Odhaleno: Vláda Spojeného království pomohla sankcionovanému Putinovu spojenci zažalovat britského novináře

24. 1. 2023

Britské ministerstvo financí, tehdy pod kontrolou Rishiho Sunaka, nechalo Jevgenije Prigožina obejít sankce a zaútočit na Eliota Higginse





Ministerstvo financí pod vedením Rishiho Sunaka umožnilo ruskému oligarchovi Jevgeniji Prigožinovi obejít sankce a zahájit agresivní právní kampaň proti novináři





Britská vláda pomohla šéfovi ruské vražedné žoldnéřské armády obejít vlastní sankce a zahájit cílený právní útok na britského novináře, odhalil server openDemocracy

Jevgenij Prigožin je zakladatelem soukromé armády Wagner, ko níž americká vláda minulý týden oznámila, že ji označí za "nadnárodní zločineckou organizaci", což jí umožní uvalit na tuto skupinu ještě přísnější sankce. Již léta je obviňována z porušování lidských práv a válečných zločinů na Ukrajině a po celém světě, kde podporuje Putinův režim. Jevgenij Prigožin je zakladatelem soukromé armády Wagner, ko níž americká vláda minulý týden oznámila, že ji označí za "nadnárodní zločineckou organizaci", což jí umožní uvalit na tuto skupinu ještě přísnější sankce. Již léta je obviňována z porušování lidských práv a válečných zločinů na Ukrajině a po celém světě, kde podporuje Putinův režim.





Sankce zavedené ve Spojeném království a v Evropě v roce 2020 měly zabránit komukoli v obchodování s Prigožinem. V roce 2018 na něj byly uvaleny sankce také v USA.



Z rozsáhlého souboru hacknutých e-mailů však vyplývá, že britské ministerstvo financí pod vedením Rshiho Sunaka vydalo v roce 2021 zvláštní povolení, které oligarchovi umožnilo sankce obejít a zahájit agresivní právní kampaň proti novináři u londýnských soudů.



Proslulá žaloba na Higginse osobně za pomluvu následovala po odhaleních webu Bellingcat o stínových operacích Wagnera a byla součástí Prigožinovy strategie, jak podkopat sankce proti němu.



Případ zkrachoval v březnu 2022, v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Klíčové podrobnosti o tom, jak se sankcionovanému oligarchovi podařilo právní útok uskutečnit, však zůstávaly až dosud utajeny.



Zjistilo to vyšetřování organizace openDemocracy:





- Vláda udělila licenci britské právní firmě, aby na případu pracovala, a schválila klíčové kroky:









- Prigožin platil svým londýnským právníkům přímo bankovním převodem z Ruska, což způsobilo, že britská banka zpočátku kvůli sankcím prostředky zadržovala;





- Londýnský případ byl klíčovým bodem jeho strategie, jak zmařit globální sankce.

V rozhovoru pro openDemocracy však Eliot Higgins obvinil vládní oddělení OSFI, že se "zapletlo do schématu, jehož cílem je podkopat samotné sankce, za jejichž řízení je zodpovědné".





Záznamů o samotném setkání je málo. Na Zobrodinově časovém výkazu z 21. října, který byl zaznamenán, aby bylo možné účtovat klientovi odměnu, je však ukryta poznámka v ruštině: "Zvážení výsledku schůzky anglických advokátů s klientem o záležitostech týkajících se obhajoby zájmů klienta ve věci pomluvy.". Je nadepsána v angličtině kódovým názvem "Hamlet Project" - stejným názvem, který CLS použila pro případ v jiných uniklých dokumentech.





E-maily a dokumenty, které openDemocracy viděla, byly odhaleny díky sérii hackerských útoků na více než 50 ruských společností a vládních agentur provedených po ruské invazi na Ukrajinu.







openDemocracy nezná totožnost hackerů, ale pravost informací nebyla postiženými zpochybněna ani vyvrácena.



