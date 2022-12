Začarovaný kruh nejen čínské tyranie

22. 12. 2022 / Boris Cvek

Zaujalo mne tvrzení, že čínští soudruzi studují pád SSSR se závěrem, že reformy ve smyslu boje proti korupci a přiblížení strany lidu je třeba dělat včas a bez újmy na mocenském postavení strany samotné. Domnívám se, že současný vývoj Číny ukazuje, že strana pochopila, že fakticky jde o protimluv. Chcete účinně bojovat proti korupci a naslouchat lidu? Musíte mít nezávislou justici, transparentní stát, svobodná média, svobodné volby, prostě veřejnou kontrolu moci.

Podívejte se na země, kde je korupce nejnižší. Jsou ty samé země, kde existuje rozvinutý právní stát, svobodná média, svobodné volby, odpovědnost veřejných činitelů vůči tlaku, který přichází zezdola. Vždycky, když čtu nebo slyším, že v Číně potrestali někoho z důvodu korupce, napadnou mě dvě věci: jednak fakticky zkorumpovaní jsou tam všichni veřejní činitelé, jednak zavřít nebo popravit mohou kohokoli bez ohledu na skutečnou vinu.

Strana chce jít blíže lidu, ale zachovat si svou moc? Co to reálně znamená, to jsme viděli v Hongkongu. O událostech na Náměstí nebeského klidu se nesmí dodnes vůbec mluvit. Je pravda, že osud Gorbačovovy pesrestrojky a glasnosti nedává čínským soudruhům důvod k tomu, aby si vytýčili cestu k západní demokracii, byť pozvolnou. Začarovaný kruh větší a větší represe a dozoru, které stále více znetvořují společnost, takže nezbývá než oprávněný strach z anarchie a rozvratu jako jediných alternativ tyranie, uzavírá čínskou vládnoucí moc stejně jako barmskou nebo íránskou juntu nebo putinský režim v Rusku do pasti.

Kdyby všechny státy na světě vypadaly podobně, byla by to pro tyhle režimy úleva. Západ ale z jejich pohledu musí představovat neustálé, a dokonce rostoucí, nebezpečí vzpoury proti statu quo. Už jen požadavek transparence a právního státu, základní požadavky pro úspěšné omezení korupce, je pro tyto režimy likvidační. Každý praktický důkaz efektivnosti a převahy svobodné společnosti, veřejné kontroly moci, právního státu, odvolatelnosti politiků zdola volbami, pro ně musí znamenat ohrožení, nota bene pokud chtějí na jevišti světové politiky hrát roli alternativy k západnímu světu a chlubit se svými úspěchy (barmskou juntu nemusí trápit úpadek a chudoba, může se naopak uklidňovat představou, že luxusní život věrchušky je dosažitelný i v poměrech severokorejské bídy, Čína a Rusko v takovém závětří ale nejsou).

