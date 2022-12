Jak Ježíšek zlevňoval

23. 12. 2022 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 1 minuta



(skoro vánoční pohádka) „Proč bych Ti měl dávat za rohlík 5 korun!?“ říká řezník pekařovi v jeho krámě. „To je přece nesmysl – ne?“ „A co mám jako dělat(?)“… povídá pekař… „mlynář zdražil mouku, dodavatel elektřinu - jak vydřiduši“.

I šel řezník za mlynářem a ptá se, proč že zdražil tolik tu mouku. „Co by…“ na to mlynář… „sedlák zdražil obilí, tak to přece nebudu platit sám!?“

Řezník zakroutil hlavou a vydal se za sedlákem. Ptá se ho: „Proč jsi zdražil mlynářovi obilí sedláku – máš rozum?“ „Ty jsi snad včerejší“ hlaholí sedlák… „copak nevíš, že zdražilo hnojivo, energie, palivo…? Nemůžu to všechno táhnout ze svého!“

Řezník tedy pokračoval do kompostárny za hnojiváři. „Proč máte proboha tak drahé hnojivo!?“ řezník už dost nazlobeně. „To víte“ říká mu jeden. „Je málo živočišné výroby, není hnůj, je drahá energie…“.

Řezník se vzrušeně otočil na podpatku a pádí zpátky za sedlákem. „Proč člověče sabotuješ živočišnou výrobu? Pak není hnůj do kompostu, pak zdražuješ…?!“ „Nenavážej se do mě“ hučí naštvaně sedlák. „Radši si zjisti, za co stojí zemědělská politika.“

To už bylo na řezníka tak akorát. Seknul kšiltovkou a mazal domů. Cestou si ještě uvědomil ty energie, tak vlezl do rozvodny a ptá se na předražení. Energetik na to: „Inu to víte, to je energetická politika.“

Řezník sklopil uši a šourá se zlomeně pryč. Když míjel slaměný betlém na návsi, povídá jen potichu: „Ježíšku, přál bych si, tedy jestli Tě můžu hodně poprosit, aby politici neměli na rohlíky.“

0