Nechoďte o Vánocích mezi lidi, jestli máte příznaky "chřipky"

23. 12. 2022

Zůstaňte doma, pokud se necítíte dobře, doporučují v Británii zdravotní odborníci. Přibývá tami přibývá případů chřipky i covidu. Roste také počet případů spály a infekcí streptokokem A





Zdravotní odborníci zdůrazňují důležitost očkování a varují, že lidé, kteří se necítí dobře, by měli během svátečního období zůstat doma.

Páteční deník Times k tomu na titulní stránce dodává, že v takovém případě byste URČITĚ neměli chodit na návštěvu prarodičů.



V období od 12. září do 18. prosince bylo hlášeno 27 486 případů spály ve srovnání s 3 287 případy ve stejném období roku 2017 až 2018, tedy v poslední srovnatelné sezóně. V letech 2017-18 však k nárůstu došlo později, a to celkem 30 768 oznámení za celý rok.



Dr. Colin Brown, zástupce ředitele UKHSA, se snažil rodiče uklidnit. "Chápu, že tento velký nárůst spály a 'streptokokové angíny' může rodiče znepokojovat, nicméně toto onemocnění lze snadno léčit antibiotiky a je velmi vzácné, aby dítě onemocnělo vážněji," uvedl a dodal, že rodiče by měli navštívit stránky britského zdravotnictví, zavolat na pohotovost navštívit svého praktického lékaře, pokud má jejich dítě příznaky nemoci.



Dr. Mary Ramsayová, ředitelka programů veřejného zdraví v UKHSA, upozornila, že kontakt lidí v místnostech vede jk nárůstu případů a hospitalizací kvůli chřipce i covidu.



"Covid i chřipka mohou způsobit vážné onemocnění nebo dokonce smrt u těch nejzranitelnějších osob v našich komunitách, a proto je také důležité vyhnout se kontaktu s jinými lidmi, pokud se necítíte dobře, aby se zabránilo šíření infekcí v období Vánoc a Nového roku," uvedla.



Podle UKHSA dosáhl celkový počet hospitalizací pro covid v týdnu začínajícím 12. prosincem 9,56 na 100 000 obyvatel, což je nárůst oproti 6,61 na 100 000 obyvatel v předchozím týdnu, přičemž v jihozápadní Anglii dosáhl tento údaj 15,21 na 100 000 obyvatel.



Mezitím se zvýšil počet hospitalizací i hospitalizací na jednotkách intenzivní péče kvůli chřipce, přičemž týdenní počet hospitalizací v týdnu začínajícím 12. prosincem vzrostl na 8,27 na 100 000 oproti 6,80 na 100 000 v předchozím týdnu.



Nejvyšší míra hospitalizace je v severovýchodní Anglii a u osob starších 85 let.



Dr. Susan Hopkinsová, hlavní lékařská poradkyně UKHSA, uvedla, že počet hospitalizací na chřipku u dětí mladších pěti let zůstává rovněž vysoký, a zdůraznila, že většina dětí ve věku dvou a tří let může dostat vakcínu proti chřipce v nosním spreji prostřednictvím ordinace svého praktického lékaře.





"Služby státního zdravotnictví jsou již nyní pod tlakem, takže je důležitější než kdy jindy chránit se vakcínou proti chřipce a pomoci si tak udržet se mimo nemocnici," řekla a dodala, že nošení roušek obličeje, mytí rukou a dobré větrání mohou pomoci zabránit šíření infekce.



