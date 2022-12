Washington Post: Pozor, přijetí Zelenského v americkém parlamentu nebylo zdaleka stoprocentní

23. 12. 2022

čas čtení 13 minut

Takto uvážlivě, ale opatrně, i když nestranně, informoval list Washington Post o návštěvě Volodymyra Zelenského v americkém Kongresu:

Republikán Chip Roy z Texasu označil vystoupení ukrajinského prezidenta v Kongresu za "politické divadlo".

"Je to další divadlo, které organizuje současné odcházející demokratické vedení Sněmovny reprezentantů a Senátu," řekl ve středu novinářům na Kapitolu.



Zelenskij se ve Washingtonu snažil získat podporu pro vyčerpávající válku s Ruskem

US Congress, 21 Dec - President #Zelensky on IRGC made drones sent to Russia:

It’s just the matter of time until they attack your other allies #Ukraine #UkraineRussianWar pic.twitter.com/xmLng7icrb — Pouria Zeraati (@pouriazeraati) December 22, 2022

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve středu v Kongresu pronesl vášnivou a emotivní prosbu o pokračující americkou podporu proti neúprosnému útoku Ruska a osobně a emocionálně hovořil o tom, proč Ukrajina potřebuje další pomoc a zbraně před zákonodárci, v jejichž řadách jsou i hlasití skeptici budoucí podpory pro Ukrajinu.

Zelenského projev na společném zasedání Kongresu následoval po setkání s prezidentem Bidenem během mimořádného dne ve Washingtonu, který byl první mezinárodní cestou ukrajinského vůdce od ruské invaze na Ukrajinu před 300 dny. V Bílém domě se oba prezentovali jednotnou frontou a oba muži vyslovili ostré výtky vůči Rusku, když se snažili získat podporu pro dlouhou a vyčerpávající válku.



Zelenskij, který našel svého nejbližšího spojence v Bidenovi, však čelil mnohem větší výzvě v Kapitolu, kde rostoucí počet republikánů ve Sněmovně reprezentantů - kteří se chystají v lednu převzít kontrolu nad sněmovnou - vyjádřil skepsi nebo přímo nesouhlas s dalším posíláním další pomoci Ukrajině. Zelenského návštěva se uskutečnila také v době, kdy podpora americké veřejnosti pro zasílání rozsáhlé pomoci Ukrajině v posledních několika měsících v souvislosti s rostoucími ekonomickými obavami výrazně oslabila. Zelenského projev na společném zasedání Kongresu následoval po setkání s prezidentem Bidenem během mimořádného dne ve Washingtonu, který byl první mezinárodní cestou ukrajinského vůdce od ruské invaze na Ukrajinu před 300 dny. V Bílém domě se oba prezentovali jednotnou frontou a oba muži vyslovili ostré výtky vůči Rusku, když se snažili získat podporu pro dlouhou a vyčerpávající válku.Zelenskij, který našel svého nejbližšího spojence v Bidenovi, však čelil mnohem větší výzvě v Kapitolu, kde rostoucí počet republikánů ve Sněmovně reprezentantů - kteří se chystají v lednu převzít kontrolu nad sněmovnou - vyjádřil skepsi nebo přímo nesouhlas s dalším posíláním další pomoci Ukrajině. Zelenského návštěva se uskutečnila také v době, kdy podpora americké veřejnosti pro zasílání rozsáhlé pomoci Ukrajině v posledních několika měsících v souvislosti s rostoucími ekonomickými obavami výrazně oslabila.





Přesto se Zelenskému, který měl na sobě svůj typický vojenský zelený svetr a těžké boty, dostalo od stovek shromážděných zákonodárců několikrát potlesku vestoje, který ho občas téměř dojal k slzám. Kongresu však řekl, že k porážce Ruska potřebuje více pomoci a zbraní, a snažil se zákonodárce přesvědčit, že Ukrajině nedělají laskavost - že pro Spojené státy a další země je tato válka stejně klíčově důležitá jako pro Ukrajinu.



