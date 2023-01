Ruská agrese na Ukrajině: „Žádný racionální důvod“ proč Západ neposlal tanky, říká Zelenskij. Spojenci místo toho nabízejí obrněná vozidla

5. 1. 2023

„Žádný racionální důvod“ Západ neposlal tanky, říká Zelenskij



Západní spojenci jsou připraveni dodat Ukrajině obrněná bojová vozidla, ale ne těžší tanky, které požadovala pro boj s Ruskem, píše agentura Reuters.



Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl ukrajinskému vůdci Volodymyru Zelenskému, že jeho vláda pošle lehká bojová obrněná vozidla AMX-10 RC na pomoc jejímu válečnému úsilí, řekl ve středu po telefonátu mezi nimi francouzský představitel.



Zatímco činitel řekl, že to budou první západní obrněná vozidla dodaná na Ukrajinu, Austrálie v říjnu uvedla, že dala Kyjevu 90 svých chráněných mobilních vozidel Bushmaster, obrněnou jednotku, která je odolná proti nášlapným minám, palbě z ručních zbraní a dalším hrozbám.



Ve večerním video projevu Zelenskij poděkoval Macronovi za oznámení a řekl, že ukazuje, že je potřeba, aby další spojenci poskytli těžší zbraně.



„Je to něco, co vysílá jasný signál všem našim partnerům. Neexistuje žádný racionální důvod, proč Ukrajina dosud nebyla zásobována západními tanky,“ řekl.



- Jaký je rozdíl mezi obrněnými vozidly a tanky?



Poté, co Francie řekla, že Ukrajině dodá bojová obrněná vozidla AMX-10 RC, Zelenskij řekl, že ačkoli je vděčný za pomoc, Ukrajina potřebuje těžší vozidla – nebo tanky.



Jaký je tedy rozdíl?



Podle British Forces Broadcasting Service: „Hlavním rozdílem mezi tankem a obrněným vozidlem je jejich role na bojišti. Tank je obrněné vozidlo, které se speciálně používá k prolomení nepřátelských linií.“



Tank je zvláště silné nebo těžké obrněné vozidlo. Ukrajina požádala o americké tanky zvané Abrams a německé tanky Leopard.



Tanky „typicky nenesou pěchotu a jsou ve skutečnosti navrženy tak, aby bojovaly v přímém boji s nepřátelskými silami“, přičemž k ochraně sebe a své hlavní zbraně podle BFBS používají pancéřování.

USA zvažují vyslání bojových vozidel Bradley, ale ne tanků



Americký prezident Joe Biden ve středu řekl, že Washington zvažuje vyslání bojových vozidel Bradley na Ukrajinu.



Bojové vozidlo Bradley, které má silné dělo, je od poloviny 80. let základním prvkem americké armády pro přepravu vojáků po bojištích. Americká armáda má tisíce bradleyů a ty by daly Ukrajině větší palebnou sílu na bojišti a posílily její schopnosti v zákopové válce.



Bidenův krok by však nestačil k vyslání tanků Abrams, o které Ukrajina usiluje. Kyjev opakovaně žádá západní spojence o těžší bojová vozidla, jako jsou Abrams a tanky Leopard německé výroby.





- Patriarcha Kirill vyzývá k příměří a vánočnímu příměří na Ukrajině



Ruská státní tisková agentura Tass oznámila, že patriarcha Kirill vyzval k příměří a vánočnímu příměří na Ukrajině. V prohlášení zveřejněném na webových stránkách církve Kirill řekl:



"Já, Kirill, patriarcha Moskvy a celé Rusi, apeluji na všechny strany zapojené do bratrovražedného konfliktu s výzvou k zastavení palby a nastolení vánočního příměří od poledne 6. ledna do půlnoci 7. ledna, aby se pravoslavní lidé mohli zúčastnit bohoslužeb dne Štědrý den a den narození Krista."





- Erdoğan řekl Putinovi, že mírové úsilí by mělo být podpořeno jednostranným příměřím



Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan řekl Vladimiru Putinovi v telefonátu, že mírové úsilí v rusko-ukrajinské válce by mělo být podpořeno jednostranným příměřím a „vizí spravedlivého řešení“, uvedlo ve čtvrtek turecké předsednictví.



Agentura Reuters uvádí, že v prohlášení se uvádí, že oba vůdci diskutovali o energetice a černomořském obilném koridoru a že Erdoğan Putinovi řekl, že je třeba podniknout konkrétní kroky, aby byli "kurdětí militanti" zbaveni syrské pohraniční oblasti.





- Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová byla ve středu typicky agresivní v odpovědi na otázku médií o deklarované ochotě Itálie jednat jako garant míru v jakémkoli případném urovnání mezi Ruskem a Ukrajinou. Řekla:



Mnoho zemí deklaruje svůj zájem být součástí vypořádání… a některé nám dokonce přímo nabízejí své zprostředkovatelské služby. Mluvili o tom papež František, francouzský prezident Emmanuel Macron, turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan a další hlavy států a vlád, politici a veřejné osobnosti. Někteří jsou upřímní, jiní sledují své vlastní sobecké cíle a snaží se dostate se do procesu rozhovorů, aby získali dividendy zahraniční politiky.



Je však zvláštní slyšet nabídky zprostředkování od zemí, které od samého počátku speciální vojenské operace na Ukrajině zaujaly jednoznačný a velmi agresivní protiruský postoj a krvavý kyjevský režim nejen podporovaly, ale poskytovaly mu i významné vojenskou a vojensko-technickou pomoc. Je známo, že Itálie spolu s rozsáhlým sortimentem zbraní a vojenského vybavení zásobuje Kyjev protipěchotními minami.



