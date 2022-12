Pro Tomia Okamuru: Pobrexitová Británie ruší základní zaměstnanecká a lidská práva

29. 12. 2022

čas čtení < 1 minuta

V roce 2016 varovala britská Labouristcká strana voliče,že hlasování v referendu pro odchod Británie z EU odstraní Evropskou unii jako ručitele zaměstnaneckých práv. 31. prosince 2023 začne platit zákon ultrapravičáka Jacoba Rees-Mogga o tzv. "brexitových svobodách". Tento zákon ruší právo na placenou dovolenou, právo na placenou mateřskou dovolenou a různé zákony zajišťující zdravotní a bezpečnostní záruky v pracovním procesu.



In 2016, Labour warned that voting to Leave would remove the EU as guarantor of workers rights. On the 31st of December 2023, Jacob Rees-Mogg's Brexit Freedoms Bill will come into force, removing your right to paid holiday, paid maternity leave and various health and safety laws. pic.twitter.com/bPGYZlDKBu