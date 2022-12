Rusko: Jsme ABSOLUTNĚ v prdeli...

24. 12. 2022

čas čtení 8 minut

Pozoruhodné vlákno na Twitteru od novináře Denise Zacharova, které si přečetlo více než 1,2 milionu lidí:



'WE ARE SO FUCKED RIGHT NOW' THREAD

1) 2023 is coming and what are the results? Well, there is a single thing I can say about Russia’s near future. This country is fucked. Not “showing the symbols of decay” or “bleeding occasionally”. Not “close to collapse”. Fucked. — Denis Zakharov (@betelgeuse1922) December 23, 2022

VLÁKNO "JSME TEĎ ALE OPRAVDU TAK V PRDELI"

Blíží se rok 2023 a jaké jsou výsledky? No, o blízké budoucnosti Ruska mohu říci jediné. Tahle země je v prdeli. Nikoliv "vykazující symboly rozkladu" nebo "občas krvácející". Ne "blízko kolapsu". Je v prdeli. Blíží se rok 2023 a jaké jsou výsledky? No, o blízké budoucnosti Ruska mohu říci jediné. Tahle země je v prdeli. Nikoliv "vykazující symboly rozkladu" nebo "občas krvácející". Ne "blízko kolapsu". Je v prdeli.





Dohodněme se na podmínkách. "V prdeli" znamená, že už není šance na nějaký chytrý kousek, který by se povedl na samém konci a všechny zachránil. Cokoli se stane dál, se stane a neexistuje žádné tlačítko "zpět".



Rusko překonává očekávání. Je předčasně v prdeli. Experti předpovídali výbuch násilných trestných činů v okamžiku, kdy se mobilizovaní vrátí domů. Nepředpovídali ale, že se nikdo vracet nemusí - jen se budou pašovat zbraně pro všechny stávající zločince.



Nová oficiální policejní čísla ukazují nejen nárůst násilí se zbraněmi - je to doslova zbraňové šílenství. Ve srovnání s rokem 2021 se v Kurské oblasti zvýšil počet trestných činů se zbraní o 675 %. O 675 % ZA ROK.



Moskva, město plné policie a speciálních jednotek - 203 %. Většina regionů v blízkosti hranic je za hranicí 100% navýšení. A připomínám, že jde o oficiální čísla Hlášených trestných činů, tedy čísla plná sraček. Jsme v prdeli, aniž bychom znali měřítko.



Co to znamená? Znamená to, že nekontrolovatelný a nesledovatelný proud zbraní už probíhá a v okamžiku, kdy se vojáci vrátí domů, zbídačení, naštvaní, zranění a psychicky zmrzačení - celá infrastruktura už je pro ně vybudovaná.



Někteří z nich přijdou s plným pochopením: "Byli jsme jen maso hozené na bitevní pole pro nějaké šílené bludy zestárlých zbohatlíků". Někteří z nich si ponechají své sny o tom, že se stanou "válečnými hrdiny se spoustou peněz". Tyto sny se rozbijí v okamžiku, kdy se vrátí domů.



Vidíme, že tato válka nevypadá jako nic pozitivního pro masy. Takže chlapům, kteří se vrátí a touží po uznání, se dostane poměrně chladného přijetí. Peníze, které dostali, zmizí během několika měsíců. Trauma a hněv však nikoli.



Tyto tendence půjdou ruku v ruce s dalšími dvěma "přáteli": poklesem ceny lidského života a zbořením monopolu na násilí. "Proč bych nemohl zabíjet, když to dělají všichni a vězení se vždycky vyhneš, když se přidáš k Wagnerovi"?



A tady by se dalo říci: "Nebojte se - ty zločince zabijí Ukrajinci a dost z nich se vrátí". A já bych odpověděl: - Já se nedívám na množství těch, kteří se vrátí, protože to nebudou ti, kteří spáchají většinu zločinů.



"Válka je záležitostí mladých" je běžná představa. Ne však tato. Dovolte mi připomenout, že se začínalo u smluvních jednotek, přičemž průměrný žoldák měl 26-28 let. Později se rozhodli mobilizovat normální lidi a zaměřili se opět na muže po 27 letech.



Přesně by ta věta měla znít "Násilí je záležitostí mladých". Čím mladší jste, tím větší je statistická šance, že spácháte násilný trestný čin. Mladí lidé mají také méně zkušeností, takže jsou sugestibilnější, zejména pokud jde o blbosti.



Od našich zahořklých deformovaných pozůstalých očekávám, že budou hledat uznání u lidí své věkové skupiny. Většina z nich nenajde nic jiného než touhu izolovat se od čehokoli nebo kohokoli, co souvisí s válkou. Bývalí vojáci budou snižovat laťku, dokud nenajdou publikum.



