NYT: Jak se Putinova válka proti Ukrajině stala katastrofou pro Rusko

17. 12. 2022

Americký deník New York Times vydal rozsáhlou analýzu čítající téměř 15 000 slov (33 českých normovaných stránek) zkoumající průběh ruské agrese na Ukrajině. Zaznamenává naprosto katastrofální stav ruské armády, která měla prý být za Putina za miliardy rublů modernizována, ale peníze byly rozkradeny, dále to, že nevycvičené vojáky posílají ruští velitelé opakovaně, třeba až pětkrát, bezbranné proti ukrajinské střelbě, takže jsou ve velkém počtu zabíjeni, že Putin rozhoduje o všem sám a nikdo se mu neodváží protiřečit, přestože mnozí z kremelského vedení jsou katastrofou konsternováni a ruský národ se nevzepře. Jeho převažující mentalitu shrnula citace názorů jednoho ruského vojáka:



Alexandr byl odveden do armády v září spolu se třemi blízkými přáteli z dětství, řekl. On a další utrpěli otřes mozku. Jeden z nich přišel o obě nohy. Čtvrtý je nezvěstný.



Ale až ho propustí z nemocnice, řekl, plně očekává, že se vrátí na Ukrajinu, a půjde tam zpět rád.



"Takhle jsme vychováváni," řekl. "Vyrostli jsme v naší zemi s tím, že je jedno, jak se k nám naše země chová. Možná je to špatně. Možná je to dobře. Možná jsou věci, které se nám na naší vládě nelíbí."



"Tohle není válka," řekl Michail a snažil se mluvit přes těžký, tekutý dech. "Je to ničení ruského lidu jeho vlastními veliteli."









Zatímco Rusko klopýtalo, USA se snažily zabránit tomu, aby Ukrajina usmrtila vrchního velitele ruských vojsk Gerasimova





Ruský tank vyhodil do povětří vlastní kontrolní stanoviště. Nebyla to náhoda.





Zdroj v angličtině ZDE (placený přístup)

