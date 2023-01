Adresát: Andrej Babiš

3. 1. 2023

Otevřený dopis iniciativy "Mléko z žaludku krávy www.AGROBLB.cz TM " kandidátu-astronomovi



Dobry den, prozářený Planetou Sluncem, pane Babiši,



DEJTE NÁM TO MLÍKO ZA 10 KORUN!



Pane Babiši, naše iniciativa vznikla jako reakce na Vaše nové převratné vědecké objevy, o kterých někdo umístil na YouTube krátky sestřih:



(pozor, NELZE sledovat střízlivý)





Celá věc začala tak, že jedna, do té doby zcela apolitická, grafička na volné noze (momentálně single-mother na mateřské dovolené) si tohle pustila na youtube a myslela si, že jde o nějaký hoax, montáž, střih... Něco takového přece není možné! Tohle nemůže být pravda!



Vždyt každou! učitelku pomocné školy pro zvlášť zaostalé šimpanze by za takovéto (ne)znalosti okamžitě vyhodili z práce. Ubohá to země, kde je něco takového kvalifikací pro funkci prezidenta republiky...





Ostatně můžete si to přečíst jejími vlastními slovy:

"Jednoho krásného dne při západu Planety Slunce, jen tak mezi kojením a přebalováním miminka, na youtube vidím, že přední prezidentský kandidát neví, kdo napsal Švejka, nezná díla Karla Čapka, neví, že na oponě Národního divadla je nápis NÁROD SOBĚ, myslí si, že Slunce a Měsíc jsou planety a že kráva tvoří mléko v žaludku a to mléko pak v obchodě stojí 10 Kč za litr...

"Strávila jsem dobrou čtvrthodinku hledáním, kdo tento skvělý hoax vypustil a zjistila strašnou věc, ON TO NENÍ HOAX, ONA TO JE PRAVDA!!! No, na StB asi prostě uměli vymýt mozek!



Já se o politiku prakticky nezajímám, ale, aby nás Čechy, reprezentované v zahraničí tímto prezidentem, měly pak ostatní národy za zcela vymaštěné a debilní východní domorodé podlidí, kteří snad žijí v něčem, co je křížencem mezi bambusovou chatrčí a zemljankou a kteří, když potřebuji něco přečíst nebo napsat, musí požádat o pomoc svého nového prezidenta (a doufat, že snad on alespoň jedno z toho umí...). Tak to tedy ne!

A co proti tomu mohu dělat? No přece šířit slávu našeho nejpravděpodobnějšiho příštího prezidenta, předního astronoma, literárního odborníka a zoologa, kterého prý na jeho rodném Slovensku už teď uctivě nazývají Slovenský Mičurin!

A vůbec není třeba vypouštět jakékoliv dezinformace, pravda sama je šílenější, než cokoliv, co by o něm mohli jeho nepřátelé vymyslet!



A tak se zrodil www.AGROBLB.cz - výroba Mléka z žaludku krávy™ ...

Mléko se začalo ručně vyrábět a na www.BarPe.cz kusově prodávat jako nevýdělečný projekt.

A pak se přihlásil první dobrovolník, druhý, třetí a začalo to tu trochu vypadat jako Sněhurka a 7 starochů, protože jen staroch starý natolik, aby zažil mlácení při výsleších na StB, plně ocení určité kandidáty na prezidenty a pocítí tu dostatečnou odpovědnost potřebnou k tomu NEDOPUSTIT pro své děti či vnoučata takové svinstvo znovu!!!

Starochy byl spuštěn obsah www.AGROBLB.cz

S důvody, proč věnujeme této věci zdarma náš čas, Vás pane Babiši nebudeme nudit (stejně byste nevěděl, o kom nebo o čem mluvíme…).



Má to něco společného s naší hrdostí příslušnosti k tradičně kulturnímu a vzdělanému národu velmi mnoha Hašku, Čapků a Hynaisů a jen opravdového minima nevzdělaných, trapných a (nedobrovolných) směšných šašků…



A s tím, že vesměs rádi cestujeme a nechceme se příštích 5 nebo, nedejboze, 10 let ihned po překročení státní hranice hluboce stydět za to, odkud jsme…



Pokud byste snad o projektu nevěděl (čemuž nevěříme, psali jsem Vám, neodpověděl jste...) tak se podívejte na www.agroblb.cz (na naše stránky nebyl kupodivu zatím podniknut žádný útok i když jsme minimálně DDoS čekali. Možná je to proto, že jsme ohlásili, že máme pro takový případ připraveno několik záložních domén...

