Ruská agrese na Ukrajině: Rusko varuje Západ, že bude litovat vyslání tanků na Ukrajinu

20. 1. 2023

- Zelenskij hovoříl k Ramsteinu. Požadoval urychlení vojenské podpory, protože čas hraje do rukou Ruska. "Máme velmi málo času. Rusko může vrhnout do války miliony mobilizovaných. Bez dostatečných a včasných zbraňových dodávek zajde válka dál."



Addressing Ramstein meeting, @ZelenskyyUa called to speed up military support because time plays in Russia’s favor.



We have very little time. Russia can throw millions of mobilized into war. Without sufficient & timely weapon supplies, war will go further. pic.twitter.com/uxLfggyq2P — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 20, 2023

- Vztahy Ruska se Spojenými státy jsou na "historicky nejnižším bodě", uvedl Kreml, přičemž "v dohledné době" není naděje na zlepšení bilaterálních vztahů.



V době, kdy se západní ministři obrany sešli na letecké základně Ramstein v Německu, aby jednali o zaslání další vojenské pomoci Ukrajině, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že dodání dalších tanků Kyjevu "nic zásadního nezmění".



- Západ bude podle něj "litovat" své "iluze", že Ukrajina může na bojišti zvítězit. Peskov řekl novinářům:



Opakovaně jsme říkali, že takové dodávky nic zásadně nezmění, ale přidělají Ukrajině a ukrajinskému lidu problémy.



Na otázku, zda dodávky stále modernějších zbraní na Ukrajinu znamenají, že se konflikt stupňuje, mluvčí Kremlu odpověděl: "Máte naprostou pravdu, skutečně se vyvíjí po vzestupné spirále. Vidíme rostoucí nepřímé a někdy i přímé zapojení zemí NATO do tohoto konfliktu ... Vidíme oddanost dramatické iluzi, že Ukrajina může na bojišti uspět. Je to dramatický klam západního společenství, který bude nejednou důvodem k lítosti, tím jsme si jisti.





- Nejvyšší diplomat EU Josep Borrell říká, že některé evropské země jsou připraveny poslat na Ukrajinu těžké tanky a že doufá, že rozhodnutí o jejich poskytnutí padne na dnešním zasedání ministrů obrany v Německu.



Borrell řekl novinářům v Madridu:



O tom se bude dnes jednat v Ramsteinu, kde bude EU zastoupena. Musíme Ukrajině poskytnout zbraně potřebné nejen k odražení, což právě dělají, ale také k znovuzískání území.



Dodal:



Myslím, že Ukrajina potřebuje bojové zbraně a těžké tanky, o které požádala a které jsou některé evropské země připraveny poskytnout, a doufám, že takové rozhodnutí bude přijato.





- První dodávka humanitární pomoci OSN dorazila poblíž frontového města Soledar v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, uvedl mluvčí OSN.



Podle mluvčího Úřadu OSN pro koordinaci humanitární pomoci (OCHA) Jense Laerkeho vyložil konvoj tří kamionů zásoby potravin, vody, hygienických potřeb a léků pro přibližně 800 lidí v oblastech kontrolovaných ukrajinskou vládou.



Neposkytl podrobnosti o přesné poloze konvoje ani o tom, jak byl OCHA schopen zajistit jeho bezpečnost, ale uvedl, že vozidla vyjela z Dněpru, a dodal:



Podle něj lidé v Dněpru pomoc nutně potřebují, takže jsme opravdu rádi, že se k nim konvoj dostal.



Agentura se snaží zvýšit počet konvojů s pomocí v blízkosti frontových linií a v nadcházejících dnech se očekávají další, dodal.





- Americký ministr obrany Lloyd Austin vyzval spojence, aby "sáhli hlouběji do kapsy" a podpořili Ukrajinu, protože "historie nás sleduje", když uvedl podrobnosti o balíku vojenské pomoci ve výši 2,5 miliardy dolarů, který USA oznámily ve čtvrtek.



V projevu na zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny v Německu Austin řekl: "Toto je klíčový okamžik. Rusko se přeskupuje, verbuje a snaží se znovu vybavit. Toto není okamžik, kdy by se mělo zpomalit. Je to chvíle, kdy je třeba sáhnout hlouběji do kapsy. Ukrajinci nás sledují. Sleduje nás Kreml a sleduje nás historie. Takže nepolevíme. A nebudeme váhat v našem odhodlání pomoci Ukrajině bránit se před ruskou imperiální agresí."



Setkání na americké základně Ramstein se osobně zúčastnil ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov a prostřednictvím videospojení k němu promluvil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij.



