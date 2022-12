Je to záměrné? Proč zdržuje Úřad práce vyplácení sociálních dávek? A proč jsou tak nízké?

16. 12. 2022 / Soňa Svobodová

čas čtení 4 minuty

Vždy, když přemýšlím nad sociálními dávkami, a zvláště nad příspěvkem na bydlení, kladu si otázku: „Je to záměrné… ano či ne?“



Abyste rozuměli, stále mi totiž není jasné, že jednou jsou žádosti vyřízeny do 32 dnů, a podruhé se na jejich vyřízení musí čekat třeba až 92 dnů.



A tak nad touto otázkou neustále přemýšlím, kde je chyba? Je to v nedostatku pracovníků na daném odboru, anebo je to všechno schválně, aby se výplata dávek pozdržela a tím pádem, aby se ušetřily i peníze? Neboť když všem, kteří ji pobírají, přijde dávka po termínu, jsou nuceni zaplatit složenky se zpožděním, a pak si tyto platby už nemohou zaúčtovat do formuláře a musí čekat až na další čtvrtletí.

Tím pádem je všem dávka snížena a pak se dotyční dostávají do neřešitelných situací, obzvlášť, když jsou v některé z důchodcovských nebo rodičovských kategorií a po zaplacení složenek jim nezůstane ani základní životní minimum, které od 1. července 2022 činí 4620,- korun na osobu.

Pak tedy není divu, že sotva jen tak tak vyjdou s danými financemi, aby si z nich mohli zajistit jídlo na celý měsíc, léky a to nemluvím o jízdenkách na MHD, a nedej Bože, když se jim doma něco rozbije.





Anebo kde mají vzít na boty, které se během zimních měsíců rozbijí, neboť se kluzká místa sypou štěrkem a solí, který nejenže zničí podrážky daných bot, ale zmíněná sůl ničí vršky bot...





A kde je základní oblečení, kde je kultura, kde je možnost dovolené a oddechu?







A tak bychom mohli pokračovat dále a dále.







Proto se ptám: „Nebylo by už konečně po tolika letech, co jsme v EU, možné zajistit nejen důstojnou výši všech důchodu bez rozdílů a i rodičovské, tak aby nikdo už nemusel stát v ponižujících frontách na jednotlivých Úřadech práce?





Ty jsou plné slušných lidí zamýšlejících se se vztekem, zoufalstvím, pláčem a slzami v očích nad tím, jak to ta naše vláda všechno špatně vede.





Kdy už konečně všichni ze svých důchodů budeme schopni důstojně žít a jako slušní lidé i v klidu a pohodě v daných termínech platit vše, co platit musíme a ještě aby nám zůstalo i na to další, co k životu nevyhnutelně potřebujeme, a bez čehož se neobejdeme.







Myslím, že tím by se vyřešilo mnohé, neboť by se tím neustálým čtvrtletním papírováním ušetřilo mnoho stromů a současně by netkvěl ani žádný problém v nedostatku zaměstnanců na daných odborech.







A tak se opět ptám: Proč to nejde, když u všech politiků, poslanců a senátorů to jde automaticky v klidu a pohodě, a to na rozdíl od nás všech pobírají nehorázné statisícové výplaty, k nimž jsou jim propláceny i jejich výlohy a ještě ani za těchto podmínek nejsou schopni z těchto zdrojů příjmů vyžít a musí si své platy navyšovat.







A což teprve platy europoslanůi, to je doslova zlatý důl hojnosti.





Proč to tedy nejde udělat zrovna tak jako u našich politiků, poslanců, senátorů či europoslanců?







Nebo to tkví v tom, že si to automatické navyšování a stabilní měsíční výši 20.000 korun u všech typů důchodů a rodičovské, ke kterým by se pak jen přihazovaly částky týkající se inflace, nemůžeme sami odhlasovat po vzoru našich politiků, poslanců, senátorů a europoslanců?“