Místo toho ale došlo k, řekněme, malé příhodě s největší právní kanceláří ve střední Evropě, která se vychloubá tím, že zastupuje velmi mnoho z největších českých podniků... Kolik že takových podniků vlastníte? Inu, jaké že se to náhody na světě dějí... Inu, velmi správná úvaha, my nemáme na drahé právníky, ale, opět, nějak to tomu Goliášovi někdy i nevyjde - ozvala se nám jedna menší, ale nejméně stejně tak dobrá, právní kancelář s nabídkou našeho zastupování pro bono. Prý, že nemít prezidenta, za kterého se budou muset stydět, je víc než prachy...

A nyní k podstatě věci. Ve svém inteligentním vystoupení před těmi školními dětmi jste, mimo vyhlášení těch objevů na poli astronomie (objevení dvou nových planet sluneční soustavy) a zoologie (kráva nyní nově tvoří mléko v žaludku) naše děti poučoval i o cenách mléka...

Děti byly, při Vašem průhledném pokusu odvést pozornost od nějakého kiksu, Vámi dotázány, kolik že stojí v Česku litr mléka...?

A, aniž jste čekal na jejich odpověď (obrovská chyba!, proboha, kolik že platíte za mediální poradce a mediální tréninky? A platí se to z Vašich skromných soukromých devadesáti tří miliard nebo snad nedejbože z peněz nás všech? Ony by Vám to ty děti asi pravdivě řekly a mohlo tak být o jeden Váš velký trapas míň...) jste ty děti chytře poučil, že litr mléka v naší zemi stojí deset korun.



Tedy, litr mléka za deset korun... A to řečeno ústy předního politika, vědeckého objevitele a člověka, který, alespoň podle některých médií, ovládá, či se chystá ovládnout, zřetelnou část našeho mlékárenského průmyslu!

Tak to pak přece musí být pravda!!!

Inu, nevíme, na tom videu já také vidět, že se Vám některé ty děti smály tak, že se málem válely smíchy po zemi...

Není nám bohužel známo, zda to bylo za Vaše vysvětlování, proč nejste spolupracovník StB, za Vaši neznalost, kdo napsal Švejka, Vaši neznalost děl Karla Čapka, Vaši neznalost nápisů na Hynaisove oponě, Váš objev nových planet Planety Slunce a Planety Měsíce, Váš objev, že kráva tvoří mléko v žaludku nebo za ten Váš desetikorunový litr mleka...

Pane Babiši, tak už se Vám chechtají i ty děti! Neuvažoval jste někdy nad tím přestat se takto zesměšňovat, stáhnout se z politiky a odejít do mlékárenského průmyslu někam ke kravám? Vlastně ne, proboha jen to ne, Vy byste byl schopen těm chudinkám místo vemen podojit zaludky...



KANDIDATURA ŠVEJKA NA PREZIDENTA BY NEBYLA TRAPNÁ, TA VAŠE JE!



A jak je to vlastně s tím Vaším "StB-agentstvím"? Hodně důvěryhodný zdroj, Český rozhlas, zde píše "…Na dvaceti stranách rekapituluje bratislavský krajský soud desetiletý spor expremiéra Andreje Babiše (ANO) o jeho evidenci ve svazcích StB. Před měsícem soud jeho žalobu zamítl. A Babiš tak zůstává dál agentem s krycím jménem Bureš…"



Hmm…



A "Kompletní spis spolupracovníka StB Andreje Babiše" zveřejnilo zpravy.aktualne.cz zde



Hmm…







Vite, ten výrobek "Mléko z žaludku krávy www.AgroBlb.cz TM" má více podob, ta nejoblíbenější je grafickou designovaný a na fotopapíře vytištěný "přebal na mléko" (obdoba přebalů na knihu), do kterého si lidé zabalí běžnou krabici nebo láhev s litrem trvanlivého mléka a postaví si to doma jako dekoraci a někteří prý i jako připomínku, že každý národ má takového prezidenta, jakého si sám zvolí a tedy i zaslouží...

A protože to lidé často chtějí zaslat oboje, jak přebal tak to mléko, na které si přebal umístí, zasíláme jim v jednom balíčku oboje.

A tady je ten problém. Nejsme schopni, a asi ani nikdo jiný (kromě Vas...), koupit mléko v běžné spotřební kvalitě za 10 Kč litr...

A tak, asi jako všichni ostatní čeští chudí plebejci, musíme běžně neodstredene trvanlivé mléko kupovat za cca 30 Kč a tedy prodejní cena celé zásilky (litrová krabice trvanlivého neodstredeneho mléka plus k ní přiložený na profesionální grafické tiskárně na fotopapír vytištěný přebal, který si pak zákazník na mléko navlékne) pouze na přímo spotřebovaném materiálu a surovině vyjde (práci a čas si nazapocitavame) na cca 35 Kč, což je cena, za kterou je pak bez zisku trvanlivé mléko plus přebal lidem prodáváno...

A při mléku za 10 korun by to lidé mohli mít za korun 15, tedy za méně než polovinu!