"Máme dělostřelectvo, ano, děkuji. ... Stačí to? Upřímně řečeno, ani ne," řekl Zelenskij. Pokračoval: "Vaše peníze nejsou charita. Je to investice do globální bezpečnosti a demokracie, se kterou nakládáme co nejodpovědněji."



Dodal: "Tuto bitvu nelze zmrazit ani odložit. Nelze ji ignorovat v naději, že vám ochranu poskytne oceán nebo něco jiného." Pokračoval, že je třeba se zaměřit na podporu Spojených států: "Tolik toho závisí na vás."



Po projevu řekl šéf republikánské menšiny ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy (R-Kalif.): "Můj postoj se nezměnil. Podporuji Ukrajinu, ale nikdy jsem nepodpořil bianko šek. Chceme se ujistit, že existuje odpovědnost za všechny, za vynaložené peníze." Jeho komentáře odrážely rostoucí shodu mezi republikány ve Sněmovně reprezentantů, kteří požadují větší dohled nad tím, jak jsou prostředky poskytnuté Ukrajině využívány.



Celkově byli přítomní zákonodárci Zelenského vystoupením nadšeni a během jeho projevu mu věnovali 18 potlesků ve stoje. Republikáni i demokraté často jásali a tleskali, zatímco poslankyně Madeleine Deanová (D-Pa.) rozvinula ukrajinskou vlajku a s pomocí svých demokratických kolegů ji držela nad hlavou, aby Zelenskému viditelně ukázala podporu, kterou jeho země má.



Ale malá skupina republikánů ve Sněmovně reprezentantů, kteří kritizují pokračující financování Ukrajiny, včetně poslanců Lauren Boebertové z Colorada a Matta Gaetze z Floridy, Zelenskému při vstupu na půdu Sněmovny reprezentantů netleskala a během jeho projevu jen zřídkakdy stála. Poslankyně Marjorie Taylor Greeneová (R-Ga.) a senátor Josh Hawley (R-Mo.), největší kritici financování války, nebyli vůbec přítomni.



"Zúčastnil jsem se z úcty, ne ze souhlasu," řekl Gaetz novinářům po projevu.



Již dříve během dne Biden přislíbil podporu Ukrajině "tak dlouho, jak bude třeba", když oba lídři ostře hovořili o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. Zelenskij označil Putina a ruské jednotky za "teroristy", zatímco Biden nazval ruského vůdce "nelidským" a řekl, že Putin dal jasně najevo, že "nemá v úmyslu tuto krutou válku zastavit".



Kongres je připraven tento týden schválit 45 miliard dolarů nových výdajů pro Ukrajinu v rámci balíku výdajů na konci roku. Přesto několik republikánů ve Sněmovně reprezentantů ve středu tento balík pomoci nebo přímo Zelenského návštěvu kritizovalo.



Republikán Chip Roy z Texasu označil vystoupení ukrajinského prezidenta v Kongresu za "politické divadlo".



"Je to další divadlo, které organizuje současné odcházející demokratické vedení Sněmovny reprezentantů a Senátu," řekl ve středu novinářům na Kapitolu.



Návštěva, která byla plánována ve velkém utajení, přišla v klíčovém bodě zlomu, kdy se Zelenského armáda připravuje na krutou zimu bojů a budoucnost americké podpory jeho úsilí směřuje do období větší nejistoty. Na pozadí těchto událostí se oba představitelé rozhodli obnovit své úsilí o podporu ukrajinského vojenského úsilí.



Během společné tiskové konference po soukromém setkání v Bílém domě Biden argumentoval, že sázky války sahají daleko za hranice Ukrajiny.



"Až ve svých kostech cítíme, že ukrajinský boj je součástí něčeho mnohem většího," řekl Biden. "Američané vědí, že kdybychom přihlíželi nečinně tak zjevným útokům na demokracii a svobodu ... svět by jistě čelil horším následkům."



Zelenskij podobně označil ukrajinský boj za širší boj, který je důležitý pro demokracie na celém světě.





