Studie identifikuje čtyři hlavní typy "dlouhého COVIDu"

6. 1. 2023

Post-COVIDový syndrom známý jako long COVID má čtyři hlavní podtypy definované různými shluky příznaků, podle studie vedené výzkumníky z Weill Cornell Medicine. Post-COVIDový syndrom známý jako long COVID má čtyři hlavní podtypy definované různými shluky příznaků, podle studie vedené výzkumníky z Weill Cornell Medicine.

Studie publikovaná v časopise Nature Medicine byla největší svého druhu, která zkoumala dlouhý COVID. Výzkumníci, kteří zastupují klinické lékaře a informatiky, použili algoritmus strojového učení k odhalení vzorců symptomů ve zdravotních záznamech téměř 35 000 amerických pacientů pozitivně testovaných na infekci SARS-CoV-2, u nichž se později vyvinuly přetrvávající příznaky COVIDu.

Výzkum financovaný iniciativou National Institutes of Health's Researching COVID to Enhance Recovery (RECOVER) je součástí jednoletého grantu ve výši 9,8 milionu dolarů zaměřeného na kohortové studie elektronických zdravotních záznamů, v jehož čele stojí hlavní řešitel Dr. Rainu Kaushal, hlavní proděkan pro klinický výzkum a předseda Ústavu populačních zdravotních věd ve Weill Cornell Medicine.

Ze čtyř hlavních zjištěných vzorců jeden zahrnoval problémy se srdcem a ledvinami a týkal se relativně vysokého podílu pacientů infikovaných v prvních měsících pandemie v USA. Další vzorec zahrnoval dýchací potíže, úzkost, poruchy spánku a další příznaky včetně bolesti hlavy a bolest na hrudi; téměř dvě třetiny pacientů s těmito příznaky tvořily ženy.

Virové infekce někdy zanechávají u pacientů různé přetrvávající, často nespecifické příznaky. U SARS-CoV-2 jsou tyto postinfekční syndromy známé jako "dlouhý COVID" a formálněji jako "postakutní infekce SARS-CoV-2" (PASC). Zdá se, že jsou velmi běžné; odhady počtu Američanů, kteří mají dlouhý COVID, dosahují až 40 % dospělé populace USA.

Zdravotní záznamy analyzované pro tuto studii pocházejí ze dvou velkých souborů dat shromážděných Národní sítí klinického výzkumu zaměřeného na pacienty (PCORnet), která zahrnuje osm konsorcií zdravotnických institucí z celé země. Jeden soubor dat ze sítě INSIGHT Clinical Research Network – kterou Kaushal vede – zahrnoval data od pacientů z New Yorku, zatímco druhý pocházel ze sítě OneFlorida+, která zahrnuje pacienty z Floridy, Georgie a Alabamy. Celkově analýza zahrnovala zdravotní záznamy 34 605 různých pacientů od března 2020 do listopadu 2021 – až do první vlny omikronů, ale bez ní.

Algoritmus strojového učení, který zpočátku analyzoval soubor dat pacientů v New Yorku, detekoval čtyři hlavní vzorce symptomů. První, který představoval asi 34 % pacientů, dominovaly symptomy související se srdcem, ledvinami a krevním oběhem. Pacienti v této skupině ve srovnání s pacienty v jiných skupinách byli v průměru starší (věkový medián 65), častěji to byli muži (49 %), měli relativně vysokou míru hospitalizace s COVIDem (61 %) a měli relativně více předchozích zdravotních potíží. Tato skupina měla také nejvyšší podíl (37 %) pacientů, kteří onemocněli SARS-CoV-2 během první velké americké vlny od března do června 2020.

Druhému schématu příznaků, srovnatelnému co do frekvence s prvním (33 % pacientů), dominovaly dýchací potíže a problémy se spánkem, úzkost, bolest hlavy a bolesti na hrudi. Pacienti s tímto vzorcem byly většinou ženy (63 %), s věkovým mediánem 51 let a mnohem nižší mírou (31 %) hospitalizací s COVIDem. Téměř dvě třetiny pacientů v této skupině byly pozitivně testovány na SARS-CoV-2 během pozdějších vln, od listopadu 2020 do listopadu 2021. Dříve existující onemocnění v tomto shluku se soustředily na respirační problémy, jako je chronická obstrukční plicní porucha a astma.

V dalších dvou vzorcích symptomů dominovaly symptomy muskuloskeletálního a nervového systému včetně artritidy (23 % pacientů) a kombinace zažívacích a respiračních symptomů (10 %).

Pouze u prvního symptomu byl poměr pohlaví zhruba 1:1; v dalších třech tvořily pacientky významnou většinu (více než 60 %).

Aby výzkumníci potvrdili svá zjištění, použili svůj algoritmus na soubor dat zahrnujících pacienty ze tří jižních států a našli velmi podobné výsledky.

