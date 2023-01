Czechitas získali světové ocenění Equals in Tech a zúčastnili se finále soutěže Neziskovka roku

23. 1. 2023

čas čtení 4 minuty

tisková zpráva



Nezisková organizace Czechitas, která více než osm let vzdělává ženy a děti v informačních technologiích, se zúčastnila finále soutěže Neziskovka roku 2022. Nedávno Czechitas získali také ocenění Equals in Tech v Ženevě.

Vítězem v kategorii Velká neziskovka, které se účastní neziskové organizace mající alespoň 20 pracovních úvazků, se stal zapsaný ústav Dobromysl. Czechitas se probojovali mezi nejlepší tři neziskovky v této kategorii. Nezávislé prestižní ocenění Neziskovka roku uděluje od roku 2012 Nadace rozvoje občanské společnosti nejlépe vedeným neziskovým organizacím v České republice.





„Postupu do finále prestižního ocenění Neziskovka roku si velmi vážím. Potvrzuje celému týmu Czechitas, komunitě IT profesionálů, našim partnerům a dárcům, že jdeme správným směrem jak v osvětě a vzdělávání žen v digitálních dovednostech, tak ve vedení a profesionalizaci naší neziskové organizace. Každý rok zvyšujeme kvalitu kurzů a aktualizujeme jejich obsah s ohledem na změny na trhu práce. V letošním roce plánujeme proškolit v základních až pokročilých informačních dovednostech dalších 15 tisíc lidí,” říká ředitel Czechitas Ondřej Čejka.

Neziskovka Czechitas získala nedávno cenu Equals in Tech ve švýcarské Ženevě. Toto ocenění předává Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), což je specializovaná agentura OSN pro informační a komunikační technologie. Ocenění Equals in Tech založilo ITU v roce 2016 s cílem zmírnit genderovou digitální propast. Ocenění se uděluje ve čtyřech kategoriích: Access, Skills, Leadership a Research a Czechitas opanovali kategorii SKILLS.

„Celkově se přihlásilo víc než 155 projektů z celého světa a my jsme historicky první organizace v Evropě, která ocenění dostala, což je pro nás obrovská pocta. Nominaci jsme podávali už v minulosti, ale ocenění jsme získali až nyní. To dokazuje, že jsme už dozráli ve vskutku profesionální organizaci, která obstojí v celosvětovém měřítku. ITU nás podle svých slov ocenila nejen za naše úspěchy, ale především proto, že se stáváme důležitým vzorem pro podobné organizace na celém světě,“ dodává Olga Maximová, ředitelka Czechitas pro mezinárodní spolupráce a vztahy s dárci.

Czechitas také za podpory společnosti Google na konci loňského roku spustili dva programy pro ženy z Ukrajiny. Prvním je systém dlouhodobého vzdělávání, takzvaný Digital UAcademy, a druhý program je INCO Academy – Women In Tech – tedy 1000 stipendií na kariérní certifikáty od Googlu se specializací na IT podporu nebo digitální marketing. Dále pak založili Nadační fond, který otevírá další možnosti dárcovství a stipendií. Na letošní rok Czechitas mimo jiné plánují vybudování nového tématu IT vzdělávání, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti.

U poloviny společností, s nimiž spolupracujeme, pracuje na juniorních IT pozicích výrazně vyrovnanější podíl žen a mužů. Dvanáct procent našich partnerských firem dokonce uvádí, že u nich na těchto pozicích pracuje více žen než mužů. Jako benefity diverzitních týmů firmy uvádějí nejčastěji lepší atmosféru, kreativnější řešení problémů a vyšší produktivitu. Průzkum z konce roku 2022 nám prokazuje, že aktivity Czechitas přispívají ke zvyšování diverzity ve firmách a ICT týmech, čímž pomáháme posilovat konkurenceschopnost Česka,“ uzavírá Čejka.

Nezisková organizace Czechitas se zaměřuje na vzdělávání žen, mládeže a dětí v informačních technologiích. Czechitas inspirují, vzdělávají a uplatňují nové talenty k posílení diverzity a konkurenceschopnosti v IT. Od roku 2014 zrealizovali přes 1500 vzdělávacích kurzů, od jednodenních workshopů a dlouhodobých kurzů po několikaměsíční digitální akademie směřující k výcviku nových talentů pro práci v IT. Kurzy zaměřenými zejména na datovou analýzu, programování, testování nebo webový vývoj prošlo přes 50 000 účastnic bez ohledu na věk, předchozí vzdělání nebo pracovní zkušenost. Od roku 2017 se podařilo na pracovním trhu uplatnit přes 900 žen. Czechitas pořádají workshopy různých úrovní pokročilosti, letní tábory, digitální akademie, večerní kurzy nebo poskytují kariérové poradenství. To vše za symbolické vstupné, nebo zdarma díky finanční podpoře partnerů.Individuální dárci mohou podpořit aktivity Czechitas přes platformu Darujme.cz nebo přes Nadační fond Czechitas. Organizace působí v jedenácti krajích České republiky. Od roku 2020 Czechitas vytvořili také efektivní systém distančního on-line vzdělávání, do kterého se mohou zapojit ženy bez ohledu na místo, kde žijí.Více na www.czechitas.cz