"Přeji vám, abyste viděli své děti živé a dospělé," řekl na tiskové konferenci s Bidenem

a připomněl množství rodičů, kteří během války přišli o své syny a dcery. Dodal: "To hlavní, co vám mohu popřát, a samozřejmě, abyste byli obecně s námi, protože opravdu bojujeme za naše společné vítězství proti této tyranii."

Biden také emotivně hovořil o potřebě podpořit Ukrajinu a o hrůzách, které Zelenskij a jeho lidé zažili z rukou Putina.

"Je zcela na místě, že Zelenského první cesta mimo jeho zemi byla právě do Washingtonu," řekl Ian Bremmer, prezident geopolitické poradenské společnosti Eurasia Group. "Zdaleka nejúspěšnější [Bidenovou] zahraniční politikou bylo vedení koalice v reakci na ruskou invazi."

Jako umírněný politik, který usiluje o bipartismus, Fitzpatrick řekl, že je pro něj "prioritou číslo jedna" zajistit, aby většina republikánů ve Sněmovně reprezentantů pokračovala v podpoře Ukrajiny.





Kompletní text v angličtině ZDE (placený přístup)

(placený přístup)

0

241

Tato jednota kontrastovala s nejednoznačnějšími názory na pomoc Ukrajině na Kapitolu, kde panují obavy, že republikáni ve Sněmovně reprezentantů by mohli svou podporu stáhnout, až v lednu převezmou vládu a vytvoří se nová politická dynamika. Někteří členové úzce spjatí s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, který se znovu uchází o prezidentský úřad, vyjádřili skepsi nebo přímo nesouhlas s pokračováním podpory zahraniční války.Mnozí jiní republikáni však zaujali jiný postoj a vyjádřili silnou podporu pokračování podpory Ukrajiny pomocí a výzbrojí. "Ukrajinský lid je odvážný a nevinný a zaslouží si naši pomoc," řekl ve středu v projevu na půdě Senátu vůdce senátní menšiny Mitch McConnell (R-Ky.).Udržení domácí i celosvětové podpory Ukrajině v době, kdy se válka vleče mnohem déle, než se původně předpokládalo, se stalo hlavním posláním Bidenova prezidentství a je mikrokosmem jeho širšího rámce zahraniční a domácí politiky. Často hovoří o globálním boji mezi demokracií a autokracií a podobná témata zdůrazňoval i v kampani, kterou vedl za své demokratické kolegy proti republikánům na domácí scéně a v níž si připravoval půdu pro své znovuzvolení.Před setkáním Zelenskij uvedl, že chtěl vyjádřit "velké uznání" za podporu Spojených států a za Bidenovo vedení."Děkuji od našich obyčejných lidí vašim obyčejným lidem, Američanům," řekl Zelenskij.Biden uvedl, že Putin "stupňuje svůj útok na civilisty" a snaží se "použít zimu jako zbraň", načež poznamenal, že Zelenskij se stal osobností roku podle časopisu Time."Jste mužem roku," řekl Biden Zelenskému.Zelenskij také Bidenovi předal ukrajinskou vojenskou medaili, která byla udělena ukrajinskému důstojníkovi za "vynikající výkony na bojišti", jak uvedl Bílý dům.Důstojník se se Zelenským setkal, když v úterý nečekaně navštívil Bachmut, místo nejkrvavějších bojů ve válce, a požádal ukrajinského vůdce, aby medaili předal Bidenovi jako projev vděčnosti. Bílý dům uvedl, že důstojník napsal Bidenovi dopis, v němž vyjádřil ukrajinské uznání za americkou pomoc, díky níž podle něj zůstalo mnoho Ukrajinců naživu.Biden řekl, že ocenění je pro něho "nezasloužené, ale velmi si ho váží". Poté předal Zelenskému dvě velitelské mince - jednu pro ukrajinského důstojníka a druhou pro Zelenského.Podle představitele Bílého domu, který hovořil pod podmínkou anonymity, aby mohl hovořit o interních