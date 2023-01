Rob Lee: "Charakteristickým rysem Putinovy strategie je prokrastinace"

20. 1. 2023

Ministerstvo obrany Ruské federace 11. ledna oznámilo změnu velení skupiny vojsk na Ukrajině. Místo velitele leteckých sil Sergeje Surovikina vede ruskou invazi na Ukrajinu náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov.

Toto rozhodnutí vyvolalo otázky, protože Surovikinovi se ve válce podařilo dosáhnout určitých taktických úspěchů a Gerasimov je považován především za vojevůdce loajálního Kremlu. New Yorker požádal západního analytika a výzkumníka z Institutu pro výzkum zahraniční politiky (FPRI) Roba Leeho, aby se vyjádřil ke změnám v ruské vojenské strategii. Meduza shrnuje klíčové body rozhovoru.

O Putinově strategii

Jedním z charakteristických znaků ruské strategie je prokrastinace: To znamená, že Putin čeká, až se věci zpomalí nebo se něco pokazí, než udělá nějaké těžké rozhodnutí. Dlouho se například bránil vyhlášení mobilizace. Občané se obávali, že by se tak mohlo stát už 9. května nebo později v létě. Oznámení ale přišlo až na konci září, kdy po ztrátě většiny Charkivské oblasti a neúspěšné ofenzívě v Chersonské oblasti začalo být všem zřejmé, že Rusové nemají dostatek ozbrojeného personálu na udržení frontové linie.

O tom, co dokázal Surovikin

S příchodem Surovikina se vojenská situace pro Moskvu výrazně zlepšila. Rusko začalo útočit na civilní infrastrukturu – to je problém Ukrajiny. Po stažení ruských jednotek z pravého břehu Chersonu Surovikin poměrně úspěšně stabilizoval frontu. A otázkou zůstává, která strana je v této "opotřebovací válce" v lepší pozici. Mobilizované ruské jednotky mají prostor pro výcvik a vyzbrojování a nakonec může Moskva získat výhodu v živé síle.

Krátkodobá strategie byla pravděpodobně: "Zabraňme prolomení našich linií, snažme se držet toho, co máme, a počkejte na mobilizaci. A pak se nám bude dařit lépe a možná se dokonce vrátíme k ofenzívě."

O roli Gerasimova ve válce

Zdá se, že původní koncept invaze na Ukrajinu z velké části vypracoval Putin spolu s FSB a několika vysoce postavenými úředníky v Kremlu. Tento plán byl vnucen ruské armádě, protože nakonec vedla tažení, které se odchýlilo od její doktríny – jak v tom, jak trénovali, tak jak bojovali a tak dále. Gerasimov jako náčelník generálního štábu, zastávající nejvyšší vojenskou funkci v ozbrojených silách Ruské federace, sehrál ve válce nepochybně klíčovou roli. Ale těžko se dá říct, že to byl Gerasimovův plán.

Oficiálně bylo jmenování Gerasimova šéfem ruské invaze vysvětleno "rozšířením rozsahu vojenských úkolů". To by mohla být pravda, pokud by se Rusko rozhodlo provést další invazi z Běloruska. Dalším vysvětlením je vnitřní dynamika. Existují různá svědectví o skupinách v rámci Ministerstva obrany RF. Ukrajinská rozvědka spojila Surovikina s šéfem Wagner PMC Jevgenijem Prigožinem, zatímco Gerasimov měl jinou frakci.

O úspěchu PMC Wagner

Během války v Sýrii spolupracovali Prigožinovi žoldáci s GRU. Jeden z wagnerovců ve své knize napsal, že ruskému ministerstvu obrany vadí, že PMC obdrželo všechny vavříny za vojenské úspěchy v Sýrii. Moc v Rusku funguje především na základě osobních vazeb s Putinem. Je zřejmé, že Prigožin je má. Když v dubnu ruská armáda potřebovala kvůli značným ztrátám další zálohy pro boj na Donbasu, začala hrát důležitou roli Wagner PMC, protože na rozdíl od ministerstva obrany už měla infrastrukturu pro rychlý nábor lidí do války. Navíc počet žoldáků díky naverbovaným vězňům výrazně vzrostl.