- Sankce zabránily Prigožinovi přijet do Londýna, ale britská vláda povolila jeho britským právníkům letět obchodní třídou do Petrohradu, aby se mohli setkat tváří v tvář a dokončit právní útok na Higginse;Rozsáhlou zásobu hacknutých e-mailů a dokumentů jedné z největších ruských právních firem zpřístupnily organizace openDemocracy a The Intercept, které jako první odhalily další podrobnosti z hackerského útoku.Odhaluje neuvěřitelnou snadnost, s jakou byl jeden z nejznámějších světových válečných štváčů schopen využívat britský právní systém ke snaze prosadit své cíle, a to i v době, kdy na něj byly uvaleny sankce.Překročení sankcí může schválit pouze málo známé oddělení v rámci ministerstva financí, které se nazývá Úřad pro uplatňování finančních sankcí (OFSI), aby lidé mohli mít v případě potřeby právo na právní zastoupení.Bohatí jednotlivci zneužívají britský právní systém k útokům na legitimní novináře za pomoci britských právníků.Uniklé dokumenty odhalují, jak snadné bylo pro Prigožinovy právníky získat několik povolení k vedení případu, přičemž si pravidelně osobně dopisovali s vládními úředníky.Organizace openDemocracy se dotázala vlády, zda byli ministři informováni o rozhodnutí udělit Prigožinovi licenci, ale její mluvčí uvedl, že se nemohou vyjadřovat k "jednotlivým případům".Od invaze na Ukrajinu se Prigožin vyžívá ve své veřejné roli vůdce Wagnera a jeho krvavého příspěvku k ruské válce. Byl natočen při náboru v ruských věznicích, kde přesvědčoval odsouzené zločince, aby vyměnili vězení za cestu na ukrajinskou frontu a šanci na svobodu, pokud přežijí.Jeho žoldnéřská armáda byla obviněna z válečných zločinů a je považována za zodpovědnou za tisíce mrtvých civilistů. Utrpěla těžké ztráty mezi svými bojovníky, z nichž někteří byli rekrutováni i z chudých afrických zemí.Prigožin však až donedávna vždy popíral jakékoli vazby na tuto skupinu. Rozhořčily ho zprávy v médiích, které nakonec odhalily jeho roli a vedly k uvalení sankcí ve Velké Británii a Evropě.V USA na něj již byly uvaleny sankce za vedení ruských trollích farem, které šířily dezinformace a zasahovaly do americké prezidentské kampaně v roce 2016 a do kongresových voleb v roce 2018.Odhalení o Wagnerovi a Prigožinovi přinesl Bellingcat v roce 2020, což vedlo ke známému případu pomluvy proti Eliotu Higginsovi.Vládní souhlas s právním angažmá oligarchy zajistila londýnská firma Discreet Law, v jejímž čele stojí Roger Gherson, který se specializuje na zastupování bohatých zahraničních klientů.Firma spolupracovala s Prigožiinovými ruskými právníky ze společnosti Capital Legal Services (CLS) na vytvoření podrobného právního plánu.Na Higginse se zaměřila individuálně, nikoli v rámci právního případu proti Bellingcatu. To znamenalo, že namísto tvrzení, že vyšetřování společnosti Bellingcat týkající se Wagnera je pomlouvačné, se právníci opírali o tweety, které Higgins zaslal za účelem propagace vyšetřování Bellingcatu na sociálních sítích.Tento přístup umožnil Prizoghinovi zahájit právní útok ve Spojeném království - kde Higgins žije a kde jsou zákony o pomluvě pro novináře trestnější - než v Nizozemsku, kde má Bellingcat sídlo.Případ se zhroutil, když právníci z Discreet loni v březnu, měsíc po ruské invazi na Ukrajinu, stáhli své služby, a nakonec byl v květnu vyškrtnut. Higginsovi zůstaly odhadované náklady ve výši 70 000 liber.Z e-mailů vyplývá, že Prigožin věřil, že výhra proti Higginsovi by posílila samostatnou právní snahu o zrušení sankcí proti němu.Angažmá mezi společností Discreet Law a Prizoghinovým týmem zřejmě začalo 29. června 2021, kdy se Gherson setkal s Vladislavem Zabrodinem, řídícím partnerem CLS, v kancelářích společnosti Discreet Law v severním Londýně.Jednalo se o první z několika schůzek, které se mezi nimi v Londýně během následujících devíti měsíců uskutečnily. Ačkoli Zabrodin sídlí v Moskvě, jeho cestovní plán a schůzky vytvářejí obraz člověka s mimořádně dobrými kontakty na londýnskou právnickou elitu.Z e-mailů mezi společnostmi Discreet a CLS vyplývá, že Prigožin věřil, že vítězství proti Higginsovi v Londýně by posílilo samostatnou právní snahu o zrušení sankcí proti němu, protože by zdiskreditovalo trestní obvinění proti němu."Klient dává přednost tomu, aby byl kladen důraz na veřejné