Tyto nezodpovědné akce nejen znásobí počet obětí, včetně civilistů Donbasu, a oddálí konec konfliktu, ale mohly by také zatáhnout země NATO do přímé vojenské konfrontace s Ruskem. Nicméně kyjevští západní sponzoři, mezi které bohužel patří Itálie, o zastavení ani neuvažují; naopak si budují zásoby. Je zřejmé, že vzhledem k zaujatému postoji Itálie je nemůžeme považovat ani za čestného prostředníka, ani za možného garanta v mírovém procesu.



- Vjačeslav Chaus, guvernér ukrajinské Černihovské oblasti, napsal,, že oblast obdržela dar 75 kotlů od Mezinárodní organizace pro migraci na Ukrajině. Chaus řekl:



Toto je první várka vybavení. Druhá se očekává do konce měsíce. Vše bude rozděleno mezi školská zařízení bytového typu a střední školy v obcích dle potřeb.



- Hrubý domácí produkt Ukrajiny se v roce 2022 propadl o 30,4 %, což je největší roční pokles za více než 30 let – kvůli válce s Ruskem, řekla dnes ráno ministryně hospodářství Julia Svyrydenko.





- Přes noc Denis Pušilin, šéf samozvané Doněcké lidové republiky (DPR), řekl, že servisní personál zraněný při útoku na kasárna v okupované Makijivce byl většinou převezen do nemocnic v Rusku.







Používání otevřených mobilních linek ruskými vojáky na Ukrajině je známou zranitelností její armády, která často odhaluje pozice sil. Zachycené hovory odhalily zmatek a nespokojenost v ruských řadách. Někteří ruští zákonodárci a vojenští blogeři vinu odmítli a označili to za pokus armády vyhnout se pochybení velitelů.





- Snahy Ukrajiny o zvýšení exportu v rámci černomořské dohody o obilí s Ruskem se soustředí spíše na zajištění rychlejších inspekcí lodí než na zahrnutí více přístavů do iniciativy, řekl ve středu vysoký ukrajinský úředník.





Vladimir Putin se zúčastnil ceremonie prostřednictvím video spojení, když ruská fregata Admirál Gorškov vstoupila do bojové služby vybavená hypersonickými raketovými systémy Zircon. Ruský prezident řekl: „Jsem si jistý, že tak silné zbraně spolehlivě ochrání Rusko před potenciálními vnějšími hrozbami a pomohou zajistit národní zájmy naší země“. Ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že Gorškov popluje do Atlantského a Indického oceánu a do Středozemního moře.



Lékaři uvedli, že zranění začali po incidentu být přiváženi velmi rychle, díky čemuž byli schopni včas poskytnout neodkladnou lékařskou péči. Téměř všichni již byly převezeni do jiných oblastí Ruska."Bojovníci i velitelé se chovali hrdinsky, zachránili mnoho svých kolegů. A co je důležité – mají bojovnou náladu. Všichni jako jeden touží pomstít své kamarády."Na Telegramu píše:Na doněcké straně byl nejvíce zasažen Kuračov – město bylo zasaženo ostřelováním. Bylo poškozeno šest soukromých domů, dva obchody a vybavení v objektu infrastruktury. Marinka byla vystavena intenzivnímu ostřelování a ráno byly ve staré části Avdijivky zaznamenány ojedinělé nálety – bez obětí.Dva lidé zemřeli ve směru na Horlivku a jeden člověk byl zraněn v Bachmutu. V Chasiv Jar byla zničena výšková budova, byly poškozeny další čtyři domy a budova nemocnice. V Soledaru byla poškozena pětipatrová budova – nikdo nebyl zraněn.a komentuje: „Je úžasné vidět, jak silná podpora Ukrajině zůstává ve Spojeném království po téměř roce ruské invaze.Řekl, že za posledních 24 hodin dorazilo do Lvova 60 vnitřně vysídlených osob vlakem a 58 autobusem. Cestovali z toho, co popsal jako „epicentra nepřátelství“. O energetické situaci píše:"Od této chvíle nejsou v našem regionu žádné výpadky proudu. Ukrenergo poskytují limity spotřeby. Při jejich překročení se uplatní harmonogram hodinových odstávek."Rusko potvrdilo pouze jednu ze tří vln úderů.Po kritice v Rusku za použití zbraní dodaných z USA ukrajinskými obránci, včetně útoku na Makijivku, mluvčí bezpečnostní rady John Kirby řekl, že za to může Rusko."Vůbec si americká vláída nad tím nijak nelomí ruce. Tohle je válka. Byli napadeni a oni (Ukrajinci) vracejí úder a brání se,“ řekl Kirby. "Ruští vojáci na jejich území jsou legitimními cíli ukrajinské vojenské akce, tečka."Kirby neuvedl americký odhad počtu obětí útoku, o kterém se všechny strany shodly, že byl neobvykle smrtelný, a to i podle krvavých měřítek nyní více než 10 měsíců staré ruské invaze.Nelítostný boj pravděpodobně v dohledné době bude pokračovat, ačkoli ruské síly dosáhly jen maléhopokroku, řekl činitel.uvedl Bílý dům. Washington dříve uvalil sankce na společnosti a lidi, které obvinil z výroby nebo převodu íránských dronů, které Rusko použilo proti Ukrajině.. Dodal, že útoky budou „hlouběji a hlouběji“ uvnitř Ruska, aniž by konkrétně řekl, zda za nimi bude Ukrajina.