úvahách, Biden a Zelenskij o osobní návštěvě hovořili již několik měsíců, ale kvůli bezpečnostním obavám, kterým Zelenskij čelil, se jim ji nepodařilo uskutečnit dříve než tento týden. Spojené státy Zelenského cestu do Washingtonu podpořily, mimo jiné poskytnutím amerického vojenského letadla, kterým Zelenskij přiletěl přes noc z Polska.Pro Zelenského přišla návštěva v době, kdy se Ukrajinci připravují na dlouhou zimu. Putin v posledních týdnech použil bezohledné útoky ve snaze zlomit ukrajinský lid, včetně útoků na elektrické sítě a další civilní infrastrukturu, kvůli nimž zůstalo mnoho lidí v krutě mrazivých dnech bez tepla, elektřiny a vody.Rusko "se zaměřuje na kritickou infrastrukturu, aby zajistilo, že život bude co nejtěžší," řekl Biden. "Když vstupujeme do nového roku, je důležité, aby americký lid a svět slyšeli přímo od vás, pane prezidente, o boji Ukrajiny a o potřebě pokračovat ve společném postupu až do roku 2023."Biden uvedl, že Zelenskij dal jasně najevo, že je otevřen snaze o "spravedlivý mír", ale že Putin žádné takové gesto neučinil. Biden a jeho asistenti dali jasně najevo, že nebudou Ukrajinu nutit k žádným jednáním.Biden se snažil udržet pohromadě západní koalici navzdory globálním otřesům, které válka způsobila, a strávil hodiny na telefonu s lídry, kteří se zdráhali podpořit Ukrajinu. Během tiskové konference se snažil bagatelizovat vyhlídky na roztříštění aliance NATO. Evropští představitelé nenaznačili, že by stáhli podporu Ukrajině, ale objevily se obavy z obtížné zimy s rostoucími cenami tepla, které válka ještě zhoršila.Putin "si myslel, že může zlomit NATO, myslel si, že může zlomit Západ, myslel si, že ho přivítají ruskojazyční Ukrajinci," řekl Biden. "Mýlil se, mýlil se a mýlil se."Biden navázal se Zelenským blízký vztah, který byl občas sporný, zejména když ukrajinský vůdce soukromě i veřejně tlačil na Spojené státy a evropské země, aby udělaly více. Spojené státy však v množství zaslané pomoci a zbraní daleko předstihly všechny své spojence.Podle představitele Bílého domu americký prezident zvažoval možnost přijmout Zelenského na konci roku, zejména v době, kdy Bílý dům a Kongres pracovaly na přijetí a schválení rozsáhlých balíčků vojenské a hospodářské pomoci.Bílý dům chtěl vyslat "silný signál", že Spojené státy jsou odhodlány Zelenského nadále podporovat, uvedl úředník, mimo jiné oznámením bezpečnostního balku a raketové baterie Patriot.Balík, který Biden ve středu oznámil, zvýší celkovou americkou vojenskou pomoc Ukrajině na 21,9 miliardy dolarů od začátku Bidenovy vlády - což je částka, která převyšuje výši vojenské pomoci všech ostatních evropských zemí.V Evropě jsou největšími poskytovateli vojenské pomoci Velká Británie, která se zavázala poskytnout 3,29 miliardy dolarů na zbraně a financování armády, Německo s 2,4 miliardy dolarů a Polsko s 1,9 miliardy dolarů, uvádí Kielský institut pro světovou ekonomiku.Nabídky Evropy Ukrajině jsou podstatnější při výpočtu celkové vládní podpory, která zahrnuje také humanitární pomoc a hospodářskou pomoc.Reprezentant Brian Fitzpatrick (R-Pa.), spolupředseda ukrajinské frakce Kongresu a bývalý agent FBI působící v Kyjevě, vyšel ze Zelenského projevu povzbuzen. Řekl, že od některých svých nejkonzervativnějších kolegů, "lidí, od kterých byste to nečekali", vycítil, že je Zelenského žádost o pokračování pomoci Ukrajině dojala.