Vojáci 155. námořní pěší brigády z Ruska, kteří se slepě potáceli po rozpadlých farmách, neměli podle svých slov žádné mapy, lékárničky ani funkční vysílačky. Ještě před několika týdny byli dělníky v továrnách a řidiči kamionů, kteří doma ve státní televizi sledovali nekonečnou přehlídku údajných ruských vojenských vítězství, než byli v září odvedeni. Jeden ze zdravotníků byl bývalý barista, který nikdy neměl žádné zdravotnické vzdělání.Nyní se naskládali na střechy přeplněných obrněných vozidel, plahočili se po podzimních úrodných polích s puškami kalašnikov z doby před půl stoletím a prakticky neměli co jíst, jak říkali. Rusko bylo většinu roku ve válce, přesto se zdálo, že jeho armáda je připravena méně než kdy jindy. V rozhovorech členové brigády říkali, že někteří z nich předtím sotva vystřelili ze zbraně, a popisovali, že stejně nemají téměř žádné náboje, natož letecké krytí nebo dělostřelectvo. Ale to je prý příliš neděsilo. Nikdy neuvidí boj, slibovali jim jejich velitelé.Teprve když kolem nich začaly létat granáty a trhat jejich kamarády na kusy, uvědomili si, jak moc byli podvedeni.Ruský voják Michail, který byl odveden do armády, vzpomínal, jak otevřel oči a uviděl šok: roztrhaná těla svých kamarádů na poli. Šrapnely mu také rozpáraly břicho. Zoufale se prý snažil uniknout, doplazil se k houští stromů a pokusil se rukama vyhrabat příkop.Z 60 členů jeho čety u východoukrajinského města Pavlivka toho dne koncem října zahynulo asi 40, řekl Michail, který telefonoval z vojenské nemocnice u Moskvy. Pouze osm z nich podle něj uniklo vážnému zranění.1.PřehmatyTrvalo čtyři dny, než Rusko udeřilo na zjevný cíl. To už bylo příliš pozdě.Putin povolal mnoho nejmocnějších ruských podnikatelů - do pasti.Vnitřní hnilobaKreml utrácel velké peníze za armádu. Místo toho vznikla "nová Potěmkinova vesnice".Hroutící se fronta5.Rozdělené řady6.Krmivo pro dělaVáš syn se alespoň neupil k smrti, řekl Putin pozůstalé matce.Válka prezidenta Vladimira Putina nikdy neměla dopadnout takto. Když šéf CIA loni přijel do Moskvy, aby varoval před invazí na Ukrajinu, našel mimořádně sebevědomý Kreml, kde se Putinův poradce pro národní bezpečnost chlubil, že nejmodernější ruské ozbrojené síly jsou dost silné na to, aby se postavily i Američanům.Ale místo ohromujícího vítězství, s desítkami tisíc zabitých vojáků a částí armády v troskách po téměř 10 měsících války, čelí Putin něčemu úplně jinému: největší lidské a strategické katastrofě svého národa od rozpadu Sovětského svazu.Vyšetřování deníku New York Times odhalilo ohromující kaskádu chyb, které začaly u Putina - hluboce izolovaného v pandemii, posedlého svým dědictvím, přesvědčeného o vlastní genialitě - a pokračovaly ještě dlouho poté, co byli povolaní vojáci jako Michail posláni na jatka.Na každém kroku byla selhání hlubší, než se dosud vědělo:Putinovi spolupracovníci v rozhovorech říkali, že se dostal do spirály sebeprosazování a protizápadní nenávisti, což ho vedlo k osudovému rozhodnutí vtrhnout na Ukrajinu v téměř úplné izolaci, aniž by se poradil s odborníky, kteří tuto válku považovali za čiré bláznovství. Jeho pobočníci a podržtaškové živili jeho četné zášti a podezření, což byla zpětná vazba, kterou jeden z bývalých důvěrníků přirovnal k radikalizačnímu účinku algoritmu sociálních médií. Dokonce i někteří z prezidentových nejbližších poradců zůstali v nevědomosti, dokud invaze nezačala. Jak to vyjádřil jiný dlouholetý důvěrník, "Putin se rozhodl, že mu bude stačit jeho vlastní myšlení".Ruská armáda, navzdory západním předpokladům o její zdatnosti, byla zničená léty rozkrádání. Za Putina byly na modernizaci ozbrojených sil věnovány stovky miliard dolarů, ale korupčními skandály byli vinni tisíce důstojníků. Jeden z vojenských dodavatelů popsal, jak horečně vyvěšoval obrovské vlastenecké transparenty, aby zakryl zchátralé podmínky na hlavní ruské tankové základně, a doufal, že tím oklame delegaci nejvyšších představitelů. Návštěvníci podle něj dokonce nemohli jít dovnitř na záchod, aby neodhalili že záchody jsou polorozpadlé a nebyly opraveny.Jakmile invaze začala, Rusko udělalo obrovské množství chyb. Při odpalování raket se spoléhalo na staré mapy a špatné zpravodajské informace, takže ukrajinská protivzdušná obrana byla překvapivě neporušená a připravená bránit zemi. Vychvalované ruské hackerské oddíly se pokusily zvítězit, a neuspěly v tom, co někteří představitelé označují za první velký test kybernetických zbraní ve skutečné válce. Ruští vojáci, z nichž mnozí byli šokováni, že jdou do války, používali své mobilní telefony k volání domů, což umožnilo Ukrajincům je lokalizovat a zabíjet je ve velkém počtu. A ruské ozbrojené síly byly tak sklerotické, že se nepřizpůsobily ani poté, co utrpěly obrovské ztráty na bojišti. Zatímco jejich letadla byla sestřelována, mnozí ruští piloti létali, jako by jim nehrozilo žádné nebezpečí, téměř jako na letecké přehlídce.Rusko se zmocnilo většího území, než dokázalo ubránit, a tisíce čtverečních kilometrů tak zůstaly v rukou minimálních posádek podvyživených, nedostatečně vycvičených a špatně vybavených vojáků. Mnozí z nich byli odvedenci nebo otrhaní separatisté z východu Ukrajiny, s výstrojí ze čtyřicátých let nebo jen s výtisky z internetu popisujícími, jak používat pušku, což naznačuje, že se vojáci učili bojovat za pochodu. S novými