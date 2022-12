Rusko na Ukrajině začalo používat 40 let starou munici

14. 12. 2022

Rusko se při své téměř deset měsíců staré invazi na Ukrajinu obrací na desítky let starou munici s vysokou poruchovostí, když spotřebovává své zásoby, řekl v pondělí vysoký představitel americké armády, informují Phil Stewart a Idrees Ali. Rusko se při své téměř deset měsíců staré invazi na Ukrajinu obrací na desítky let starou munici s vysokou poruchovostí, když spotřebovává své zásoby, řekl v pondělí vysoký představitel americké armády,

"Čerpali z (ruských) stárnoucích zásob munice, což naznačuje, že jsou ochotni používat tuto starší munici, z níž některé [kusy] byly původně vyrobeny před více než 40 lety," řekl úředník pod podmínkou anonymity.

Spojené státy obviňují Rusko, že se obrátilo na Írán a Severní Koreu, aby získalo větší palebnou sílu, protože vyčerpává své běžné zásoby munice.

Vysoký představitel americké armády odhadl, že Rusko spotřebuje své plně provozuschopné zásoby munice do začátku roku 2023, pokud se neuchýlí k zahraničním dodavatelům a starším zásobám.

"Soudíme tak s ohledem na rychlost palby, kterou Rusko používá svou dělostřeleckou a raketovou munici, ve smyslu toho, co bychom nazvali plně provozuschopnou dělostřeleckou a raketovou municí. Pravděpodobně by to mohli dělat až do začátku roku 2023," řekl úředník.

Používání starší munice s sebou nese rizika, řekl úředník.

"Jinými slovy, nabijete munici a držíte palce a doufáte, že vystřelí, nebo až přistane, že exploduje," řekl úředník.

Írán převedl drony do Ruska pro použití na Ukrajině, říkají představitelé USA a Ukrajiny. Moskva se také pokouší získat stovky balistických raket z Íránu a nabídnout Teheránu na oplátku bezprecedentní úroveň vojenské a technické podpory, řekl v pátek britský vyslanec OSN.

Barbara Woodwardová také řekla, že Británie si je "téměř jistá, že Rusko se snaží získat zbraně ze Severní Koreje (a) dalších přísně sankcionovaných států, protože jejich vlastní zásoby se znatelně zmenšují."

Írán v listopadu přiznal, že dodal Moskvě drony, ale uvedl, že byly odeslány před válkou na Ukrajině. Rusko popřelo, že jeho síly použily íránské drony k útoku na Ukrajinu, a popřelo, že by mu Severní Korea dodala zbraně.