Zelensiyj uvedl, že jeho vláda očekává "silná rozhodnutí" od vedoucích představitelů obrany NATO a dalších zemí, kteří se v pátek setkali, aby diskutovali o posílení schopnosti Ukrajiny čelit ruským silám pomocí moderních bojových tanků.



Skupina 11 zemí NATO před dnešním jednáním přislíbila Ukrajině novou vojenskou pomoc. Pomoc od zemí včetně Británie, Estonska, Lotyšska a Polska bude podle prohlášení zahrnovat desítky systémů protivzdušné obrany Stinger, protiletadlových děl S-60, kulometů a výcvik.



USA ve čtvrtek oznámily, že Ukrajině poskytnou 2,5 miliardy dolarů na nové zbraně a munici. Balík zahrnuje 90 obrněných transportérů Stryker, dalších 59 bojových vozidel pěchoty Bradley, systémy protivzdušné obrany Avenger a velkou i malou munici, uvádí se v prohlášení Pentagonu.





- Samozvaná Doněcká lidová republika (DLR) v oblasti Donbasu oznámila, že převzala kontrolu nad Kliščiivkou, malou osadou jižně od Bachmutu na východě Ukrajiny.









- Náměstek polského ministra zahraničí Paweł Jablonski prohlásil, že země je připravena podniknout nestandardní" kroky, pokud se Německo postaví proti vyslání tanků leopard na Ukrajinu, informuje agentura Reuters.

- Ministři obrany USA a Německa se ve čtvrtek setkali, protože Berlín čelí tlaku, aby povolil transfer tanků Leopard německé výroby na Ukrajinu. Schůzka mezi Lloydem Austinem a Borisem Pistoriem se uskutečnila v době, kdy německý vládní zdroj agentuře Reuters sdělil, že Berlín by povolil vyslání tanků Leopard na Ukrajinu, aby jí pomohly v obraně proti Rusku, pokud by USA souhlasily s vysláním vlastních tanků.





- Mluvčí německé vlády uvedl, že dosud neobdržel od žádné země žádost o povolení reexportu tanků německé výroby na Ukrajinu. Polský premiér Mateusz Morawiecki naznačil, že Polsko by mohlo poslat na Ukrajinu tanky Leopard 2 v rámci širší koalice i bez souhlasu Německa. "Souhlas je zde druhořadý, buď tento souhlas rychle získáme, nebo uděláme, co je třeba, sami," řekl Morawiecki.





Šéf jaderného dozorčího orgánu OSN Rafael Grossi se obává, že svět začíná být spokojený s nebezpečím, které představuje Ruskem kontrolovaná Záporožská jaderná elektrárna. Grossi v rozhovoru s novináři v Kyjevě uvedl, že k jaderné havárii může dojít každým dnem, a zopakoval, že situace v elektrárně je velmi nejistá.