zbraněmi ze Západu v ruce je Ukrajinci porazili, ale ruští velitelé stále znovu a znovu posílali vlny pozemních jednotek do nesmyslných útoků. "Nikdo nezůstane naživu," řekl jeden ruský voják, který si to uvědomil poté, co dostal rozkaz k pátému pochodu přímo do hledáčku ukrajinského dělostřelectva. Nakonec on i jeho demoralizovaní spolubojovníci odmítli jít.Putin rozdělil svou válku na vzájemně spolu soupeřící jednotky a nenechal nikoho dostatečně silného, aby se mu postavil. Mnoha jeho bojovníkům velí lidé, kteří ani nejsou součástí armády, jako jeho bývalý osobní strážce, vůdce Čečenska a šéf žoldnéřů, kteří zajišťovali catering pro kremelské akce. Když se počáteční invaze nezdařila, atomizovaný přístup se jen prohloubil a rozmělnil již tak nejednotné válečné úsilí. Nyní Putinovy roztříštěné armády často fungují jako vzájemní soupeři, soupeří o zbraně a občas se proti sobě zákeřně obracejí. Jeden z vojáků vyprávěl, jak velitel jednoho ruského tanku úmyslně zaútočil na své spojence a vyhodil do povětří jejich kontrolní stanoviště.Od prvních dnů invaze Putin v soukromí připouští, že válka neprobíhá podle plánu.Během březnového setkání s izraelským premiérem Naftalim Bennettem Putin podle dvou osob obeznámených s touto výměnou názorů připustil, že Ukrajinci jsou tvrdší, "než mi bylo řečeno". "Bude to pravděpodobně mnohem těžší, než jsme si mysleli. Ale válka je na jejich území, ne na našem. Jsme velká země a máme trpělivost."Lidé, kteří Putina znají, říkají, že je připraven obětovat nevýslovné množství životů a materiálu tak dlouho, jak bude třeba, a při vzácném osobním setkání s Američany minulý měsíc Rusové prezidentu Bidenovi předali důrazný vzkaz: Bez ohledu na to, kolik ruských vojáků bude na bojišti zabito nebo zraněno, Rusko se nevzdá.Jeden z členů NATO varuje spojence, že Putin je připraven akceptovat smrt nebo zranění až 300 000 ruských vojáků, což je zhruba trojnásobek jeho dosavadních odhadovaných ztrát.Jen několik dní poté, co Putin v září čelil úderům ohledně války ze strany obvykle spřátelených představitelů, zdvojnásobil invazi a povolal stovky tisíc Rusů do odvodu, který měl válku zvrátit ve prospěch Ruska, ale místo toho vyvolal v Rusku rostoucí hněv. Krátce poté byly u Pavlivky zabity stovky ruských vojáků, včetně Michailových odvedených kamarádů při slepém postupu 155. jednotky."Nohy, střeva. Tedy maso. Prostě maso," vzkázal z ruské nemocnice další člen čety Alexandr. "Vím, že to zní hrozně, ale jinak se to nedá popsat. Z lidí se stal hamburger."---Putin zatím projevil jen málo náznaků, že by byl nyní ochoten couvnout. Minulý měsíc se ředitel CIA Burns poprvé od invaze setkal s ředitelem ruské zahraniční rozvědky Sergejem Naryškinem. Schůzka se konala v sídle turecké rozvědky v Ankaře a jejím cílem bylo znovu otevřít přímou osobní komunikační linku mezi Washingtonem a Moskvou, ale její tón nebyl smířlivý.Podle přítomných vysokých představitelů Naryškin prohlásil, že Rusko se nikdy nevzdá, bez ohledu na to, kolik vojáků na bojišti ztratí. Tento měsíc ukrajinští představitelé varovali, že Rusko možná shromažďuje vojáky a zbraně, aby na jaře zahájilo novou ofenzívu.Svět diskutuje o Putinově připravenosti použít na Ukrajině jadernou zbraň. Lidé, kteří ho znají, tuto možnost nevylučují, ale zároveň se domnívají, že očekává porážku Západu a Ukrajiny v dlouhodobé nejaderné zkoušce vůle.Jak se vyjádřil jeden z vysokých představitelů zpravodajských služeb NATO, ruští generálové "přiznávají neschopnost, nedostatek koordinace, nedostatek výcviku. Všichni tyto problémy uznávají". Přesto se zdají být přesvědčeni o svém "konečném vítězství", protože, jak uvedl tento úředník, "Putin věří, že se jedná o hru na to, kdo vyhraje, mezi ním a Západem, a věří, že Západ ustoupí jako první".Putin již prokázal talent pro dlouhodobou hru, souhlasil Tinkov, bankovní magnát, který se obrátil proti Kremlu, a poznamenal, že ruský vůdce strávil desetiletí tím, že přivedl ruskou elitu na buben."Jedná jako by měl neomezený čas," řekl Tinkov. "V této válce se stále chová, jako by měl neomezené množství času - jako by měl v plánu žít 200 let."Z domácího hlediska je tlak na Putina poměrně mírný. Přes všechny ztráty, které jeho armáda utrpěla, nedošlo mezi ruskými vojáky k žádným významným povstáním. Dokonce i nově odvedení vojáci nadále odcházejí bez vážnějších protestů.Alexandr, voják odvedený do 155. jednotky, je stále rozzuřen způsobem, jakým byl on a jeho kamarádi vysazeni na Ukrajině s několika náboji do svých stárnoucích pušek a nuceni žít v kravíně jen s několika balíčky jídla. Jeho velitelé jim podle jeho slov vyloženě lhali, když jim tvrdili, že jedou na výcvik - zatímco ve skutečnosti byli posláni na frontovou linii, kde byla většina z nich zabita nebo těžce zraněna.Po měsících bojů Rusko minulý měsíc oznámilo, že konečně dobylo Pavlivku, ale podle vojáků to přišlo nesmírně draho.Alexandr byl odveden v září spolu se třemi blízkými přáteli z dětství, řekl. On a další utrpěli otřes mozku. Jeden z nich přišel o obě nohy. Čtvrtý je nezvěstný.Ale až ho propustí z nemocnice, řekl, plně očekává, že se vrátí na Ukrajinu, a udělal by to rád."Takhle jsme vychováváni," řekl. "Vyrostli jsme v naší zemi s tím, že je jedno, jak se k nám naše země chová. Možná je to špatně. Možná je to dobře. Možná jsou věci, které se nám na naší vládě nelíbí."