PMC Wagner hraje důležitou roli v Bachmutu a Soledaru, které byly v posledních měsících nejžhavějšími sektory fronty. A zakladatel vojenské společnosti Jevgenij Prigožin se záměrně představuje jako veřejná tvář této války: Jde do první linie, navštěvuje a odměňuje raněné, ostře kritizuje ruské generály.

O bombardování ukrajinské infrastruktury

Ruské raketové útoky na ukrajinské elektrárny jsou pokusem zdražit válku jak pro ukrajinskou ekonomiku, tak pro západní země podporující Kyjiv. Je v tom i prvek nátlaku – touha donutit Ukrajinu k ústupkům a vyslat signál Západu: "Musíte přestat podporovat Ukrajinu. Tuto válku nemůžete vyhrát."

Jedno je ale jasné: Rusové se často soustředí na to, co se děje tento měsíc, aniž by přemýšleli o tom, jaký bude výsledek za dva, tři, čtyři měsíce. Takové bombardování obvykle nepřinutí druhou stranu, aby se vzdala. Není důvod se domnívat, že se Ukrajinci pod tímto tlakem vzdají.

O dodávce západních tanků Kyjivu

Jakýkoliv prvek sám o sobě obvykle nestačí ke změně průběhu války. Ukrajina už má spoustu tanků, včetně těch, které zabavila Rusku. Tanky jsou určitě užitečné, ale jsou i jiné typy zbraní, které Ukrajina chce víc, například útočné a bezpilotní systémy.

Útočné operace vyžadují mnoho různých typů zbraní, které spolupracují, včetně bojových vozidel pěchoty a dělostřelecké munice. Existuje spousta nových technologií, ale základy se stále příliš neliší od 2. světové války.

Dalším problémem je, že Ukrajina dostává různé systémy v malých sériích z několika zemí NATO. Všechny vyžadují odlišnou logistiku, náhradní díly a školení. V ideálním světě by Ukrajinci byli zásobováni stejnými zbraněmi. Proto se nyní tolik mluví o německých tancích Leopard, které jsou velmi běžné v ozbrojených silách zemí NATO.

O selhání ruské strategie

Nejprve ruské ministerstvo obrany vedlo válku s Ukrajinou jiným způsobem, než se obvykle učí v ruských učebnicích vojenství. Zdálo se, že Rusko uplatní vzor války s Gruzií z roku 2008, ale v ambicióznějším a větším měřítku. Místo toho Rusko použilo vzor z let 1968 nebo 1979, kdy SSSR napadl Československo a Afghánistán. To bylo překvapivé, protože v obou těchto operacích Rusové neočekávali velký odpor a nesnažili se zničit ozbrojené síly těchto zemí.

Dvěma prioritami pro invazi na Ukrajinu byly rychlost a překvapení. Americké invazi do Iráku předcházely měsíce příprav. Ruské jednotky ani nevěděly, že jdou do války. Většina vojáků se o tom dozvěděla méně než den před invazí. V prvních dnech války jsme viděli, jak se ruské tanky porouchaly, protože armáda nedostala čas na přípravu. Prostě dostali rozkaz co nejrychleji postoupit do ukrajinských měst a zapojili se do bitev, na které nebyli připraveni.

Je těžké si představit, o kolik hůře je možné připravit armádu na invazi, než to udělal Kreml. Závěr naznačuje, že šlo o operaci FSB. Plán byl změnit režim v Kyjivě a tajná služba si pravděpodobně myslela, že mají dost kolaborantů [na Ukrajině] a že to zvládnou docela rychle. A že ruská armáda obsadí města dříve, než ukrajinská armáda stihne zareagovat. Nebyli ale připraveni na odpor Ukrajinců.

