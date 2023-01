Francie a Polsko tlačí na Německo, aby poslalo Ukrajině tanky Leopard 2

11. 1. 2023

čas čtení 2 minuty

Pokud Německo ustoupí a pošle tanky Leopard, pravděpodobně to udělá i několik dalších zemí EU, upozorňují Hans von den Burchard, Clea Caulcutt a Gabriel Rinaldi. Pokud Německo ustoupí a pošle tanky Leopard, pravděpodobně to udělá i několik dalších zemí EU,

Necelý týden poté, co Německo konečně souhlasilo s dodávkou bojových vozidel pěchoty Marder Ukrajině, už začal růst tlak na Berlín, aby zašel ještě dál a poslal moderní tanky.

Francie a Polsko tlačí na největší ekonomiku EU, aby vybavila Kyjiv svým výkonným tankem Leopard 2, zatímco Británie údajně zvažuje vyslání asi tuctu svých hlavních bojových tanků Challenger 2 na Ukrajinu. Pokud by tak Británie učinila, bylo by to pro Berlín podstatně těžší schovat se za svůj současný argument, že nechce při posílání těžkých zbraní jednat sám.

Téměř rok po začátku ruské pokračovací invaze proti Ukrajině se západní vojenští analytici obávají, že Moskva v nadcházejících týdnech nebo měsících zahájí novou ofenzívu, která využije vyčerpání zásob munice v Kyjivě.

Dodávka moderních západních tanků, jako je Leopard 2, by byla pro ukrajinskou armádu velkou vzpruhou, protože spojenci Kyjiva byli zatím ochotni poslat pouze starší tanky ze sovětské éry, které byly ještě ve skladech východoevropských zemí, stejně jako další zbraňové systémy, jako jsou houfnice a protivzdušná obrana.

Francouzský představitel řekl POLITICO, že Paříž tlačí Německo v naději, že vytáhne z Berlína dohodu o vyslání tanků Leopard na Ukrajinu před francouzsko-německým summitem 22. ledna, na 60. výročí smlouvy o partnerství národů.

Podobný tlak přichází z Polska, které chce vytvořit širokou koalici mezi západními partnery, aby společně předala Leopardy Ukrajině. "Vyzýváme ostatní země, aby vytvořily širokou koalici pro přesun modernějších tanků na Ukrajinu, jako jsou tanky Leopard," řekl v pondělí polskému veřejnoprávnímu rozhlasu náměstek ministra zahraničí Paweł Jabłoński.

Německo, Španělsko, Polsko, Řecko, Dánsko a Finsko patří k mnoha zemím, které již používají přibližně šedesátitunový Leopard 2, který je vybaven 120 milimetrovým kanónem a také nejmodernějším obranným systémem a pancéřováním. To by spojencům umožnilo společně organizovat dodávku tanků a požadované munice a spolupracovat na požadované údržbě a opravách.

"Ukrajinci opravdu chtějí Leopardy, protože v Evropě je jich hodně na skladě," řekl francouzský úředník, který je obeznámen s diskusemi o tanku.

Protože však Leopardy vyrábí mnichovská zbrojařská společnost Krauss-Maffei Wegmann, jejich dodání na Ukrajinu vyžaduje povolení k reexportu ze strany země původu, Německa – což znamená, že mezinárodní tlak se nyní soustředí na Berlín.

Celý text v angličtině: ZDE

