Pentagon na Ukrajinu posílá americké zbraně uskladněné v Izraeli a Jižní Koreji

19. 1. 2023

čas čtení 4 minuty

Podle amerických a izraelských představitelů Pentagon využívá rozsáhlé, ale málo známé zásoby americké munice v Izraeli, aby pomohl uspokojit zásilky dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu ve válce s Ruskem. Zásoby zahrnují zbraně a munici, které Pentagon používá v konfliktech na Blízkém východě. Spojené státy rovněž umožnily Izraeli přístup k těmto zásobám v případě nouze, informuje New York Times.

Konflikt na Ukrajině se stal dělostřeleckou opotřebovávací válkou, v níž každá strana denně vypálí tisíce střel. Ukrajině došla munice pro její zbraně ze sovětské éry a z velké části přešla na dělostřeleckou palbu náboji darovanými Spojenými státy a dalšími západními spojenci.

Dělostřelectvo tvoří páteř pozemní palebné síly Ukrajiny i Ruska a výsledek války může záviset na tom, které straně dojde munice dříve, tvrdí vojenští analytici. Vzhledem k tomu, že zásoby ve Spojených státech jsou omezené a američtí výrobci zbraní zatím nejsou schopni držet krok s tempem ukrajinských bojových operací, obrátil se Pentagon na dvě alternativní dodávky nábojů, které mají překlenout mezeru: jednu v Jižní Koreji a druhou v Izraeli, o jejichž použití ve válce na Ukrajině se dříve nepsalo.

Dodávka stovek tisíc dělostřeleckých granátů z těchto dvou zásob na pomoc při udržování ukrajinského válečného úsilí je příběhem o limitech americké průmyslové základny a diplomatické citlivosti dvou důležitých spojenců USA, kteří se veřejně zavázali neposílat Ukrajině smrtící vojenskou pomoc.

Izrael důsledně odmítá dodávat zbraně Ukrajině kvůli tomu, že by to mohlo poškodit vztahy s Moskvou, a zpočátku vyjádřil obavy, že by se mohl jevit jako spoluviník vyzbrojování Ukrajiny, pokud by Pentagon čerpal munici z jeho zásob. Přibližně polovina z 300 000 nábojů určených pro Ukrajinu již byla odeslána do Evropy a nakonec bude dodána přes Polsko, uvedli izraelští a američtí představitelé.



Zatímco se vysocí vojenští představitelé desítek zemí, včetně států NATO, připravují na páteční setkání na letecké základně Ramstein v Německu, aby jednali o zaslání dalších tanků a dalších zbraní Ukrajině, američtí představitelé se v zákulisí snaží dát dohromady dostatek nábojů, aby byl Kyjev letos dostatečně zásoben, a to i během očekávané jarní ofenzivy.

Vyzbrojení ukrajinské armády dostatečným množstvím dělostřelecké munice je součástí širšího úsilí vedeného Američany o zvýšení její celkové bojové síly, které spočívá také v poskytnutí přesnějších zbraní dlouhého dosahu, západních tanků, obrněných bojových vozidel a ve výcviku kombinovaných zbraní.

Spojené státy dosud poslaly nebo přislíbily poslat Ukrajině něco přes milion nábojů ráže 155 mm. Značná část z toho - i když méně než polovina - pochází ze zásob v Izraeli a Jižní Koreji, uvedl vysoký americký představitel, který hovořil pod podmínkou anonymity, aby mohl hovořit o citlivých záležitostech.

Další západní země, včetně Německa, Kanady, Estonska a Itálie, poslaly na Ukrajinu střely ráže 155 mm.

Podle amerických a západních představitelů spotřebuje ukrajinská armáda měsíčně asi 90 000 dělostřeleckých nábojů, což je přibližně dvakrát více, než kolik jich vyrobí Spojené státy a evropské země dohromady. Zbytek musí pocházet z jiných zdrojů, včetně stávajících zásob nebo komerčního prodeje.

Američtí představitelé tvrdí, že přístup k zámořským zásobám pomůže Ukrajincům, než budou moci američtí výrobci munice zvýšit svou výrobu.

Tlak na poskytnutí větší množství munice mohou zmírnit i další faktory. Podle představitelů Pentagonu se v posledních týdnech prudce snížila dělostřelecká palba Ruska, což pravděpodobně odráží příděly nábojů kvůli nízkým zásobám. Představitelé Bílého domu v listopadu uvedli, že Severní Korea dodává dělostřelecké granáty do Ruska, což je podle amerických představitelů další známka pravděpodobného nedostatku munice.

A konečně, Spojené státy pomáhají Ukrajině efektivněji využívat munici. Ukrajinci střílejí tolik dělostřeleckých granátů, že asi třetina 155milimetrových houfnic poskytnutých Spojenými státy a dalšími západními zeměmi je mimo provoz kvůli opravám.

Celý článek v angličtině ZDE

