Z ruské televize: "MY za nic nemůžeme. To Západ je Satan"

24. 1. 2023

čas čtení 13 minut

Russian propaganda discusses Holocaust. Honestly, it is one of the worst and most disgusting videos of Russian propaganda shows I've ever seen. pic.twitter.com/6o16w3AYDR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 23, 2023 Tak tohle nám začne říkat pan Borrell. Tohle je citát, který jsem viděl. Začne nám říkat, na co máme právo a na co ne ve jménu Evropské unie. Je tu s námi nějaký Rus? Nebo dědic sovětského člověka, který vyhrál Velkou vlasteneckou válku? Evropané pod vedením Adolfa Hitlera vyhladili 6 milionů Židů. Evropané vyhladili 6 milionů Židů, provedli holocaust. A všichni tito lidé v Evropě dnes jsou dědicové těch, kteří to udělali. Toto jsou dědici těch, kteří upálili 6 milionů, lidí zabitých, a my jsme dědici těch, kteří nedovolili, aby se židovská otázka definitivně vyřešila, protože nebýt sovětských vojáků, ti civilizovaní Evropané by židovskou otázku vyřešili jednou provždy. Na to by nikdo neměl nikdy zapomenout. Kdo koho upaloval a kdo koho zachránil?





"Whoever in Russia decided to bomb Ukrainian civilian infrastructure so Ukrainian citizens hate Russia even more, committed treason" pic.twitter.com/wU6i5r4kXu — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 23, 2023

Alexandře Vladimiroviči, jste profesionální vojenský politik, ekonom. Hrdino Sovětského svazu, pojďme si promluvit o tom, že dnes Rusko zasahuje do infrastruktury Ukrajiny. Nepřipadá vám jako vojákovi, jako pilotovi, že možná právě tam měla speciální operace začít?

Před zimou útočí na města, bombardují je a tak dále, takže lidé zůstanou bez elektřiny, bez vody, bez plynu, bez tepla a bez kanalizace.

Co je to?

Myslíte si, že tuhle sračku plánovali hlavou?Jak dlouho, kdo? Nyní si vezměme jakéhokoli průměrného člověka. Tady žije muž v bytě, v bytě jsou dvě tři děti, není tam teplo, voda, kanalizace. Myslíte, že si proto zamiluje Rusko a ruskou armádu? Sergeji, vy naopak chápete, že jde o záměrnou akci proti nám. To je ten, kdo naplánoval tuto zradu, kdo poštval lidi proti naší zemi, proti naší armádě. Proč byla města bombardována? Proč se zaměřili na tepelné elektrárny? Proč?

"USA are going to help Ukraine strike Russian Crimea" - Skabeyeva pic.twitter.com/cNHvvqgG6V — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 22, 2023

Je to neuvěřitelná, senzační a téměř neuvěřitelná zpráva. Spojené státy se chystáají pomoci Ukrajině udeřit na ruský Krym, s takovými nemyslitelnými plány Bidenovy administrativy, napsal deník New York Times s odvoláním na zdroj ve Spojených státech. Dva zdroje této publikace rovněž sdělily, že Ukrajina také dostane bomby s malým průměrem odpalované ze země. Jedná se o takové řízené střely s raketovým pohonem, které mohou být vypouštěny z HIMARSů na vzdálenost až 150 km. Publikace uvádí, že Washington s Kyjevem dokonce jedná o úderu na Krymský most. A nejen to, pokud se dá těm novinám věřit. Takový krok se Američané rozhodli učinit, aby posílili vyjednávací pozici Kyjeva.

"The very existence of Ukraine in the current historical stage poses a threat to Russian statehood" pic.twitter.com/OIfOVPEQnc — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 22, 2023

Samotná existence Ukrajiny. Tady, v tomto okamžiku. Historicky představuje hrozbu pro ruskou státnost, včetně ruského Krymu. Pokud tedy realizujeme scénář, že tento konflikt někde zmrazíme a zbývající území, které kontrolují Američané, Britové, bude zásobováno zbraněmi, pak ano. Konflikt je na chvíli zmrazen. A pak se samotný konflikt obnoví s ještě větší silou. V současné historické fázi Ukrajina představuje hrozbu pro ruský stát.

Russian propagandists say it is dangerous for Russians to go abroad now as "Western" police will falsely accuse them of drug possession. pic.twitter.com/iuMMhJHSAx — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 22, 2023

Podívejte se na myšlenku Evropské unie zahájit tribunál proti Rusku, proč je to potřeba? Ale je jasné, že oni nebudou schopni vytvořit žádný skutečný tribunál, ne proti nám, ale budou schopni udělat nám to, že budeme cítit strach. Nějakou dobu před cestou do zahraničí. Znám například své kolegy amerikanisty, vědce, kteří se zabývají Spojenými státy. Už teď říkají, víte, že bych si teď netroufl jet ani na konferenci do Spojených států, protože na letišti mi s naprostým klidem zabaví drogy. A dají vás do vězení na obrovskou dobu s pompou. V USA nikdo není imunní během cestování, ale podobné by to bylo do Velké Británie, například. Možná i do Francie, ano, nikdo nebude chráněn.

