Ohlédnutí za rokem 2022: Tři monstra amerického kapitalismu

24. 12. 2022

čas čtení 5 minut

Trump, Bankman-Fried a Musk jsou monstra amerického kapitalismu



Pro ně a pro všechny, kdo je stále považují za hrdiny, neexistuje v podnikání ani v ekonomice žádná morálka. Vítezí ti nejbezohlednější



Pokud nám uplynulý týden přinesl nějaké poučení, pak je to poučení o společenských nákladech chamtivosti. Kapitalismus je založen na chamtivosti, ale také na ochranných zábranách - zákonech a normách -, které brání tomu, aby chamtivost dosáhla takové míry, že by ohrozila systém jako celek, píše Robert Reich, bývalý americký ministr zaměstnanosti.



Ochranné zábrany však nemohou obstát, když se chamtivost stane charakteristickým rysem doby, jako je tomu nyní. Zákony a normy se nevyrovnají možnosti nahrabat si miliardy, pokud jste dostatečně bezohlední a bezzásadoví.







Právě zveřejněná daňová přiznání Donalda Trumpa odhalují, že si v roce 2020 uplatnil falešné odpočty, aby snížil svou daňovou povinnost až na nulu. Celkově vykázal během svého prezidentství ztrátu 60 milionů dolarů, zatímco nadále vydělával velké peníze.





Adam Smith, takzvaný otec moderního kapitalismu, se nikdy nenazýval ekonomem. Nazýval se "morálním filosofem", který se zabývá objevováním charakteristik dobré společnosti. Za svou nejlepší knihu nepovažoval Bohatství národů, bibli apologetů moderního kapitalismu, ale Teorii mravních citů, kde tvrdil, že etický základ společnosti spočívá v soucitu s ostatními lidmi.

Adam Smith by dnes pravděpodobně bědoval nad rostoucí nerovností, korupcí a cynismem, které plodí moderní kapitalismus a jeho tři hlavní vzory - Trump, Bankman-Fried a Musk.







Zdroj v angličtině ZDE

Všichni ostatní američtí prezidenti svá daňová přiznání zveřejnili. Trump Americe sdělil, že on nemůže, protože je uprostřed audituprováděného americkým daňovým úřadem. Nyní se však dozvídáme, že se americký daňový úřad se k auditu Trumpa během jeho prvních dvou let ve funkci nikdy nedostal, přestože mu to ukládá zákon z doby Watergate, který uvádí, že "individuální daňová přiznání prezidenta a viceprezidenta podléhají povinné kontrole".Trump je samozřejmě již nyní synonymem chamtivosti a agresivního porušování zákonů a norem v honbě za penězi a mocí. Ještě horší však je, že když je prezident Spojených států příkladem těchto vlastností - dokonce je oslavuje -, prosakují do společnosti jako jed.Mezitím tento týden regulační orgán americké vlády Security and Exchange Commission (SEC) obvinil Sama Bankmana-Frieda, že od počátku nezákonně používal peníze zákazníků FTX k financování svého kryptoimpéria."Od počátku, v rozporu s tím, co bylo investorům a obchodujícím zákazníkům FTX řečeno, Bankman-Fried, aktivně podporovaný obžalovanými, neustále odkláněl finanční prostředky zákazníků FTX ... a poté tyto prostředky používal k dalšímu růstu svého impéria, přičemž miliardy dolarů použil na nezveřejněné soukromé rizikové investice, politické příspěvky a nákupy nemovitostí."Pokud se obvinění potvrdí, půjde o jeden z největších podvodů v americké historii. Bankman-Fried byl donedávna považován za kapitalistického hrdinu, jehož filantropie byla vzorem pro začínající miliardáře (on a jeho obchodní partner také štědře přispívali politikům).Ale stejně jako americký daňový úřad a Trump, ani SEC nemůže napravit společenské škody, které Bankman-Fried způsobil - nejen ztráty zákazníků a investorů, ale i prohlubující se nedůvěru a cynismus vůči systému jako celku, implicitní předpoklad, že tohle prostě miliardáři dělají, že způsob, jak zbohatnout, je okázale ignorovat normy a zákony a že na obecné blaho dbají jen troubové.A to nás přivádí k Elonu Muskovi, jehož manévry na Twitteru by mohly přimět k zamyšlení i toho nejzarytějšího kapitalistu. Vyvolávají také otázky ohledně Muskova dalšího podniku, společnosti Tesla. Akcie výrobce elektromobilů ve čtvrtek klesly o téměř 9 %, protože analytici se stále více obávají o jeho osud. Nejenže Musk zanedbává automobilku, ale přivlastňuje si výkonné talenty z Tesly, aby mu pomohly na Twitteru. (Akcie Tesly od počátku roku klesly o více než 64 %.)Musk se nikdy příliš nezabýval zákony a normami (jistě si vzpomenete, že během pandemie udržoval továrnu Tesly v kalifornském Freemontu v chodu, i když mu to zdravotnické úřady nepovolily, což vedlo k nárůstu infekce covidu mezi zaměstnanci). Jde mu o to, aby vnutil svou gargantuovskou vůli ostatním.Trump, Bankman-Fried a Musk jsou monstry amerického kapitalismu. Pro ně a pro všechny, kdo je stále považují za hrdiny, neexistuje v podnikání ani v ekonomice žádná morálka. Vítězí ti nejbezohlednější. Zásady jsou pro slabochy.Ale bez morálního kodexu je chamtivost veřejným nebezpečím. Její jed nelze zadržet zákony ani přijatými normami. Společenská důvěra klesá.