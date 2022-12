Spojené státy zvažují dodávky BVP Bradley na Ukrajinu

30. 12. 2022

Americká vláda podle lidí obeznámených s touto záležitostí zvažuje jako součást dalšího balíčku vojenské podpory dodávky bojových vozidel pěchoty Bradley na Ukrajinu. Americká vláda podle lidí obeznámených s touto záležitostí zvažuje jako součást dalšího balíčku vojenské podpory dodávky bojových vozidel pěchoty Bradley na Ukrajinu.

Konečné rozhodnutí ještě nepadlo, řekl jeden ze zdrojů. Není také jasné, kdy budou vozidla provozuschopná, uvedli lidé, kteří mluvili pod podmínkou anonymity, když diskutovali o citlivém problému.

Mluvčí Bílého domu, který také hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že USA neustále komunikují s Ukrajinou o schopnostech, které potřebuje k obraně, ale nemají co oznámit nebo poskytnout k předběžnému nahlédnutí.

Kyjev žádá spojence o tanky, rakety dlouhého doletu, obrněná vozidla a systémy protivzdušné obrany, přičemž ruská válka je nyní v 11. měsíci. Boje pokračují na východě, i když nástup zimy zpomalil postup na obou stranách, takže Moskva se uchýlila k raketovým úderům proti energetické a civilní infrastruktuře země. Rusko ve čtvrtek odpálilo desítky řízených střel na ukrajinská města, ačkoli Ukrajina uvedla, že většinu z nich sestřelila.

"Bradley by poskytlo velké zvýšení schopnosti pozemního boje, protože je to ve skutečnosti lehký tank," řekl Mark Cancian, bývalý analytik obranného rozpočtu Bílého domu, který nyní působí v Centru pro strategická a mezinárodní studia. "Na rozdíl od dříve poskytnutých M113 je Bradley těžce vyzbrojen výkonným 25mm kanónem a protitankovými střelami TOW. Spojené státy mají mnoho Bradleyů, i když některé jsou starší a potřebují modernizaci, takže zásoby nejsou problém."

Cancian dodal, že bude trvat měsíce, než je Ukrajina bude moci nasadit, protože posádky a údržbáři budou muset být vyškoleni na vozidlech, která vyrábí BAE Systems Plc.

Ukrajinští představitelé varovali, že Rusko se může na jaře připravovat na novou ofenzívu. Stejně tak by teplejší počasí mohlo umožnit kyjivským silám znovu získat výhodu tím, že by vytlačily ruské síly z oblastí, které okupovaly v prvních dnech války.

Přesto se někteří ukrajinští spojenci zdráhali poslat Kyjivu všechny pokročilejší zbraně, o které žádal, z obav, že by to mohlo podnítit Moskvu k další eskalaci nebo potenciálně přímo vtáhnout další země do konfliktu.

USA také oznámily plány poslat na Ukrajinu baterii raket Patriot. Ale je také nepravděpodobné, že bude připravena k použití do jara, kvůli času, který zabere výcvik ukrajinských vojáků.

"Bradley by bylo významným zlepšením oproti současným ukrajinským bojovým vozidlům," řekl David Perkins, penzionovaný čtyřhvězdičkový generál, který jako velitel brigády poslal tanky do centra Bagdádu během americké invaze do Iráku a později vedl velitelství pro výcvik a doktríny armády.

Michael Allen, který zastával role v oblasti národní bezpečnostní politiky během prezidentství George W. Bushe, řekl, že poskytnutí bojových vozidel Ukrajině by bylo "významné, protože většina expertů předpovídá, že válka bude více podobná Chersonu než Charkivu, tedy více drcení a postupného útoku než proražení slabé linie a znovuzískání stovek čtverečních kilometrů".

"Bradley je rychlé a ovladatelné a vyhovuje našim politickým cílům poskytnout Ukrajincům zbraně k urychlení konce války," říká Allen, který je nyní výkonným ředitelem poradenské firmy Beacon Global Strategies. "Také Ukrajina obecně zoufale touží po obrněných vozidlech."