“To eliminate the source of anti-Russia in Ukraine … this problem is to find its solution”



Is it Russian nazism already or still fear of NATO enlargement?



Again we would like to remind that Trenin was a director of Russian branch of @CarnegieEndow till 2022 pic.twitter.com/NfbRo37r7v — TheKremlinYap (@TheKremlinYap) January 21, 2023

Z dosavadních slov prezidenta Putina je asi nejdůležitější, aby na Ukrajině bylo zničeno ohnisko antirusismu. Jedná se o mnohem hlubší a obsáhlejší pojem než demilitarizace. To je problém a tento problém tak či onak bude muset najít své řešení.

"We are moving from the 'special military operation' to Holy war against Satanists" - Solovyev. pic.twitter.com/ubhEk38mzQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 22, 2023

Přecházíme z režimu speciální vojenské operace. Přecházíme na zcela jiný režim, na režim svaté války. Toto je režim svaté války. Proti nám stojí 50 zemí, které již všechny spojuje satanismus.

"Sanctions can bring Russia back into the previous century in just one moment" - Simonyan pic.twitter.com/tPnQFuKxdu — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 21, 2023

Rozumí tomu někdo? Ti, kteří by si měli uvědomit, že jsme nyní rukojmími. Tedy západních zpravodajských služeb. O čem mluvím, o tom mluvím. Jakou věc máme právě teď? Jedno tlačítko, jedno rozhodnutí, jeden nový balíček sankcí může vše vyřadit. Tyhle telefony tady. Tahle kamera, kterou mě natáčejí. A tady je tento zdroj, na který se dívám, a tady je iPad nebo počítač, na který se díváte, nebo iPhone nebo cokoli jiného, co používáte. Jedním škrtem pera se proměníme v dýni a vrátíme se do 90. let, do doby, kdy jsme žili bez toho všeho.

Starting a special military operation was a catastrophic mistake.



I don't know who told Putin that the Ukrainians would not resist.



I highly recommend listening to it. pic.twitter.com/yG9adkIQqo — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 20, 2023

I Putinova vlastní slova se nyní stávají jasnými. Ukazuje to, jak katastrofální chybou bylo samotné rozhodnutí šéfa.

Je naprosto jasné, že byla zamýšlena koloniální válka, co tím myslím, obrovská země Rusko žije, lidé chodí do restaurací, do divadel, na fotbal, jezdí za hranice, všechno je v pohodě, všechno je v pořádku vyšle se expediční sbor nájemných vojáků, tam mluví, ukrajinská armáda se rozprchla, Zelenskij v hrůze odešel na Západ, vstoupili jsme do Kyjeva.

Tak to bylo naplánováno, ano, nevím, kdo Putinovi říkal, že Ukrajinci nebudou klást odpor.

Co dál?

Vidíme následující, vidíme pokrok na frontě, ale cena tohoto pokroku je taková. Zcela zničená ukrajinská města, tedy Mariupol, je to prostě hrůza. Vidíme miliony uprchlíků z Ukrajiny, z těchto území a tak dále. V Rusku vidíme milion uprchlíků. Ano, jsme svědky velké planetární katastrofy. Dále se dozvídáme, že ta smluvní armáda, Ruská garda nefunguje. Otázkou je, kde to všechno skončí. Odpověď není vůbec zřejmá. Řeknu to takto.

Souhlasím, že globální vítězství je velmi nepravděpodobné. No, nedovedu si představit, že by Ukrajina zvítězila nad Ruskem okupovala Kreml, převzala moc a Putin by utekl, to si nedovedu představit. Stejně tak si dokážu představit scénář, ve kterém ruská armáda vezme Kyjev útokem. Ale teď jaká bude cena toho, skutečně dobýt Kyjev, skutečně porazit ukrajinskou armádu, milionovou armádu, které pomáhá Západ, která hromadí zbraně ze Západu, musíte soudruzi něco udělat, měl bych apelovat na vlastence, no tak to udělejme: Musíme zaprvé vyhlásit skutečnou mobilizaci země, skutečně postavit do zbraně několik milionů ruských mužů. Pak, milí soudruzi, musíte uzavřít výjezd ze země a na celou ekonomiku uvalit stanné právo. Dosáhnete toho, že se Mariupol, obrovská města, miliony lidí na Ukrajině, včetně Kyjeva a Charkova, se promění v ruiny. Vyhrajete. Přitom zemřou statisíce lidí. Ano, to jste chtěli?

