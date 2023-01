Figurína Erdogana hlavou dolů: odsoudit i pochopit?

14. 1. 2023 / Kateřina Paříková

Autorka ilustrace: Natálie Paříková

Zlé doby bohužel způsobují zlé činy. Věšet figuríny či usazovat je do černých pytlů - byť jen symbolicky - přeci jen není něco, čím by se moderní civilizovaná společnost měla chlubit. Na druhou stranu to vyvolá patřičný rozruch ve chvíli, kdy politici danému tématu nevěnují dostatečnou pozornost nebo dokonce, byť i jen "nereakcí" záměr agresora ignorují/schvalují. Podstatná část světa "pranýřuje" Putina. Na de facto téhož zločinného Erdogana se však berou ohledy z důvodů již dobře známých, jako je uprchlická krize a vojenská partnerství; to druhé ještě důležitější dnes kvůli válce na Ukrajině.

Rojavě, zejména Kurdům obecně, se přeci jen nelze divit. Ta obrovská frustrace a beznaděj z de facto mlčení světa vůči tureckému teroru, teď ještě nebezpečněji gradujícímu díky užší spolupráci v ose režim B. Asada-Ruska-Turecka za účelem opět Sýrii vrátit režimu s územní "odměnou" pro tureckého partnera, logicky zavání plánem na zničení demokratických snah Rojavy, ještě intenzivnějším potlačováním Kurdů z de facto všech stran - velký národ bez vlastní země je bohužel stále předurčen k útlaku.

Ano, vrcholní politici v této chvíli a zřejmě i obecně z etických důvodů ať odsoudí drastické a nehumánní gesto vůči diktátorovi Erdoganovi visícího symbolicky za nohy hlavou dolů. Tématu to dá žádanou publicitu, a to je, oč tu běží. Ať ale přeci jen netrylkují s Erdoganem až příliš v otřepaných frázích ohledně "práva na obranu před kurdským terorismem". Jestli Erdoganovi něco hrozí, je to akorát jeho demagogický strach ze ztráty moci v prohraných volbách. Však se také činí, aby formální politickou opozici soustavně umlčoval. Proč si jen tito narcističtí diktátoři myslí, že jejich životy a moci jsou nesmrtelné...

