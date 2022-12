23. 12. 2022

Je dobré vidět, že konzervativní britská ministryně vnitra Suella Braverman plní vánočního ducha tím, že z Británie deportovala nějaké Albánce. Je to něco, co by si Ježíšek určitě přál...



Good to see Suella Braverman getting in the festive spirit by deporting some Albanians. It’s what the Baby Jesus would have wanted