Olaf Scholz is very popular with propagandists. pic.twitter.com/6Plug4ySIG — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 20, 2023

Scholz říká, že ruskou agresi musíme porazit. Scholzi, to znamená, že my musíme dobýt Berlína a nikdy už ho neopustit. Macron nasadil svou verzi kolových tanků, takže musíme dobýt i Paříž. A už nikdy odtamtud nestáhněte své vojáky, hlupáci. Gorbačove, Jelcine. Kdo stáhl naše vojáky z východní Evropy, ten hlupák Chruščov, zavřel naši vojenskou základnu ve Finsku. Všichni sebou teď škubete. Kdyby to neudělali, nebyly by teď žádné sankce, nic.

Simonyan: "We didn't ruin the building in Dnipro! We didn't start the war first! That wasn't us!" pic.twitter.com/tIETVUqT4H — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 20, 2023

Snažíme se a děláme vše pro to, aby civilisté netrpěli. V Dněpropetrovsku se zřítila jedna budova. Zničili jsme ji? Zbořili jsme dům v Dněpropetrovsku? Proč bychom bombardovali obytný dům v Dněpropetrovsku? Proč, když v něm žije polovina našich lidí, ne-li více?

To neděláme. My ne, my se nezabýváme ničením ukrajinského lidu, my se zabýváme ničením těch darebáků, s jejichž pomocí vládne Zelenskij. Snaží se nám co nejvíce ublížit,. Říkají, že jsme byli první, kdo s tím začal, ale je jasné, že jsme první nebyli, a vše, co teď říkají, ukazuje, že to vše bylo připraveno a připravováno proti nám. Měli jsme začít dříve.

Simonyan is worried about Moscow's nuclear security. She says there is definitely a threat and so she treatens the whole world with nuclear war. pic.twitter.com/nz2DZoTHxm — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 20, 2023

Kde to skončí? Jen pomyslnou karibskou krizí. Bezprostřední hrozbou jaderné konfrontace. Takže budeme muset dát ultimátum. Kyjev je na jejich straně vyjednávacím trumfem, samozřejmě ano, v jaderné válce ho nikdo nezíská, ale na co by byl svět bez Ruska? Zaznělo to, řekl to nahlas sám Putin Vladimir Vladimirovič. A to, co říká Putin, Vladimír Vladimirovič, v tom by se nemělo číst mezi řádky. Musíte jen pochopit, že to řekl doslova rusky a v dokonalém překladu se to dostalo ke všem. Rozhlasové stanice celého světa a nejen ty. Nevidím jiný výsledek, když se zamyslíte, když analyzujete, jak to může dopadnout, oni se nevzdají a my se nevzdáme, bude to beranidlo, bude to vabank, budou to dvě letadla, která do sebe čelně vletí, a někdo bude muset ustoupit a něco mi říká, že to nebudeme my.

"We had no choice on February 24th. We saved millions of people from Ukrainian Nazis"



I sometimes wonder what goes on inside his head as he says all this. pic.twitter.com/L2ZyeZFUgY — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 19, 2023

Co by se stalo, kdybychom na Ukrajině nezasáhli proti nacistům? Za několik hodin by vypochodovali za hranice Ruska v Donbasu, zničili by Doněck, Luhansk. Smetli by je z povrchu zemského.Vstoupili by na území Krymu. Přinášeli by smrt a zkázu. 24. února jsme neměli jinou možnost. Zachránili jsme miliony životů.

'If Russia has to live in the same satanic state as America and Europe, we would rather die and go to heaven as martyrs" pic.twitter.com/UFmxUFvt71 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 19, 2023

Opravdu, kdyby Rusko muselo žít za stejného satanského stavu jako dnes tato Amerika, Evropa, pak je lepší, abychom všichni zahynuli. Pravděpodobně, abychom se stali mučedníky a šli do ráje, než tito satanisté, fašisté obsadí i Rusko. Poté tento svět pomalu upadne do tohoto stavu. Ti, kteří pravděpodobně nebudou muset o lidskosti vůbec mluvit. Vím, že Amerika, Evropa, Amerika rozhodně není připravena zajít tak daleko, aby mohla přijít o své palačinky. Milují svůj život víc než my smrt.

Lavrov said foreign countries are set to resolve "the Russian question".



European Jewish Congress (EJC) responded with a statement: "This is Holocaust distortion at its most basic level & we call on Mr. Lavrov to unequivocably apologise & withdraw these comments." pic.twitter.com/hGAFXnRhGO — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 19, 2023

Tato válka jednoho dne skončí, my budeme bránit svou pravdu tak jako tak. Jak ale budeme žít dál? Zatím nemám tušení. Vše bude záviset na tom, jaké závěry Evropa vyvodí. Stejně jako Napoleon mobilizoval prakticky celou Evropu proti ruskému impériu, stejně jako Hitler mobilizoval, zajal a vyzbrojil většinu evropských zemí a vrhl je proti Sovětskému svazu. Nyní také Spojené státy vytvořily koalici prakticky celé Evropy. Členové NATO, a nejen členové NATO z Evropské unie, vedou prostřednictvím Ukrajiny válku proti naší zemi se stejným úkolem - konečným řešením ruské otázky.

2