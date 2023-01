Ruská agrese na Ukrajině: 7 000 mrtvých civilistů, ale skutečný počet obětí je "výrazně vyšší", sděluje OSN

17. 1. 2023

čas čtení 10 minut

Foto: Navzdory kritice, že Německo "nepomáhá", je Německo druhým největším dodavatelem vojenské pomoci Ukrajině po USA, uvádějí Channel 4 News



- OSN potvrdila 7 031 mrtvých civilistů, některé oblasti, kde probíhaly nejintenzivnější boje, jsou však nepřístupné; bývalý člen Wagnerovy skupiny žádá o azyl v Norsku





- Potvrzeno 7 000 mrtvých civilistů, ale skutečný počet obětí je "podstatně vyšší", uvádí OSN



Od února loňského roku, kdy Rusko napadlo svého souseda, bylo na Ukrajině zabito více než 7 000 civilistů, uvedl v pondělí Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR).



"Většina zaznamenaných civilních obětí byla způsobena použitím výbušných zbraní s plošným účinkem, včetně ostřelování z těžkého dělostřelectva, raketových systémů s vícenásobným odpalováním, raket a leteckých úderů," uvádí se v prohlášení OHCHR.



Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že potvrdil 7 031 mrtvých civilistů, ale domnívá se, že skutečný počet obětí je "podstatně vyšší" vzhledem k tomu, že mnoho zpráv dosud nebylo potvrzeno, a vzhledem k nepřístupnosti oblastí, kde probíhají intenzivní boje.



K většině zaznamenaných úmrtí civilistů došlo ve vládou ovládaných oblastech Ukrajiny - 6 536 ve srovnání se 495 mrtvými zaznamenanými v oblastech ovládaných Ruskem. OHCHR nepřisoudil odpovědnost za tato úmrtí.



Ukrajina uvádí, že počty zabitých civilistů mohou jít do desítek tisíc.

- Maksym Kozytskij, gubernátor Lvovské oblasti na západě Ukrajiny, varoval obyvatele, že státní energetická společnost Ukrenergo stanovila pro region nižší cíl spotřeby než včera a že "existuje větší pravděpodobnost výpadků proudu".



- Podle ukrajinských záchranných služeb se po útoku v Dnipro stále pohřešuje 25 lidí



Ukrajinské záchranné služby uvedly, že po víkendovém raketovém útoku na obytný blok v Dnipru, při kterém zahynulo nejméně 40 lidí včetně tří dětí, se stále pohřešuje 25 osob.







Od osmi hodin ráno 17. ledna bylo zachráněno 39 lidí včetně šesti dětí. Zemřelo 40 lidí včetně tří dětí. Zraněno bylo 79 osob, z toho 16 dětí.





Přijali jsme 47 hlášení o pohřešovaných osobách, z toho 18 osob bylo nalezeno mrtvých, čtyři osoby byly nalezeny živé u příbuzných, v nemocnicích, po 25 osobách se v současné době pátrá.

- Britské ministerstvo obrany ve své každodenní zpravodajské informaci zpochybnilo přesnost některých ruských raketových systémů dlouhého doletu













