvku ve 22:30 místního času uvedl, že v Kursku poblíž letiště došlo ke "dvěma výbuchům". "Neznámý dron zasáhl vojenský objekt v Kursku," dodal později.Na záběrech kolujících po internetu je vidět, že kolem 22. hodiny místního času otřásla městem na západě Ruska série výbuchů.Ruská mediální organizace RIA citovala oblastního gubernátora Romana Starovoita, který uvedl: "Protivzdušná obrana pracovala večer nad Kurskem, nedošlo k žádným obětem ani škodám."Minulý týden při útoku bezpilotního letounu vzplála na letišti v Kursku nádrž na skladování ropy.Videozáznam zveřejněný na sociálních sítích ukázal velký výbuch, který ozářil noční oblohu a následně značný požár na letišti vzdáleném 175 mil (280 km) od ukrajinských hranic. Ještě za rozbřesku byl nad místem vidět velký sloup černého dýmu.



- Další ruské a běloruské jednotky pravděpodobně neuspějí při útoku: Britské ministerstvo obrany



Podle britského ministerstva obrany je nepravděpodobné, že by Rusko, které nedávno vyslalo do Běloruska další jednotky mobilizovaných záložníků a cvičící běloruské jednotky vytvořily sílu schopnou provést nový úspěšný útok na severní Ukrajinu.



Dne 13. prosince 2022 provedlo Bělorusko "rychlou kontrolu bojové připravenosti svých sil", uvádí ministerstvo ve své nejnovější zpravodajské zprávě.



Cvičení se údajně koná na severozápadě země, daleko od ukrajinských hranic. Kromě toho Rusko nedávno vyslalo do Běloruska další jednotky mobilizovaných záložníků.



Bělorusko sehrálo klíčovou umožňující roli při ruském útoku směrem na Kyjev z 24. února 2022. Je však nepravděpodobné, že by cvičící běloruské jednotky a ruské jednotky v současné době tvořily sílu schopnou provést nový úspěšný útok na severní Ukrajinu."





- Osvobozeno dalších 64 ukrajinských válečných zajatců a občan USA



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij potvrdil, že z ruského zajetí bylo vráceno dalších 64 ukrajinských válečných zajatců.



Oznámil to ve svém posledním středečním večerním celostátním projevu:



"Dnes se z ruského zajetí vrátilo 64 Ukrajinců... Čtyři důstojníci a 60 vojínů a seržantů. Mezi nimi jsou i těžce zranění."



V rámci výměny zajatců s Ukrajinou byl propuštěn také občan USA, kterého v létě zatkli proruští separatisté na Ukrajině, uvedl ve středu šéf ukrajinské prezidentské administrativy Andrij Jermak.



Pětatřicetiletý Suedi Murekezi řekl začátkem měsíce listu Guardian, že se cítí "v pasti" poté, co byl v Ruskem kontrolovaném Doněcku propuštěn bez dokladů.



- Analytici předpovídají zimní patovou situaci



Vojenští analytici tvrdí, že nyní by mohl nastat zimní pat, i když prudké boje pokračují zejména ve východoukrajinském Doněcku, kde se ruské síly snaží dobýt město Bachmut.



Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby uvedl, že rozsah pokračujícího násilí mírní naděje na brzké ukončení bojů.



Jen vzhledem k tomu, co vidíme ve vzduchu a na zemi na Ukrajině, je těžké dojít k závěru, že tato válka skončí do konce roku," řekl Kirby v odpovědi na otázku ohledně vyhlídek na vyjednání míru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.



"V současné době tedy probíhají aktivní boje. Očekáváme, že to bude ještě nějakou dobu pokračovat."





- Žádné vánoční příměří na Ukrajině nebude, tvrdí Rusko



Moskva uvedla, že po téměř 10 měsících války na Ukrajině není v plánu žádné "vánoční příměří".



"Na frontě není klid," řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém pravidelném večerním videoposelství ve středu. "Každý den a každý metr je dán nesmírně těžce. A zvláště tam, kde se celá taktika okupantů zvrhává v ničení všeho před sebou dělostřelectvem - takže zůstávají jen holé trosky a krátery v zemi."



Na otázku, zda se Moskva ve středu setkala s návrhy na "vánoční příměří", odpověděl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov: "Ne, žádné takové nabídky jsme od nikoho neobdrželi. Toto téma není na pořadu dne."



Zelenskyj tento týden vyzval Rusko, aby do Vánoc začalo stahovat své vojáky jako první krok k mírové dohodě, ale Peskov v úterý uvedl, že k žádnému míru s Kyjevem nedojde, dokud Zelenskyj nepřijme "realitu" na místě - s odkazem na ruskou kontrolu nad částmi čtyř ukrajinských regionů, které anektovalo v září po vynucených a nezákonných "referendech".



- Kanada zruší výjimku ze sankcí pro opravu plynovodu Nord Stream 1



Kanada ve středu oznámila, že zruší výjimku ze sankcí, která umožnila opravu turbín pro Nord Stream 1, největší ruský plynovod do Evropy, v Montrealu a jejich vrácení do Německa.



Plynovod pod Baltským mořem byl 31. srpna odstaven kvůli opravám, ale nebyl znovu spuštěn. O měsíc později byl silně poškozen, když jej zasáhla série výbuchů. Evropské vlády mají podezření, že prasknutí plynovodu a dalšího plynovodu s názvem Nord Stream 2 bylo způsobeno sabotáží. Putin označil tvrzení Západu, že za výbuchy stojí Rusko, za "šílená".





- Ukrajinská armáda uvedla, že ve středu sestřelila 13 dronů íránské výroby nad Kyjevem a okolním regionem v rámci prvního velkého útoku Ruska na hlavní město za několik týdnů. Údery poškodily pět budov a úřady útok označily za pokračování ruského "energetického teroru" proti zemi. Žádné oběti nebyly nalezeny, řekla mluvčí kyjevských záchranných služeb Svitlana Vodolaga ukrajinskému zpravodajství Suspilne.















Zdroj v angličtině ZDE

0

360

nergo. "Díky skvělé práci sil protivzdušné obrany nebyla poškozena zařízení energetické infrastruktury - všech 13 dronů bylo sestřeleno," uvedla Ukrenergo na Telegramu.Kyrylo Tymošenko, zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře, uvedl, že dvě patra budovy na centrálním náměstí nedávno osvobozeného města byla poškozena, ale že nikdo nebyl zraněn. Na nepotvrzeném videu, které koluje po sociálních sítích, je vidět, jak z horní části administrativní budovy stoupá obrovský dým.Američtí představitelé sdělili televizi CNN, že rakety by mohly být dodány během několika dní po opakovaných ruských útocích na ukrajinská města. Patriot by byl nejmodernějším raketovým systémem země-vzduch, který Západ Ukrajině poskytl. Deník Washington Post rovněž s odvoláním na americké představitele obeznámené se záležitostí uvedl, že USA plánují zaslat elektronické zařízení, které přemění neřízenou leteckou munici na inteligentní bomby, což umožní vysoký stupeň přesného zaměření.