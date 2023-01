Angličtí princové se porvali. O absolutní toxicitě britské královské rodiny

5. 1. 2023

čas čtení 3 minuty

Princ Harry v nové autobiografii Spare (Náhradník) píše, že "William mě během konfrontace v Londýně v roce 2019 srazil na podlahu“



V autobiografii nazvané Spare (Náhradník) princ Harry vypráví o tom, jak ho brutálně fyzicky napadl jeho bratr princ William, když se jejich vztah rozpadl kvůli manželství mladšího prince s herečkou Meghan Markleovou.



Z incidentu je zjevná absolutní toxičnost nesmyslné anglické královské rodiny i to, jak jsou oba princové posedlí nesmyslnou monarchistickou ideologičností. William tím, že se "někdy" v budoucnu "stane králem", a tedy musí "hájiít pověst monarchie stůj co stůj", kdežto Harry je zas zhrzen tím, že "nikdy králem nebude". To jsou blbosti, míní Jan Čulík.



Harry popisuje konfrontaci ve svém londýnském domě v roce 2019 a říká, že William nazval Meghan „nepříjemnou“, „hrubou“ a „drsnou“. Harry to odmítl jako "papouškování nesmyslů z anglického bulvárního tisku".



Konfrontace eskalovala, píše Harry, William mě „popadl za límec, roztrhl mi límeček a… srazil mě na podlahu“.



Mimořádná scéna, která podle Harryho vedla k viditelnému zranění jeho zad, je jednou z mnoha epizod v autobiografii Spare, která bude celosvětově zveřejněna příští týden. Harry popisuje konfrontaci ve svém londýnském domě v roce 2019 a říká, že William nazval Meghan „nepříjemnou“, „hrubou“ a „drsnou“. Harry to odmítl jako "papouškování nesmyslů z anglického bulvárního tisku".Konfrontace eskalovala, píše Harry, William mě „popadl za límec, roztrhl mi límeček a… srazil mě na podlahu“.Mimořádná scéna, která podle Harryho vedla k viditelnému zranění jeho zad, je jednou z mnoha epizod v autobiografiikterá bude celosvětově zveřejněna příští týden.



Harry pak obvinil svého bratra, že se chová jako dědic trůnu, neschopný pochopit, proč se jeho mladší bratr nespokojil s tím, že je jen náhradníkem.



Vyměnili si urážky, William pak tvrdil, že se snaží pomoci.



Harry řekl: „To myslíš vážně? Pomoci mi? Promiň – tomu říkáš? Pomáhat mi?"



Tento výrok, píše Harry, jeho bratra rozčílil. William k Harrymu přistoupil a sprostě nadával. Vyděšený Harry odešel do kuchyně, ale jeho zuřivý bratr šel za ním.



Harry píše, že dal svému bratrovi sklenici vody a řekl: "Willy, nemůžu s tebou mluvit v tomhle tvém stavu."



Harry v knize pokračuje: „William vodu položil, zase mi nadával. Chytil mě za límec, roztrhl mi límeček u košile a srazil mě na podlahu. Dopadl jsem na misku pro psa, která se mi rozbila pod zády a střepy mě pořezaly. Chvíli jsem tam ležel omámeně, pak jsem se postavil a řekl mu, aby vypadl."



Harry píše, že William na něj naléhal, aby na něho taky fyzicky zaútočil, jako při jejich pranicích, když byli děti. Harry říká, že to odmítl. William odešel, říká Harry, a pak se vrátil „s lítostí a omluvou“.



Když William podruhé odcházel, píše Harry, „otočil se a zavolal: ‚Nemusíš o tom říkat Meg‘".



„‚Chceš říct, že jsi mě napadl?‘



"Nenapadl jsem tě, Harolde."



Harry říká, že to hned neřekl své ženě – ale zavolal svému terapeutovi.



Když si Meghan později všimla „škrábanců a modřin“ na jeho zádech, tak jí o útoku řekl. Nebyla ani moc překvapená a nebyla ani naštvaná.



"Byla strašně smutná."



Harry píše v knize i o tom, jak jeho otec, nyní král Karel, řekl své ženě, princezně Dianě, v den Harryho narození: „Nádherné! Teď jsi mi dala už nejen dědice ale i náhradníka – moje práce je dokončená."



Harry vypráví píše také o mučivém setkání s Karlem a Williamem po pohřbu prince Filipa, manžela královny Alžběty, na hradě ve Windsoru v dubnu 2021.



Jak říká, Charles stál mezi svými hádajícími se syny a „vzhlížel k našim zrudlým tvářím“.





"Prosím vás, chlapci," cituje Harry svého otce. "Nedělejte z mých posledních let utrpení."







Zdroj v angličtině ZDE

0