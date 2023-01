Právnická fakulta Masarykovy univerzity chce pokračovat v kontroverzní spolupráci s fosilním průmyslem Daniela Křetínského

10. 1. 2023

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva Právnická fakulta Masarykovy univerzity chce pokračovat v kontroverzní spolupráci s fosilním průmyslem Daniela Křetínského. Ten vydělává i na ruském plynu. Odhlasovala si to v pondělí na akademickém senátu. Téměř 150 studujících a absolventů přitom požadovalo ukončení v otevřeném dopise.

Dnes, 9.1. 2023 Akademický senát Právnické fakulty MU na popud téměř 150 studujících a absolventů, kteří senátu a děkanovi adresovali otevřený dopis, již poněkolikáté projednával svoji spolupráci s fosilním holdingem EPH Daniela Křetínského. Ten je třetím největším emitentem skleníkových plynů v Evropě.

Projednání bodu trvalo kvůli intenzivní diskuzi více než hodinu. Přítomný byl pan děkan Martin Škop, stejně jako zástupci a zástupkyně hnutí Univerzity za Klima, které otevřený dopis iniciovalo. Ti označili spolupráci s fosilním průmyslem v době hluboké klimatické krize za krajně nezodpovědnou. Jako stejně problematický vnímali také extrémně výnosný byznys EPH s ruským plynem, propojeným s financování invaze na Ukrajině. Společnost EUSTREAM, vlastněná holdingem EPH je největším samostatným dopravcem ruského plynu do Evropské unie. Daniela Křetínského označili studenti za „ruského oligarchu s českým pasem.“ Argumentovali také tím, že univerzity na západě spolupráci s fosilním průmyslem ukončují.

Většina senátorů a senátorek se však vyslovila pro pokračování spolupráce s fosilním průmyslem Daniela Křetínského. Problém ve spolupráci s fosilním průmyslem nevidí.



Studentský senátor Jan Tříska navrhl po téměř hodinové diskuzi hlasování o ustanovení ve znění, že „Akademický senát doporučuje právnické fakultě ve spolupráci s EPH nepokračovat.“ Část senátorů následně požadovala tajné hlasování, návrh ale nenašel většinovou podporu a hlasovalo se tedy veřejně.

Většina senátorů a senátorek se vyslovila proti ustanovení, a tedy pro pokračování spolupráce s fosilním průmyslem Daniela Křetínského. Dva senátoři hlasovali pro ustanovení (a tedy proti pokračování spolupráce), pět se hlasování zdrželo a celkem 12 se vyslovilo za pokračování spolupráce (proti ustanovení).

„Je to pro nás velké zklamání. Masarykova univerzita dnes upřednostnila peníze před naší budoucností a rozhodla se nadále, i v době hluboké klimatické krize, spolupracovat s fosilním průmyslem. Přitom je to právě vědecké poznání, které nás dlouhodobě varuje před klimatickou krizí a upozorňuje na nutnost fosilní průmysl uzavřít v co nejkratší době. Je to velká ostuda Masarykovy univerzity“ říká mluvčí studentského hnutí Univerzity za Klima Marek Soška.







Za Univerzity za Klima,

Marek Soška a Anna Stezková









