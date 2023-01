Ukrajina je nyní v ohnisku světového zájmu. Ale vzniká úplně nový svět konfliktů

1. 1. 2023

čas čtení 6 minut

Svět si v roce 2022 moc nevšímal špatných zpráv a zločinů - jak může dosvědčit řada diktátorů, různých vrahů a represivních či protidemokratických režimů. V Myanmaru, v Jemenu, v Mali, v Nikaragui, v Demokratické republice Kongo, v Somálsku a v Afghánistánu, abychom jmenovali alespoň několik krizových oblastí, vyvolával teror a bída poměrně malou a povrchní mezinárodní pozornost.



Hlavním důvodem omezené perspektivy světa v roce 2022 je samozřejmě Ukrajina, největší evropský konflikt od roku 1945. Tím nechci říci, že by se bez váklky na Ukrajině válkou zmítaná Tigraj nebo Guatemala, pomalu dušená korupcí, dostaly na titulní stránky světových novin. Tvrdá pravda: zájem Západu o konflikty v rozvojovém světě je obecně omezený, píše Simon Tisdall. Svět si v roce 2022 moc nevšímal špatných zpráv a zločinů - jak může dosvědčit řada diktátorů, různých vrahů a represivních či protidemokratických režimů. V Myanmaru, v Jemenu, v Mali, v Nikaragui, v Demokratické republice Kongo, v Somálsku a v Afghánistánu, abychom jmenovali alespoň několik krizových oblastí, vyvolával teror a bída poměrně malou a povrchní mezinárodní pozornost.Hlavním důvodem omezené perspektivy světa v roce 2022 je samozřejmě Ukrajina, největší evropský konflikt od roku 1945. Tím nechci říci, že by se bez váklky na Ukrajině válkou zmítaná Tigraj nebo Guatemala, pomalu dušená korupcí, dostaly na titulní stránky světových novin. Tvrdá pravda: zájem Západu o konflikty v rozvojovém světě je obecně omezený,



Přesto Ukrajina, viděno z Evropy a Severní Ameriky, monopolizovala politickou a mediální pozornost, úsilí o pomoc a lidovou představivost v nebývalé míře. Následné zvýšení životních nákladů zajistilo, že válka zasáhla i západní země.



Přesto si v roce 2023 vyžádají zvýšenou pozornost a zdroje další mezinárodní krize, ať už aktuální nebo hrozící. Zejména tři geopolitická bojiště bude možná těžší ignorovat: Dominantní chování Číny ve východní Asii, chaos na Blízkém východě a napětí mezi USA a Evropou.



Zda jiné události a měnící se priority nakonec oslabí schopnost Ukrajiny vzdorovat Rusku a porazit ho, je v tuto chvíli neznámé. Je to jistě největší nadějí Vladimira Putina. Přes veškerou obdivuhodnou odvahu jsou Ukrajinci více než kdy jindy závislí na neochvějné podpoře Západu, hlavně USA, které vstupují do druhého roku války.



Mohli by se ocitnout stále více na vedlejší koleji, zejména pokud se válka dostane do dlouhodobého patu? Rostoucí vojenské napětí ve východní Asii vyžaduje zvláštní pozornost, jak ukazuje ohromující rozhodnutí Japonska zhruba zdvojnásobit výdaje na obranu.



Japonsko je na devátém místě na světě ve vojenských výdajích. Nyní se výhledově posune na třetí místo za USA a Čínu. Ještě významnější je, že tento posun znamená prudký zlom, ne-li konec pacifistické tradice Japonska po roce 1945, která zakazovala například zapojení do zámořských konfliktů. Pozoruhodné je, že průzkumy veřejného mínění naznačují silnou podporu veřejnosti.



Co je příčinou této změny? Stejné faktory, které přiměly Jižní Koreu a další regionální země k vojenskému posílení, podnítily vznik Aukusu (bezpečnostní pakt Austrálie, Velké Británie a USA) a podporují hlubší spolupráci v rámci čtyřky (USA, Indie, Japonsko a Austrálie).



