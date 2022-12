Čína spěchá s navýšením počtu lůžek intenzivní péče, lékařů a zásob léků, počet nákaz koronavirem prudce roste

20. 12. 2022

čas čtení 4 minuty



Čínské úřady spěchají s navýšením počtu lůžek intenzivní péče, zdravotnických pracovníků a zásob léků v souvislosti s nárůstem onemocnění covidem-19 v zemi



Od náhlého zrušení přísného covidového lockdownu se v Číně prudce zvýšil počet nákaz. Úplný obraz je obtížné odhadnout. Oficiální počet nákaz - méně než 10 tento týden - je v rozporu s rozšířenými neoficiálními zprávami o úmrtích a velkém provozu v pohřebních ústavech.



Po nedávných zprávách z médií o dlouhých frontách pohřebních vozů byl v úterý nejméně jeden velký pohřební ústav v Pekingu silně střežen ochrankou a policií. Od náhlého zrušení přísného covidového lockdownu se v Číně prudce zvýšil počet nákaz. Úplný obraz je obtížné odhadnout. Oficiální počet nákaz - méně než 10 tento týden - je v rozporu s rozšířenými neoficiálními zprávami o úmrtích a velkém provozu v pohřebních ústavech.Po nedávných zprávách z médií o dlouhých frontách pohřebních vozů byl v úterý nejméně jeden velký pohřební ústav v Pekingu silně střežen ochrankou a policií.





Četné zprávy státních médií v úterý informovaly o zvýšeném úsilí o posílení zdravotnické infrastruktury a zásobování.



Podle deníku Global Times několik velkých městských nemocnic shánělo další ventilátory a další vybavení pro případ nouze. S odvoláním na odborníky zpráva uvedla, že velké obavy panují také ohledně počtu personálu, zejména sester na jednotkách intenzivní péče. Minulý týden bylo oznámeno, že lékaři a sestry jsou nuceni pracovat i po pozitivních testech.



Zpráva uvedla, že nemocnice si "naléhavě" půjčují personál z jiných zařízení, aby ho přeškolily. Provincie Che-nan usilovala o více než zdvojnásobení počtu jednotek intenzivní péče a téměř desetinásobné zvýšení počtu lékařů a sester na jednotkách intenzivní péče.



Patnáctimilionové město Kanton zvýšilo počet klinik pro léčbu horečky tak, aby mohly přijmout až 110 000 pacientů denně (oproti 40 000). Pracuje také na zvýšení počtu lůžek na jednotkách intenzivní péče ze 455 na 1 385 do konce dnešního dne, uvedl deník People's Daily.



Město Nanjing mezitím zavedlo limity na nákup ibuprofenu a dalších léků, spolu s dalšími regiony se snaží zvýšit zásoby těchto volně prodejných léků.



Agentura Reuters uvedla, že v Pekingu bylo v úterý přísně střeženo krematorium, kde byla o víkendu vidět dlouhá fronta pohřebních vozů a pracovníků v ochranných oblecích, kteří dovnitř nosili mrtvé. Agentura Reuters nemohla bezprostředně zjistit, zda mrtví, kteří tam byli převáženi, byli mrtví na covid.



Očekává se, že současná vlna vyvrcholí ve velkých městech tento měsíc, druhá a třetí vlna by měla udeřit po cestování na svátky a po následném návratu do práce.





Navzdory tomu vláda prosadila obnovení provozu. Čínská ekonomika byla poškozena kolapsem v sektoru nemovitostí a narušením výroby a dodavatelských řetězců vyvolaným lockdownem.





0

281

V úterý Světová banka snížila svou prognózu růstu Číny v roce 2022 z 4,3 % předpovídaných v červnu na 2,7 %.V celé Číně se však šíří zprávy o personálních problémech v zaměstnání, protože zaměstnanci onemocněli. Města Če-ťiang, Čchung-čching a An-chuej patří mezi místa, kde vlády údajně uvedly, že se lidé mohou vrátit do práce, pokud mají mírný nebo bezpříznakový covid, "za podmínek dobré ochrany".Zpravodajský účet na Weibo s názvem China Business News uvedl, že toto rozhodnutí pravděpodobně sníží ohromnou poptávku po rychlých antigenních testech, které byly dříve vyžadovány pro povolení návratu na pracoviště.Oznámení se stalo nejsledovanějším tématem na Weibo s více než 150 miliony zobrazení."Nepodporuje to nákazu všech zaměstnanců, aby se zvýšil maximální počet infekcí?" uvedl jeden komentátor."Měli byste chodit do práce, i když jste nemocní, to je skutečný kapitalista," uvedl další."Kolegové, kteří jsou pozitivní, jsou nuceni sedět ve službě, ale nikdo z vedoucích pracovníků do práce ve firmě nechodí," uvedl jeden stěžovatel.Sociální média v Číně jsou přísně regulovaná a s přísnou cenzurou, ale náhlé znovuotevření a následný nárůst počtu případů a úmrtí byly široce diskutovány na internetu s určitou nedůvěrou. V pondělí byly tisíce komentářů pod příspěvkem, který uváděl víkendový oficiální počet úmrtí na pouhé tři, znepřístupněny.Oficiální státní médium Xinhua v úterý v úvodníku chválilo internetovou diskusi a četné příspěvky o infekcích a příznacích a pokusy o získání vyprodaných léků označilo za "hřejivou sílu povzbuzování a vzájemné pomoci".