Psychologové státní záchranné služby poskytli pomoc 176 obětem. Probíhají pátrací a záchranné akce a demontáž nebezpečných stavebních prvků. Komunální služby odstranily více než 9 000 tun stavební suti a 41 poškozených automobilů. Do prací bylo zapojeno celkem 415 osob."Velká protilodní střela "AS-4 Kuchňa", odpálená ze středního bombardéru "Tu-22M3", s vysokou pravděpodobností zasáhla obytný blok ve městě Dnipro, což mělo za následek smrt nejméně 40 lidí. Rusko nepravdivě naznačovalo, že za tento útok je odpovědná ukrajinská raketa protivzdušné obrany. "Kuchyně" je při použití proti pozemním cílům notoricky nepřesná, protože její radarový naváděcí systém špatně rozlišuje cíle v městských oblastech.Ministerstvo dáleuvedlo, že "dysfunkce ruských schopností úderu dlouhého dosahu je velká" a že "[Rusko] s vysokou pravděpodobností bojuje s dynamickou identifikací cílů a s přístupem k rychlému a přesnému vyhodnocení bojových škod".Stejně jako v mnoha jiných sportech, i na letošním turnaji soutěží ruští a běloruští tenisté pod neutrální vlajkou kvůli probíhající invazi na Ukrajinu. Fanoušci měli původně povoleno vyjádřit hráčům z obou zemí svou podporu, ale ne způsobem, který by "mohl způsobit narušení", uvádí TA.Během pondělního zápasu prvního kola Kamilly Rachimovové proti Ukrajince Kateryně Baindlové byla v davu vidět ruská vlajka, což vyvolalo výzvy ukrajinského velvyslance v Austrálii a na Novém Zélandu k přijetí opatření.TA v úterý potvrdila změnu politiky, která zakázala vlajky Ruska a Běloruska kdekoli v Melbourne Parku po zbytek prvního letošního grandslamu.Přesto byla červená, bílá a modrá ruská vlajka k vidění na tribunách John Cain Areny během úterního zápasu mezi pátým nasazeným Rusem Andrejem Rublevem a Rakušanem Dominicem Thiemem:Tenisoví fanoušci byli na Australian Open viděni, jak navzdory zákazu vyvěšují ruskou vlajku.Údajný bývalý velitel ruské žoldnéřské skupiny Wagner Group požádal podle úřadů o azyl v Norsku poté, co opustil tuto organizaci, která hrála ústřední roli v některých velkých bitvách ukrajinského konfliktu.Šestadvacetiletý Andrej Medveděv údajně minulý pátek krátce před druhou hodinou ranní překročil hranici do Norska poblíž údolí Pasvikdalen, kde byl zatčen a zadržen pohraniční stráží.Norské ředitelství pro přistěhovalectví (UDI) potvrdilo agentuře Associated Press, že Andrej Medveděv žádá v zemi o útočiště, ale "z důvodu bezpečnosti a ochrany soukromí ... nemůže tuto záležitost dále komentovat".Policie, která nepotvrdila jeho totožnost, v prohlášení pro agenturu France-Presse uvedla, že muž byl "zadržen norskou pohraniční stráží a norskou policií v 1.58 hodin (0058 GMT)" v pátek ráno.Skupina na ochranu práv Gulagu.net, která se zastává vězňů v ruských věznicích, zveřejnila rozhovory s Medveděvem, včetně jednoho z nich po jeho přechodu do Norska, kde podrobně popsal svůj dramatický útěk."Když jsem byl na ledě [na hranicích], uslyšel jsem štěkot psů, otočil jsem se a uviděl jsem lidi s pochodněmi, jak asi 150 metrů ode mě běží mým směrem," říká Medveděv na jednom videu. "Slyšel jsem dva výstřely, kulky prosvištěly kolem."Podle serveru Gulagu.net Medveděv původně podepsal čtyřměsíční smlouvu s Wagnerem na začátku července 2022 a tvrdí, že byl svědkem poprav a represí proti těm, kteří odmítli bojovat a chtěli odejít.uvedl v pondělí turecký ombudsman Seref Malkoc. Ruská zmocněnkyně pro lidská práva Taťjana Moskalkovová a její ukrajinský protějšek Dmytro Lubinec se minulý týden setkali na okraj mezinárodní konference ombudsmanů v Ankaře.Při nastínění podrobností britskému parlamentu Wallace označil vojenskou podporu za "dosud nejvýznamnější balík bojové síly k urychlení ukrajinského úspěchu".Tímto oznámením se Spojené království stává první západní mocností, která dodá Ukrajincům hlavní bojové tanky, jež by byly použity na pomoc při výcviku ukrajinských jednotek, a bude dále tlačit na Německo, aby tento týden schválilo širší dodávku vozidel. Britský ministr obrany Ben Wallace vyzval Německo, aby povolilo dodávky tanků Leopard na Ukrajinu, a dodal, že tento krok by mohl uvolnit podporu dalších zemí.prohlásil polský premiér Mateusz Morawiecki. Morawiecki v projevu v parlamentu nepřímo kritizoval německého kancléře Olafa Scholze za jeho neochotu dodat Kyjevu těžší zbraně.Rusko "se musí zodpovídat z toho, kde se tyto děti nacházejí", uvedla Baerbocková na společné tiskové konferenci s Hoekstrou, podle něhož tato "záměrná ruská politika" "rozděluje rodiny a traumatizuje děti".Podle prohlášení zveřejněného na účtu běloruského ministerstva obrany na Telegramu dorazily jednotky ruských vzdušných a kosmických sil na běloruská letiště v neděli pozdě večer. Krátce po osmé hodině ráno místního času ministerstvo uvedlo, že byl zahájen plánovaný bojový výcvik.. Kyrylo Tymošenko, zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta, řekl: "Okupanti zahájili raketový útok na regionální centrum. Raketa dopadla vedle pětipatrové budovy. Pět lidí, včetně dvou dětí ve věku devět a patnáct let, bylo zraněno střepinami skla. Děti byly hospitalizovány.". Dvojice diskutovala o otázce výměny vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou, uvedl Kreml, a také o vývozu ukrajinského obilí z černomořských přístavů a způsobech odblokování vývozu hnojiv a potravin z Ruska.. Západní spojenci zváží vyslání bojových tanků do Kyjeva před pátečním zasedáním v německém Ramsteinu, kde mají vlády oznámit své nejnovější přísliby vojenské podpory.