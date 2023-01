Už víme, proč je BBC v kapse Konzervativní strany

Richard Sharp, předseda správní rady BBC, britský premiér Boris Johnson a záruka za půjčku ve výši 800 000 liber

Předseda BBC Richard Sharp pomohl sjednat záruku na půjčku až 800 tisíc liber pro Borise Johnsona několik týdnů předtím, než ho tehdejší premiér vybral do funkce předsedy správní rady BBC

Předseda BBC stojí v čele správní rady BBC a je zodpovědný za zachování nezávislosti BBC a za dohled nad fungováním BBC s cílem naplnit její poslání.Předseda vede proces jmenování generálního ředitele a může generálního ředitele odvolat. Předseda BBC rovněž působí jako nejvyšší představitel korporace v parlamentu a vládě, včetně decentralizovaných správních orgánů.



O tomto korupčním skandálu informuje novinář Gabriel Pogrund v nedělním vydání týdeníku Sunday Times:



EXCLUSIVE🚨w/@HarryYorke1



The BBC chairman helped arrange a guarantee on a loan of up to £800K for Boris Johnson weeks before then PM selected him for the role



Johnson was told to end Richard Sharp’s involvement in his financial affairs by Cab Office 1/7 https://t.co/H8Vk3pd0V4