Simon Evenett a Niccolò Pisani uvedli, že jejich výzkum odhalil "velmi omezený ústup firem z EU a G7 z Ruska", a dodali, že tato zjištění "zpochybňují narativ, že dochází k rozsáhlému exodu západních firem, které opouštějí trh".Výzkumníci uvedli, že z 1 404 společností z EU a G7, které byly v únoru 2022 registrovány jako vlastníci celkem 2 405 dceřiných společností v Rusku, se do listopadu zbavilo alespoň jedné z nich pouze 8,5 %, přičemž míra odprodejů se ve čtvrtém čtvrtletí "téměř nezměnila"."Ve skutečnosti mnoho firem se sídlem v těchto zemích odolalo tlaku vlád, médií a nevládních organizací", aby opustily Rusko, přestože západní firmy, které pokračují v obchodních vazbách, "by mohly být obviněny z 'obchodování s nepřítelem'".Studie zjistila, že z Ruska se stáhlo více amerických společností (18 %) než evropských firem (8 %) a že z těch dceřiných společností, které zůstaly, je 19,5 % vlastněno Německem, 12,4 % Američany a 7 % Japonci.Yaleova univerzita vede seznam, který ukazuje, že více než 1 000 západních společností omezilo své aktivity v Rusku nebo - jak je tomu v případě některých největších světových nadnárodních společností - se stáhly úplně, ale mnohé zůstávají.Švýcarští výzkumníci uvedli, že jejich studie pravděpodobně přeceňuje míru odprodejů a představuje "ověření reality", "jak ochotně, schopně a rychle jsou západní firmy připraveny přerušit zahraniční obchodní vazby tváří v tvář akutním geopolitickým rizikům".. Podle bezprostředních informací jednali o spolupráci v oblasti energetiky.19. ledna Rusové zabili čtyři civilisty v Doněcké oblasti: další tři lidé v regionu byli zraněni. V současné době není možné zjistit přesný počet obětí v [oblastech] Mariupol a Volnovacha. Každý válečný zločinec bude potrestán!Jablonski odpověděl: "Myslím, že pokud bude silný odpor, budeme připraveni podniknout i takovou nestandardní akci ... ale nepředjímejme fakta."Jablonski tak zopakoval prohlášení polského premiéra Mateusze Morawieckého, který ve čtvrtek naznačil, že Polsko by mohlo v rámci širší koalice vyslat na Ukrajinu tanky Leopard 2 i bez souhlasu Německa."Souhlas je zde druhořadý, buď tento souhlas rychle získáme, nebo sami uděláme, co je potřeba," řekl Morawiecki.Tyto rakety, které doletí až 300 km, by mohly Ukrajině umožnit zasáhnout ruské zásobovací trasy a sklady daleko za frontovou linií, které nejsou dosažitelné současnými raketovými systémy Himars.Západní partneři se však také obávají, že by Ukrajina mohla zbraně dlouhého doletu použít k zasažení hluboko uvnitř ruského území nebo Krymu - poloostrova, který Moskva anektovala v roce 2014 - přestože Kyjev slíbil, že tak neučiní.Spojené státy ve čtvrtek oznámily novou vojenskou pomoc Ukrajině v hodnotě až 2,5 miliardy dolarů, včetně stovek obrněných vozidel a podpory ukrajinské vzdušné porážky.Nový německý ministr obrany Boris Pistorius však již dříve uvedl, že neví o žádném požadavku, aby Ukrajina obdržela americké a německé tanky současně."Nejsem si vědom žádného takového ustanovení," řekl Pistorius německé televizi ARD na otázku, zda to znamená, že Abramsy a Leopardy musí být dodány současně, což je postoj, který ponechává otevřenou možnost páteční dohody.Setkání na letecké základně Ramstein v Německu je nejnovějším z řady setkání od ruské invaze na Ukrajinu před téměř 11 měsíci a budou se na něm projednávat budoucí dodávky zbraní, zejména německých tanků Leopard 2, které používají armády v celé Evropě.Berlín má právo veta při jakémkoli rozhodnutí o vývozu tanků a vláda kancléře Olafa Scholze se zatím zdála být neochotná tento vývoz schválit z obavy, že by tím Rusko vyprovokovala.Někteří spojenci tvrdí, že obavy Berlína nejsou na místě, protože Rusko je již plně odhodláno k válce, zatímco Moskva opakovaně prohlásila, že západní dodávky zbraní by prodloužily konflikt a zvýšily utrpení na Ukrajině."Ve skutečnosti nyní čekáme na rozhodnutí jednoho z evropských hlavních měst, které aktivuje připravené řetězce spolupráce týkající se tanků," řekl Zelenskij ve čtvrtečním večerním videopřenosu."Připravujeme se na zítřejší schůzku v Ramsteinu. Očekáváme silná rozhodnutí. Očekáváme silný balíček vojenské pomoci ze strany Spojených států," dodal.Pomoc od zemí včetně Británie, Estonska, Lotyšska a Polska bude podle prohlášení zahrnovat desítky systémů protivzdušné obrany stinger, protiletadlových děl S-60, kulometů a výcvik."Ředitel Burns odcestoval do Kyjeva, kde se setkal s ukrajinskými zpravodajskými kolegy i prezidentem Zelenským a posílil naši trvalou podporu Ukrajině a její obraně proti ruské agresi," uvedl americký představitel, který odmítl být jmenován nebo sdělit, kdy se návštěva uskutečnila.V projevu na setkání s dalšími ministry obrany na vojenské základně Tapa v Estonsku Wallace nastínil již dříve oznámený balíček vojenské podpory Ukrajině, včetně vyslání tanků Challenger. "Jsme v tom dlouhodobě," řekl.Polsko uvedlo, že posílá protiletadlová děla S-60 se 70 000 náboji a je připraveno darovat rotu tanků Leopard 2 německé výroby, a to "do doby, než se vytvoří (širší) koalice" dárců tanků Leopard.jinu. Celkový počet obrněných vozidel přislíbených na zítřejší schůzce půjde do stovek, řekl Anušauskas agentuře Reuters.. Kreml opakovaně prohlásil, že Rusko je připraveno zastavit vojenské operace, pokud Ukrajina splní jeho požadavky, ale Moskva veřejně nepředstavila podrobnosti své vyjednávací pozice ani to, co požaduje od Kyjeva, aby ukončila nepřátelství.