Pane Babisi, prosíme Vás, a myslíme si, že můžeme mluvit i za spoustu jiných běžných chudých lidí a organizace, které je sdružují a zastupují:

DEJTE NÁM TO MLÉKO ZA 10 KORUN!!!

Máte prý poctivě vydělaný majetek v hodnotě 93 miliard korun. My jsme jen obyčejní a většinou chudí lidé. Vám je asi úplně jedno, za kolik kupujete jídlo, nám ale většinou ne!!!

Pro nás všechny, nejen matky samoživitelky, ale třeba i státní úředníky, policisty, vojáky, hasiče, učitele, důchodce, špatně placené dělníky, děti a všechny, které jsme zde opomeli vyjmenovat, pro nás všechny je tedy sakra rozdíl, kupovat si denně mléko za 10 nebo za 30 korun!



To je 600 korun měsičně pro každého z nás. Je to sice jen jedna sto-padesáti-peti-miliontina (číslo s šesti nulami, a, abyste to třeba nemusel hledat, spočítá se to tak, že se 93 miliard vydělí šesti sty) Vašeho majetku, ale pro nás je to, věřte nebo ne, hodně.



A víte co, my nechceme, abyste na tom snad nějak zchudl, my Vám dáme za ten litr mléka ne 10, ale 12 korun! Tak Vám zbude celých 20 procent zisku, at nejste škodnej, at máte dost peněz a můžete si pro sebe koupit třeba nějaké učebnice...



Zkoušeli jsme, jako iniciativa www.AgroBlb.cz , kontaktovat přímo mlékárny a pokusit se to Vaše desetikorunové mléko koupit.



V jedné z největších českých mlékáren (nezjištovali jsme, zda Vám patří) se s námi uplně odmítli bavit...



Prý jsou naše stránky www.AgroBlb.cz plné sarkastických narážek na Vaše voliče a nechutného přehnaného sarkastického humoru…



Inu, opravdu jsou a budou a to víc a víc, každý den nás napadají další nechutné a urážlivé otázky pro náš (ne)vinný humorný dotazník pro Vaše voliče (a ty tam denně, ihned po tom, co nám text schválí právníci, přidáváme), kterým se zcela NEseriozně snažíme se, sice extrémní a pro někoho nechutnou, ale stále jen satirickou, nadsázkou zjistit, jak Vám může celkem rozumný český národ dát vůbec nějaké voličské hlasy… Je opravdu zvláštní, jak může trocha naší nevinné satiry potrefené husy rozzuřit…



Tak jsme pak zavolali do té, která se prezentuje jako pravděpodobně nejmenší mlékárna v Česku a milý pan majitel se s námi bavil, ale, musel nám bohužel říci, že se na takovou cenu dostat prostě nejde... Prý který duševně chorý mlékárenský diletant nám něco takového nakukal...



Pane Babiši, tak co? Dáte alespoň jedné ze svých obřích mlékáren pokyn, aby lidem alespoň v prostorách své vrátnice prodávala mléko za těch ne 10, ale 12 korun? Troufáme si říci, že Vás za to lidi budou mít rádi!



A co se týče nás z iniciativy www.AGROBLB.cz , tak Vás pak opravdu velmi rádi přestaneme pokládat za nevzdělaného, namyšleného či arogantního a navíc (nedobrovolného) šaška za kterého se, pokud by se snad stal prezidentem, budeme muset stydět!



S úctou a přáním krásného večera pod svitem Planety Měsíce,

za iniciativu "Mléko z žaludku krávy www.AgroBlb.cz TM",



Barbora Peitzová

(text otevřeného dopisu a texty na www.agroblb.cz jsou kolektivním dílem celé iniciativy, tvůrcem veškeré grafiky (pokud není uvedeno jinak), majitelkou a provozovatelkou domén a prodejcem produktu na www.barpe.cz je fyzická osoba Barbora Peitzová, email AgroBlb@tiscali.cz).



p.s. Pane Babiši, slyšeli jsme o Vašem údajném geniálním volebním spotu, kde Váš, jistě velmi inteligentní a vzdělaný, volič údajně říká něco o tom, jak dobře budete jako prezident reprezentovat v zahraničí.

Pane Babiši, nechcete si trochu přivydělat? Přece jen, peněz není nikdy dost, máte jen mizerných 93 miliard…

Pokud nám prodáte práva na zveřejnění tohoto spotu na našem webu, složíme se na něj a dáme ho hned za odkaz na krátký sestřih toho Vašeho televizního vystoupení, na kterém Vás ty děti tak geniálně zesmešnily… Přece jen, sranda musí bejt, kdyby prominentního estébáka věšeli.

Tímto děkujeme Britským listům za uveřejnění našeho prvního otevřeného dopisu (není, a to ani zdaleka, do termínu voleb posledním!). Máme velkou radost, že stále ještě existuje opravdu nezávislý tisk. Tak snad to zas nebude až tak hrozné…

