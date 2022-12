Trumpovy absurdní karty, znázorňující ho jako supermana, se vyprodaly za jediný den

17. 12. 2022

čas čtení 2 minuty



Kolekce digitálních obchodních karet Donalda Trumpa se vyprodala za méně než den.

Cena každé z nich činila 99 dolarů a zobrazují bývalého amerického prezidenta v podobách superhrdiny, astronauta a automobilového závodníka.



Přestože se na internetu staL Trump terčem všeobecného posměchu,jeho kolekce digitálních obchodních karet se vyprodala za méně než den a vynesla mu 4,5 milionu dolarů.



Ve středu Trump na své sociální síti upozornil fanoušky na "důležité oznámení". O den později 45. prezident Spojených států prozradil, že nabízí "limitovanou edici karet s úžasným UMĚNÍM mého života a kariéry", která, jak slíbil, se osvědčí "velmi podobně jako baseballové karty, ale doufejme, že bude mnohem více vzrušující".

Na kartách je 76letý Trump v boxerském ringu, při přípravě na zápas, jako řidič závodního auta, astronaut a na fotbalovém hřišti. Na každé kartě je vyraženo jeho prezidentské číslo 45.



Cena za digitální kartu činila 99 USD za kus a do prodeje bylo dáno 45 000 kusů. Stejně jako u jiných "non fungible tokens" je kupující vlastníkem konkrétní digitální karty, ale samotný obrázek může kdokoli na internetu široce kopírovat a sdílet.



K některým snímkům byl přiřazen pouze jeden NFT, zatímco u jiných jich bylo v prodeji 20.



Lidé, kteří si karty zakoupili, se také zapojili do soutěže o ceny včetně večeře v Mar-a-Lago s Trumpem, golfu s bývalým prezidentem nebo telefonátu na Zoom.



Trump nyní čelí zvýšenému právnímu tlaku, protože postupují soudní spory o jeho firmy a 6. ledna zvažuje výběrový výbor Sněmovny reprezentantů trestní oznámení na něj za maření práce Kongresu.





Trump také čelí tlaku uvnitř Republikánské strany poté, co oznámil plány ucházet se o nominaciza Republikánskou stranu v roce 2024 na pozadí špatného výsledku republikánů v listopadových průběžných volbách, který je částečně přičítán Trumpovi.









Podrobnosti v angličtině ZDE

