Vláda Spojeného království ví, že má vypůjčený čas, a proto ruší naše svobody

19. 1. 2023 / George Monbiot

Nenechte je mluvit o svobodě. Tato vláda nás zbavuje základních svobod s rychlostí a odhodláním, jaké byste očekávali po vojenském převratu. S vědomím, že jejich dny v úřadu jsou sečteny, se zdá, že konzervativci se snaží demokracii co nejrychleji uhasit.

Ještě před poslední novelou byl zákon o veřejném pořádku nejrepresivnějším zákonem moderní doby, který potenciálně kriminalizuje všechny smysluplné protesty. Pokud bude nový návrh Rishiho Sunaka přijat, protesty mohou být zastaveny ještě před jejich zahájením s odůvodněním, že by mohly být "rušivé". Narušující protesty byly v loňském policejním zákoně nově definovány tak, aby zahrnovaly i hluk. Nyní se definice dále rozšiřuje o "pomalý protestní pochod". Tento pozměňovací návrh Minority Report nás staví na špatnou stranu zákona ještě předtím, než zvedneme ruku k protestu.

Vláda zároveň v parlamentu spěchá s návrhem zákona proti odborům, který by mohl vrátit pokrok na pracovištích o sto let zpět. Umožňuje ministru obchodu Grantu Shappsovi požadovat minimální úroveň služeb ve veřejném sektoru a sektoru služeb. Jelikož rozsah tohoto požadavku není v návrhu zákona definován, minimální úroveň služeb je taková, jakou ji určí on. Jeho svévolné pravomoci by ve skutečnosti mohly učinit protestní akce nezákonnými.

Vláda tento právní předpis odůvodňuje tím, že stávky záchranářů "mají za následek nejednotnou pohotovostní péči pro britský lid". Pohotovostní péče je nejednotná, ale ne v důsledku stávek. Dlouhé čekání na sanitky, školy směřující k bankrotu, železnice v permanentním kolapsu a řeky plné sraček nejsou důsledkem stávek, ale hrubého pochybení vlády, která připravila veřejné služby o finanční prostředky a od soukromých poskytovatelů nepožaduje účinnou minimální úroveň služeb.

Zbývá jediný prostředek demokratické nápravy: protest. Ale jakmile bude přijat zákon o veřejném pořádku, i psaní článků, jako je tento, by vás mohlo přivést do rozporu s ním.

Toryové donekonečna blábolí o svobodě. Ale jediná svoboda, kterou respektují, je svoboda bohatých a mocných zacházet s ostatními lidmi jako se zbožím a s živou planetou jako s odpadkovým košem. Demokracie v této zemi byla vždycky jen na úrovni kůže, naše moc a osobnost byly delegovány na pantomimu, kterou hraje 650 lidí v centru Londýna, z nichž jen málo smí říct svůj názor. Bez pravidelné účasti, která by tomuto slovu dodala smysl, je protest jediným pozůstatkem skutečné demokracie, který nám zůstal.

Žádná síla ve Spojeném království není tak rušivá jako westminsterská vláda, žádný nepořádek není tak velký jako nepořádek, který způsobila. Je to nemocná, zastaralá politická kultura. V lidských vztazích je nyní nátlakové chování trestným činem. V politice je to oceňováno a oslavováno. Potřebujeme nejen změnu vlády. Je třeba změnit způsob vládnutí.

