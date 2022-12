Krása a kouzlo Orientu

27. 12. 2022 / Soňa Svobodová

Krása a kouzlo Orientu na vás dýchne nejen z filmů, v nichž se v hlavních rolích představil jeden z nejobsazovanějších a nejznámějších egyptských herců Omar Sharif (1932-2015), ale také i z jedinečných vystoupení jedné z nejoblíbenějších českých orientálních tanečnic, choreografky, lektorky tance, herečky a výtvarnice, jenž vystupuje pod uměleckým jménem Zorita Azrak.



Paní Azrak, jak se zrodilo vaše umělecké jméno?

Jméno si mě našlo, protože slovo Azrak v arabštině označuje modrou barvu, a jelikož mám modré oči, začali mi tak říkat.







Tady musím dodat, že jste měla jedinečnou možnost studovat orientální tanec nejen v Turecku, Maroku, Egyptě, ale i Tunisu. Jaké byly tamější paní učitelky?







Musím říci, že výborné.







A je něco, co byste z těchto zemí, přenesla do naší společnosti, kdybyste měla k dispozici kouzelný prsten?







Tu kouzelnou atmosféru Orientu.







To jsme malinko odbočili, ale jestli dobře počítám, tak se orientálnímu tanci věnujete již přes pětadvacet let, jak jste se k němu vlastně dostala?







Ano, utíká to...O tento druh tance jsem se začala zajímat už během mých studií na konzervatoři. Když jsem pak odjela navštívit svou kamarádku do Turecka, zaplavil mne tam zvláštní pocit, že jsem doma (nejspíš jsem tam žila ve svém minulém životě). A během toho pobytu jsem se na daný tanec rozpomínala, až jsem se ho začala učit.







A jeho studium jste zvládla s bravurou sobě vlastní, neboť díky tomu jste také měla možnost účinkovat i v mnoha mezinárodních tanečních show, což vás určitě přivedlo na myšlenku pořádat svá vlastní vystoupení. Je to tak?







Máte pravdu. Založila jsem svou vlastní orientální družinu s názvem „ Z ABU DABI BABY“, s kterou jsme vystupovaly u nás i v zahraničí.







Kromě toho jste známa i jako moderátorka Kamenné školky, Rudka Prudká, kterou svého času vysílal Český rozhlas, což mi nahrává na otázku, že musíte být velmi energická žena, neboť energičnost je prý při orientálním tedy břišním tanci ponejvíce potřeba?







Určitě jsem...







A co na to říkají vaše studentky, neboť předpokládám, že i přesto, že tento tanec mohou tančit i muži, tak ženy a děvčata určitě převažují?







Berou mne takovou, jaká jsem. Učím nejen malé princezny, ale také í ženy a dívky různého věku a postavy, baculky to mají snadnější, ale muži se u nás na orientální tance nehrnou, i když by to možná pomohlo jejich plodnosti.







V minulých dnech u nás teprve podruhé vystoupila se svým představením mezinárodní šamanská družina Heilung. Co vy a transovní bubnování a meditativní tance?







Velmi ráda tančím při živém bubnování perfektních bubeníků, protože pokaždé je to neopakovatelný zážitek.





Je o vás známo, že jedenkrát ročně pořádáte módní show, kterou vám moderuje Ester Kočičková, a tak mi to nedá, abych se vás nezeptala, zda také umí tančit břišní tanec?







Ano, pokud to situace dovolí, pořádám. S Ester Kočičkovou jsme spolupracovaly dlouhodobě, ale musím přiznat, že orientální tanec jsem ji ještě neviděla tančit.







Takže vás možná při příští show překvapí?







Možná ano.







Vzhledem k tomu, že existuje několik stylů tohoto tance od egyptského Raqs sharqi přes Baladi, Saidi, Khaleegy, El Hagalla až po ostatní jako turecký a perský styl a to ještě nejsme zcela u konce.., který preferujete vy?







Dávám přednost tureckému kabaretně folklornímu a marockému, jelikož oba mají pro mne neuvěřitelnou energii, kterou ráda při tanci rozdávám.







Když tedy energii při tanci rozdáváte, tak ji zase prostřednictvím tance nabíráte, nebo máte jiný zdroj na dobití svých osobních baterek?







Kdepak tanec je pro mne jediným zdrojem mé osobní energie, neboť jsem při něm šťastná!!!







Také se říká, že tento tanec je vzhledem ke své fyzické náročnosti určen pouze 100% zdravým jedincům, jak to tedy je?







Tento tanec je velmi náročný a proto by měl působit, jako by nic...tedy lehce, ale i přesto, je určen všem, kdo mají chuť tančit a přitom udělat i něco pro své zdraví, neboť ozdravně působí nejen na duši, ale i na tělo.







Občas se o něm píše, jako o tanci rodiček?







To z toho důvodu, že původně to byl opravdu tanec rodiček, neboť blahodárně působí na páteř, klouby, migrény, menstruační bolesti a co víc, opět probouzí ženskost.







Jak jste v jedné ze svých odpovědi zmínila, máte svou vlastní orientální družinu, s níž jste nastudovala vystoupení „ Z ABU DABI BABY“, které může být v délce od pěti do devadesáti minut. Znamená to, že si zájemce může sám určit délku vašeho vystoupení?







Ano. Je to tak. Naše vystoupení je určeno všem zájemcům, kteří si ho chtějí objednat a současně si mohou domluvit i jeho časové rozpětí.







Vzhledem k tomu, že jste i autorkou svých módních show, tak předpokládám, že si pro svou družinu i pro sebe, tvoříte své kostýmy zcela sama. Nemýlím se?







Nemýlíte. Vše tvořím většinou sama.





Tak to tedy klobouk dolů...







Je o vás známo, že velmi ráda improvizujete, tančíte, hrajete. Už víte, s jakým dalším zajímavým počinem všechny své fanoušky do budoucna ohromíte?







To se nechte překvapit!!!







Dobře, tak se budeme těšit...







Děkuji za rozhovor.





