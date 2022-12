Ruská agrese na Ukrajině: Po ranním útoku dronu v Kyjevě hoří kritická energetická infrastruktura

19. 12. 2022

čas čtení 9 minut

- Útoky na Cherson:

These photos published by Kyrylo Tymoshenko, deputy head of the President's Office, show the Kherson Oblast State Administration building, which was again attacked by Russian forces on Dec. 19. The building is located in the center of liberated Kherson city. pic.twitter.com/nO3N7c7ax3 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 19, 202

- Útok ruského dronu způsobil v pondělí v Kyjevské oblasti "poměrně vážné" škody a tři oblasti v regionu zůstaly bez dodávek elektřiny, uvedl gubernátor Oleksij Kuleba.

Rusko v pondělí v časných ranních hodinách, kdy mnoho lidí spalo, vypustilo na Ukrajinu 35 bezpilotních letounů, které zasáhly kritickou infrastrukturu v Kyjevě a jeho okolí v rámci třetího leteckého útoku Moskvy na ukrajinské hlavní město za posledních šest dnů.



- Země Evropské unie budou muset v pondělí dosáhnout kompromisu ohledně stropu pro ceny plynu a nejnovější předložený návrh k tomu nabízí dobrý základ, uvedla maltská ministryně energetiky Miriam Dalliová.



- Ukrajinské letectvo uvedlo, že během noci sestřelilo 30 z 35 Ruskem vypálených dronů Shahed. Kamikadze drony Shahed-136/131 íránské výroby byly vypuštěny z východního pobřeží Azovského moře, dodala ukrajinská armáda. Rusko v pondělí v časných ranních hodinách, kdy mnoho lidí spalo, vypustilo na Ukrajinu 35 bezpilotních letounů, které zasáhly kritickou infrastrukturu v Kyjevě a jeho okolí v rámci třetího leteckého útoku Moskvy na ukrajinské hlavní město za posledních šest dnů.uvedla maltská ministryně energetiky Miriam Dalliová.





Nebylo bezprostředně jasné, zda výbuchy byly systémy protivzdušné obrany, které ničily drony, nebo zasahovaly cíle.







- Ukrajina uvedla, že ruské ostřelování v neděli zasáhlo město Cherson, které od doby, kdy ho kyjevské síly minulý měsíc znovu dobyly, čelí opakovaným útokům. "Další úder byl zasazen centru města. Tři lidé byli zraněni. Jeden zraněný je ve vážném stavu," uvedl zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Kyryl Tymošenko. Oblastní gubernátor Jaroslav Januševič v neděli uvedl, že moskevská vojska provedla během předchozího dne 54 útoků na Chersonskou oblast dělostřelectvem, raketovými systémy s vícenásobným odpalováním, tanky a minomety, při nichž zahynuli tři lidé a šest dalších bylo zraněno.



- V Belgorodské oblasti na jihu Ruska byli v neděli při ostřelování údajně zraněni čtyři lidé, uvedl gubernátor. Svědci hlásili hlasité výbuchy v regionálním hlavním městě.



- Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se ukrajinské síly drží v těžce napadeném městě Bachmut na východě země. "Směr Bachmut je klíčový," uvedl ve svém posledním celostátním projevu. "Město držíme, i když okupanti dělají vše pro to, aby tam nezůstala ani jedna nepoškozená zeď."



- Po nejnovějších ruských útocích na infrastrukturu byla obnovena dodávka elektřiny dalším třem milionům Ukrajinců, takže po dvou dnech je jich celkem devět milionů, uvedl ukrajinský prezident. "Dodávky elektřiny byly obnoveny pro další tři miliony Ukrajinců," uvedl Volodymyr Zelenskyj ve svém nedělním večerním videopřání. "To znamená, že po pátečních teroristických úderech máme výsledky již pro devět milionů našich lidí." V Kyjevě bylo také plně obnoveno vytápění, uvedl starosta města.



- Ochrana ukrajinských hranic je "stálou prioritou", protože země se připravuje na všechny možné scénáře s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem, dodal Zelenskij. "Ochrana našich hranic, a to jak s Ruskem, tak s Běloruskem - je naší stálou prioritou," řekl ve svém nočním videoposelství. "Připravujeme se na všechny možné scénáře obrany." Zelenskij rovněž vydal novou výzvu západním zemím, aby poskytly Ukrajině účinnou protivzdušnou obranu.



- Rusko údajně nasadí na ukrajinské frontové linie hudebníky ve snaze posílit morálku, jak uvedlo jeho ministerstvo obrany. "Frontová tvůrčí brigáda" bude mít za úkol udržovat "vysoký morální, politický a psychologický stav [mezi] účastníky speciální vojenské operace", citovala ministerstvo ruská zpravodajská agentura RBC. Představitelé britské obrany uvedli, že nová jednotka je v souladu s historickým využíváním "vojenské hudby a organizované zábavy" ke zvýšení morálky, neboť nízká morálka je nadále "významnou slabinou velké části ruských sil".



- Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že nebude "od nikoho žádat povolení" k rozšíření vztahů s Ruskem, a odmítlo tak obavy USA z rostoucího vojenského partnerství mezi Teheránem a Moskvou. Írán byl obviněn z dodávek bezpilotních letounů do Ruska, které údajně sloužily k útokům na Ukrajinu. Šéf CIA William Burns uvedl, že vojenská spolupráce mezi Íránem a Ruskem "představuje skutečnou hrozbu" pro spojence USA na Blízkém východě. Násir Kanání, mluvčí íránského ministerstva zahraničí, označil tyto komentáře za "nepodložené" a dodal, že Teherán "jedná nezávisle při regulaci svých zahraničních vztahů a nežádá od nikoho povolení".



- Veterán americké diplomacie Henry Kissinger se domnívá, že se blíží čas pro vyjednání míru na Ukrajině. "Blíží se čas navázat na strategické změny, kterých již bylo dosaženo, a začlenit je do nové struktury směřující k dosažení míru prostřednictvím jednání," napsal Kissinger v časopise The Spectator. "Mírový proces by měl spojit Ukrajinu s NATO, ať už bude vyjádřen jakkoli. Alternativa neutrality již není smysluplná," dodal. Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak odmítl tyto komentáře jako rovnající se "uklidňování agresora" a uvedl, že nemůže dojít k žádné dohodě zahrnující odstoupení území. "Jakákoli dohoda s ďáblem - špatný mír na úkor ukrajinských území - bude vítězstvím Putina a receptem na úspěch pro autokraty na celém světě," uvedl v prohlášení na Telegramu.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

361

, informovala v pondělí ruská tisková agentura Interfax s odvoláním na ruské ministerstvo obrany.Vládnou obavy, že hodlá na Lukašenka vyvíjet nátlak, aby se připojil k nové pozemní ofenzívě proti Ukrajině a otevřel novou frontu.Jeho návštěva za účelem jednání s Alexandrem Lukašenkem bude jeho první návštěvou Minsku od roku 2019. Řekl to velitel ukrajinských společných sil Serhij Najev:"Během (těchto rozhovorů) budou rozpracovány otázky další agrese proti Ukrajině a širšího zapojení běloruských ozbrojených sil do operace proti Ukrajině, zejména podle našeho názoru i pozemní."Nejvyšší ukrajinský generál Valerij Zálužný minulý týden pro týdeník Economist uvedl, že Rusko připravuje 200 000 nových vojáků na velkou ofenzívu, která by mohla přijít z východu, jihu nebo dokonce z Běloruska již v lednu, ale spíše na jaře.V Bělorusku již několik měsíců probíhá neustálá ruská a běloruská vojenská aktivita. Rusko rovněž využilo svého spojence jako odrazový můstek pro nezdařený útok na Kyjev v únoru.Moskva a Minsk od té doby zřídily v Bělorusku společnou regionální jednotku sil a uspořádaly četná vojenská cvičení. Minulý týden byly v Bělorusku rozmístěny tři ruské vojenské letouny a letoun včasné výstrahy a řízení.Zahraniční diplomaté tvrdí, že Lukašenko, který je na Západě vyvrhelem a který se do značné míry spoléhá na ruskou podporu, chápe, že vyslání vojsk na Ukrajinu by pro něj doma bylo velmi nepopulárním krokem. Válku s Ruskem však již rozsáhle podpořil.Někteří vojenští analytici považují manévry za trik, který má přimět Ukrajinu, aby nasadila své síly na severu a byla tak více vystavena ruským útokům jinde.v době, kdy britský premiér Rishi Sunak odcestoval na pondělní setkání se svými severskými, pobaltskými a nizozemskými protějšky v lotyšské Rize.Podle prohlášení vydaného premiérovým úřadem a citovaného agenturou Agence France-Presse oznámí záměr Británie dodat "stovky tisíc kusů dělostřelecké munice v příštím roce v rámci kontraktu v hodnotě 250 milionů liber (304 milionů USD), který zajistí stálý přísun kritické dělostřelecké munice na Ukrajinu po celý rok 2023"., sděluje BritánieRuská vojenská proxy skupina Wagner nadále hraje hlavní roli v útočných bojích v okolí Bachmutu ve východní části ukrajinské Doněcké oblasti, uvedlo britské ministerstvo obrany.V posledních měsících skupina vyvinula útočnou taktiku, a přib ní využívá velký počet špatně vycvičených vzňů, které naverbovala, uvádí ministerstvo ve své nejnovější zpravodajské zprávě.Jednotliví bojovníci mají pravděpodobně k dispozici chytrý telefon nebo tablet, který zobrazuje určenou osu postupu a cíl útoku.Na úrovni čety a výše velitelé pravděpodobně zůstávají v úkrytu a vydávají rozkazy prostřednictvím vysílaček, o nichž je informují videozáznamy z malých bezpilotních letounů (UAV).Jednotlivci a oddíly dostávají rozkazy k postupu po předem naplánované trase, často s palebnou podporou, méně často však po boku obrněných vozidel. Operativcům Wagner, kteří se bez povolení odchýlí od trasy útoku, pravděpodobně hrozí hromadná poprava.Cílem této brutální taktiky je zachovat důležitá aktiva skupiny Wagner, kterými jsou zkušení velitelé a obrněná vozidla, na úkor snadněji dostupných rekrutů z řad vězňů, které organizace hodnotí jako postradatelné."