Prezident Lula při inauguraci zdůraznil suverenitu v budoucím směřování Brazílie

5. 1. 2023

Lulova inaugurace proběhla po všech tradičních krocích, kterými se pokojné předání moci v Brazílii řídí od návratu demokracie na konci 80. let. Představitelé, kteří přišli Lulovi blahopřát při zahájení jeho třetího funkčního období - nemluvě o tom, co sám nový šéf vlády řekl o své zahraničněpolitické vizi během různých projevů v den inaugurace - naznačují, jak se bude v příštích letech měnit role největší latinskoamerické země na světové scéně, píše na webu Responsible Statecraft Andre Pagliarini.

Snad nejjasnějším náznakem toho, že se Lula hodlá odpoutat od svého předchůdce a udržet Brazílii mimo geopolitický tábor Spojených států, bylo vřelé přijetí, které nabídl představitelům Ukrajiny i Ruské federace. Ještě před složením přísahy se Lula setkal s předsedkyní Rady Ruské federace Valentinou Matvijenkovou a ukrajinskou vicepremiérkou Julií Svyrydenkovou. Ve svém příspěvku o setkání s Matvienkovou Lula "poděkoval za Putinovy pozdravy a vyjádřil přání Brazílie, aby nastal mír a aby obě strany našly společnou řeč k ukončení konfliktu".

Od Svyrydenkové obdržel přání všeho dobrého od prezidenta Volodymyra Zelenského a taktéž aktuální informace o válce s Ruskem. "V Brazílii," poznamenal, "máme tradici obrany celistvosti národů a budeme jednat o míru s každým, s kým to bude možné." Dohromady tato prohlášení nabízejí pohled na to, jak Lula vidí konflikt zuřící ve východní Evropě a zahraniční záležitosti v širším měřítku.



Je zřejmé, že respektování národní suverenity bude důležitým pilířem Lulovy zahraniční politiky, ať už v Evropě nebo na západní polokouli. Lula se totiž často odvolával na národní suverenitu, když odsuzoval zahraniční vměšování v zemích, jako je Nikaragua, Kuba a Venezuela, i když pravidelně kritizoval jejich režimy. Zdůrazňováním ukrajinské suverenity se Lula snaží poukázat na širší problematiku nevměšování. To je v souladu s tím, co v březnu loňského roku řekl Celso Amorim, Lulův bývalý šéfdiplomat a nejdůležitější zahraničněpolitický poradce: "Nemohu odsoudit americkou invazi do Iráku a souhlasit s další invazí".

Skutečnost, že Lula přijal ruskou delegaci, však signalizuje jeho záměr udržovat komunikační linky otevřené i přesto, že se například vztahy mezi Moskvou a Washingtonem v posledních letech dramaticky zhoršily.

Americká ministryně vnitra Deb Haaland, která během svého působení v Kongresu ostře kritizovala Bolsonarovu vládu, vedla americkou delegaci a označila za "životní čest" reprezentovat Spojené státy na Lulově inauguraci. "Jako bývalá kongresmanka," napsala na Twitteru o Lulově přísaze, "jsem byla poctěna, že jsem mohla být svědkem demokracie na půdě brazilského Kongresu. Dnešní inaugurace je vzrušujícím krokem vpřed v práci, kterou mají USA a Brazílie před sebou, aby zajistily, že naše demokracie budou fungovat ve prospěch všech lidí." Těžko si lze představit jiné politické setkání, které by dokázalo sjednotit a nadchnout delegace z Ruska, Ukrajiny, Venezuely a Spojených států.

Washington by měl uznat výjimečnost Brazílie pod vedením Luly a nesnažit se mu v otázkách mezinárodních záležitostí klást překážky. Lula prokázal na světové scéně stejnou míru dychtivosti a kompetence, které si v tomto novém politickém okamžiku zaslouží od Spojených států určitou míru tolerance, ne-li úcty.



Až do nedělního rána se předpokládalo, že se inaugurace zúčastní venezuelský prezident Nicolás Maduro, ale nakonec se nedostavil, ačkoli zástupci jeho vlády byli přítomni. Do Madurových plánů údajně zasáhly obavy, že se dostane do střetu s americkými sankcemi.

Vztahy Washingtonu s Caracasem budou totiž téměř jistě tématem, v němž se Lula bude snažit hrát aktivní roli. Bidenova administrativa, která po razantních snahách Trumpovy vlády o změnu režimu projevila záblesky vstřícnosti vůči Venezuele, by udělala dobře, kdyby využila Lulovy bezkonkurenční důvěryhodnosti u levicových vlád v celé Latinské Americe. V regionálních sporech i mimo ně bude chtít Lula Brazílii postavit do pozice prostředníka při řešení svízelných diplomatických problémů. Pragmatismus vycházející z obecně progresivního světonázoru se zdá být vizitkou jeho administrativy

Ve svém projevu v Kongresu Lula rovněž zopakoval svůj závazek k regionální integraci a k oživení BRICS, známé konfederace Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky, která se během Lulova posledního působení v úřadu dostala do celosvětového povědomí jako slibně se rozvíjející ekonomiky.

"Naše vůdčí postavení se zhmotní prostřednictvím obnovení jihoamerické integrace, prostřednictvím Mercosuru a oživením Unasuru," prohlásil Lula. "Na tomto základě budeme moci obnovit aktivní dialog se Spojenými státy, evropským společenstvím, Čínou, zeměmi Východu a dalšími globálními aktéry; posílíme BRICS, spolupráci s africkými zeměmi a prolomíme izolaci, do níž byla naše země uvržena."

Lula se se šířeji vyjádřil k nezávislosti Brazílie na světové scéně s výrazným mezinárodním profilem, který se nedá přesně zařadit do kategorie pro- nebo proti- Spojeným státům. "Brazílie musí být svým vlastním pánem," prohlásil, "pánem svého osudu. Musí se vrátit k tomu, aby byla suverénní zemí. Jsme zodpovědní za většinu Amazonie a za ložiska nerostných surovin, ropu a zdroje čisté energie. Díky suverenitě a odpovědnosti budeme respektováni, abychom se o tuto velikost dělili s lidstvem - solidárně, nikdy ne podřízeně."

Washington může Lulovu zahraniční politiku považovat za překážku svých záměrů v Americe. Koneckonců Brazílie nevnímá potenciální hrozby ve světě stejným způsobem jako Spojené státy. To musí Washington uznat za legitimní postoj. Platí, že Lula, který byl demokraticky zvolen, se bude snažit znovu iniciovat zahraničněpolitický program, jemuž se v posledních dvou desetiletích tolik věnoval. Brazílie se právě dostala z nebezpečného období pro vlastní demokracii a bude pravděpodobně usilovat o novou éru asertivního profilu v mezinárodních záležitostech. Těm, kdo investují do mírového a kooperativního světového řádu, nabízí Lula užitečné poznatky.

Spojené státy by měly uvítat nástup odvážnější, demokratické Brazílie. Stabilní a sebevědomá Brazílie je dobrá pro celou západní polokouli - a pro celý svět.