Všechny tyto země mají společnou obavu: Čínu. Peking agresivně rozšiřuje svou regionální vojenskou působnost. Pokračuje ve starých územních sporech se sousedy, včetně Japonska a Indie, a vytváří nové spory v Jihočínském moři. Minulý týden její síly opět letecky obléhaly Tchaj-wan.



Oprávněné obavy, že by se Čína mohla v roce 2023 pokusit naplnit hrozbu Si Ťin-pchinga a zmocnit se Tchaj-wanu silou, zaměstnávají válečné hráče Pentagonu. Mohly by se USA reálně postavit Číně i Rusku a účinně bránit Tchaj-wan a Ukrajinu zároveň?



Když generál Mark Milley, předseda sboru náčelníků štábů USA, nedávno navrhl Ukrajině zvážit mírové rozhovory, měl možná na mysli tento noční můru v podobě války na dvou frontách. Možná, že stejně jako Japonsko myslel i na třetího potenciálního protivníka - Severní Koreu a její množící se rakety a bezpilotní letouny s jadernými zbraněmi.



Blízký východ, který byl po desetiletí středobodem americké zahraniční politiky, byl od iráckého debaklu George W. Bushe a odchodu Baracka Obamy ze Sýrie poměrně zanedbáván. Přesto by rok 2023 mohl být rokem, kdy řada problémů plynoucích z tohoto amerického izolacionismu vyvrcholí.



Benny Gantz, odstupující izraelský ministr obrany, minulý týden předpověděl další, krvavou eskalaci na okupovaném Západním břehu Jordánu, která je důsledkem rozhodnutí premiéra Benjamina Netanjahua předat ministerské pravomoci nad touto oblastí svým protiarabským koaličním partnerům. Násilnosti, na nichž se podílí izraelská armáda, židovští osadníci a Palestinci, dosáhly v roce 2022 rekordní úrovně.



Také Írán se blíží bodu varu v důsledku rozsáhlých protivládních protestů - a také proto, že jednáním o jaderných zbraních se Západem hrozí bezprostřední krach. I kdyby Írán učinil dramatické ústupky, je těžké si představit, že by americký prezident Joe Biden uzavřel dohodu s režimem, který aktivně vraždí a mučí své mladé ženy.



Jedním z důsledků definitivního rozchodu Západu s Teheránem by mohla být přímá (a nikoliv skrytá) vojenská konfrontace Izraele a Íránu. To by zase mohlo do konfliktu zatáhnout Irák a Sýrii - další nedořešené záležitosti USA - a také Rusko. Mezitím může turecký vůdce Recep Tayyip Erdoğan, který se potýká s volebními problémy, znovu zaútočit na Kurdy v Sýrii - aby odvedl pozornost od svých domácích chyb.



Ukrajinci, kteří přemýšlejí, co může přinést rok 2023, mají také dobrý důvod k obavám o jednotu USA a Evropy a o udržení jejich moci. Rozpory mezi zeměmi EU ohledně jednání s Ruskem se mohou s pokračující válkou ještě prohloubit. A ve Washingtonu roste nespokojenost s tím, že Spojené státy na sebe berou většinu rizik na Ukrajině a platí lví podíl nákladů (48 miliard dolarů a další), zatímco Evropané se údajně jen vezou.



V širším měřítku jsou transatlantické vazby nově testovány protekcionistickými prvky v Bidenově přelomové obchodní a technologické legislativě, které pobouřily Brusel. Zásadnější a překvapivější otázka se s blížícími se prezidentskými volbami v roce 2024 týká robustnosti a integrity americké demokracie v éře Donalda Trumpa.



Kdo ví? Možná bude Putin potupně sesazen. Možná se Biden a Xi usmíří. Možná mír v Palestině přece jen není přelud. Jedno je však v roce 2023 jisté. Ukrajině se stále bude dostávat větší podpory a pozornosti než Afghánistánu a desítkám chudších, podobně sužovaných a strategicky méně významných zemí dohromady.





Zatímco velké mocnosti budou svádět své globální bitvy, bída a chaos v těchto méně oblíbených zemích budou přetrvávat, většinou nekontrolovaně a bez povšimnutí. Šťastný nový rok!







Podrobnosti v angličtině ZDE

0