Ano, vedu vás k válkám gangů - bývalí vojáci poskytují zkušenosti a spojení a mladí se stávají jejich pěšáky. Není to ironie? Asi ano, dokud si nevzpomenete na nejsnadnější cíle - střední třídu, která si nějakým způsobem dokázala udržet určitou úroveň bohatství.



A to JE ironie. Lidé, kteří si mysleli, že to není jejich válka, že si prostě musí hledět svého a podporovat "hochy", budou v první řadě -konečně uvidí, kdo jsou ti "hoši" a a co opravdu jde.





A velká ironie roku 2023 bude dávat smysl. Ti, kdo si myslí, že "to je jen Putin, ne Rusko", uvidí, jak Putin ztrácí kontrolu, zatímco se věci stále zhoršují. Rjazaňské letiště? Zvýšení mobilizačního věku? Prigožin chrlící milosti jako genocidní Santa? Je tohle kontrola?





A bude to ještě tvrdší než kdykoli předtím. Nemyslím si, že by se nějaká země chtěla zabývat těmihle pašeráckými nestabilními hovadinami, takže vzniknou hranice a cestovní omezení pro kohokoli spojeného s Ruskem.



Konec vlákna. Teď už víte, proč mě nikdo nezve na novoroční večírky.



Relevantní lidéTěžko si dovedu představit, že se v roce 2023 Putin probudí a řekne: "Alinoško, asi jsem byl blbec, odteď to budeme dělat jinak. Prosím tě, šťouchni do Valentiny, já si taky myslím, že tyhle orgie byly špatný nápad". On. Bude. Dál. Dělat. Totéž. A Dál. Prohrávat.Může to zůstat bez povšimnutí? No tak, kámo! Je to vidět na KAŽDÉ ZKURVENÉ ÚROVNI. Stačí se podívat na... Ruské sociologické průzkumy. Jo, ty, které v podstatě nic neznamenají.No, ale znamenají. Jen se přestaňte dívat na odpovědi. Začněte se dívat na otázky.Podívejte se na tyto otázky:Co si osobně myslíte o uplynulém roce?Co podle vás znamenal pro Rusko?Co očekáváte od příštího roku pro Rusko?Co očekáváte od příštího roku pro svět?Kdo je politickou osobností roku?Tyto otázky pokládá VCIOM každoročně od počátku roku 2000. Rok co rok stejné otázky, abychom mohli sledovat trend. Letos nebyla položena žádná z těchto otázek. NIKDY. Ale víme, že lidé v Rusku Gazmanova milují. To je dobré vědět.Každý jen trochu příčetný člověk vidí kolaps a tito cyničtí oportunisté uvnitř mocenské struktury jsou krutí, ne hloupí. Rok 2023 bude rokem ohromující paranoie a bojů mezi různými zájmovými skupinami.Konečně dobrá věc, budou bojovat mezi sebou a "dobří Rusové" převezmou vládu. Kdo se zastaví jako první? Za druhé si myslím, že sjednocující paranoia nad tímto scénářem bude... No... sjednocující. Rok 2023 bude podle mého názoru rokem bezprecedentního útlaku.Pokud někdo ztratil plakáty o covidu, vyzývající občany "Zůstaň doma", ty by se mu mohly zase hodit.Možná to zní, jako by mi tu bylo někoho líto. Ne, tak úplně ne. Způsobili jsme tolik bolesti a utrpení, zničili jsme tolik životů, ignorovali jsme všechny možné křižovatky a práskli do toho apokalyptického finále s výkřikem "Hurá, Krym!!!". Jak by měl někdo očekávat jiný výsledek?Přitom platí, že čím slabší bude Rusko, tím lépe pro Ukrajinu i ostatní svět. Pokud je utopení se ve vlastních sračkách jediným způsobem, jak se smířit s prohrou - nechť je to tak, není nic důležitějšího než ukončit tuto válku. Rusko dostalo dost šancí.Další otázka - je to bizarně nepraktická výzva k akci, aby všichni utekli? Ne, ignorace, útěk, útěk a lhaní nás dostaly až sem. Musíme se smířit s tím, že jsme v prdeli, a snažit se neklesnout ještě níž - vždycky je tu nějaká možnost.V téhle zkáze existují i dobří lidé. Mohou udělat něco dobrého. Pro některé regiony je to šance, jak se konečně vymanit z říše zkrachovalých států. Pro někoho je to možnost začít od nuly. Ale nebude to snadné, zábavné ani uspokojivé.A ani by nemělo být. Ani jeden rok včetně roku 2023 už pro nás nebude rokem snadných odpovědí.