vyvrácení článku, protože je to jeden z důvodů pro jeho označení za sankcionovaného," napsal úředník CLS.S pomocí britské vlády mohla advokátní kancelář Discreet Law případ právně řešit a měla jasno v tom, že je třeba postupovat v rámci pravidel. Doručení žaloby Higginsovi "bude vyžadovat povolení ministerstva financí", napsali právníci firmy v roce 2021. A toto povolení přišlo.Zatímco se společnost Discreet Law připravovala na řízení proti Higginsovi, její poplatky byly v září 2021 dočasně zachyceny sankčním režimem. Prigožin převedl peníze z ruské Sberbank do britské HSBC. Banka HSBC se však začala obávat sankcí a zpočátku odmítla platbu přeposlat bance Discreet Law, NatWest.Příval e-mailů odhalil, že právníci uvažovali o podání žádosti o soudní příkaz proti HSBC, aby získali své peníze. V říjnu se však HSBC zřejmě podařilo přesvědčit o legálnosti převodu a Prigožinova platba řádně přistála na britském účtu společnosti Discreet.Jak práce na Prigožinově případu postupovala a vztahy se rozvíjely, Gherson navrhl osobní schůzku. Protože se však na Prigožina vztahovaly sankce ve Spojeném království, Evropě a USA, neměl oligarcha mnoho možností, jak vycestovat.Místo toho se právníci - Gherson a Andrew Stephenson z advokátní kanceláře Discreet Law - znovu obrátili na britskou vládu, aby získali povolení setkat se se svým klientem v Rusku.Z e-mailu OFSI adresovaného společnosti Discreet jasně vyplývá, že ministerstvo financí znalo každý detail - včetně ceny letenek v business třídě a ubytování v pětihvězdičkovém hotelu Grand Belmond v Prigožinově rodném Petrohradě.E-mail od OFSI společnosti Discreet jasně ukazuje, že ministerstvo financí znalo každý detail cesty Prigožinových právníků do Ruska |"Můžete potvrdit, zda je níže uvedená revidovaná celková částka přesná?" napsal úředník OFSI společnosti Discreet. "3 623,04 GBP za letenky business třídou do Petrohradu a zpět, 320 GBP za ubytování pro pana Gersona a pana Stephensona v Grand Hotel Europe Belmond, 150 GBP za diety, 200 GBP za PCR testy, 395 GBP za expresní vízum pro pana Stephensona a 100 GBP za jízdné vlakem pro překladatele na cestu z Moskvy na schůzku s klientem v Petrohradě."Následoval plný souhlas a Edward Miller, právník společnosti Discreet Law, který pomáhal cestu organizovat, poslal Zabrodinovi do Moskvy zprávu: "Děkuji Vladovi. Mezitím mohu potvrdit, že OFSI právě odsouhlasil druhou licenci."Případ byl označen za příklad žaloby SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation), tedy zneužití soudního procesu, jehož cílem je zastrašit a zlikvidovat legitimní kontrolu.Susan Coughtrieová, ředitelka Centra pro zahraniční politiku a spolupředsedkyně Koalice proti SLAPP, označila odhalení openDemocracy za "velmi znepokojující".Coughtrieová uvedla, že rozhodovací proces při udělování licencí je třeba "mnohem důkladněji prověřit"."To nemůže být nyní, kdy je ve světle ruské invaze na Ukrajinu sankcionováno mnohem více osob, aktuálnější," uvedla. "Potřebujeme ujištění od britské vlády, která se již zavázala řešit SLAPP, že sankcionovaní jednotlivci nedostanou licenci ke zneužívání britských soudů k šikanování novinářů a potlačování informací ve veřejném zájmu."Higgins pro openDemocracy uvedl, že naše vyšetřování "vyvolalo vážné otázky pro OFSI, jak se zapletli do schématu, jehož cílem je podkopat samotné sankce, za jejichž regulaci jsou zodpovědní".Uvedl, že je zřejmé, že "bohatí jednotlivci zneužívají britský právní systém k útokům na legitimní novináře za pomoci britských právníků", a dodal, že tento případ ukazuje potřebu "robustní legislativy proti SLAPP", která by novináře před podobnými akcemi chránila i v budoucnu.Jeho právní zástupce Matthew Jury rovněž podal formální stížnost na chování společnosti Discreet Law v tomto případě u Úřadu pro regulaci právníků.Labouristická poslankyně Margaret Hodgeová, která v parlamentu předsedá nadstranické protikorupční skupině, uvedla, že tato odhalení "budí pochybnosti"."Je naprosto směšné, že vláda je obviňována z toho, že se vyhýbá sankcím, které sama uložila," řekla. "Pokud je to pravda, proč o tom parlament nevěděl? Kde je odpovědnost? A vláda musí s takovou činností okamžitě přestat."OpenDemocracy položila firmě Discreet Law řadu otázek, ale ten na ně neodpověděl.