USA jsou ochotny pomoci Ukrajině zaměřit se na Krym

19. 1. 2023

Spojené státy již léta trvají na tom, že Krym je stále součástí Ukrajiny. Bidenova administrativa však od ruské invaze na Ukrajinu odmítá poskytnout Kyjevu zbraně, jež potřebuje k útoku na Krymský poloostrov, který Rusko využívá jako základnu pro ničivé údery na Ukrajinu. Nyní se tato linie začíná zmírňovat, píše New York Times.

Podle několika amerických představitelů, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, začíná Bidenova administrativa po měsících diskusí s ukrajinskými představiteli konečně připouštět, že Kyjev by mohl získat kapacitu k úderu na ruské útočiště, třebaže takový krok zvyšuje riziko eskalace. Na Krymu mezi Černým a Azovským mořem se nacházejí desítky tisíc ruských vojáků a četné ruské vojenské základny.

Ke zmírnění tohoto postoje došlo proto, že Bidenova administrativa dospěla k názoru, že pokud ukrajinská armáda dokáže Rusku, že jeho kontrola nad Krymem může být ohrožena, posílí to pozici Kyjeva v případných budoucích jednáních. Kromě toho se zmenšily obavy, že by Kreml použil odvetnou taktickou jadernou zbraň, uvedli američtí představitelé a experti, i když – jak upozornili – toto riziko i nadále přetrvává.

Nové úvahy o Krymu - který Rusko nezákonně anektovalo v roce 2014 - ukazují, jak daleko se představitelé Bidenovy administrativy dostali od začátku války, kdy se zdráhali dokonce veřejně přiznat, že Spojené státy poskytují ukrajinským jednotkám protiletadlové rakety Stinger.

V průběhu konfliktu si však Spojené státy a jejich spojenci v NATO postupně začali uvolňovali pouta, která si sami nasadili, a přešli od poskytování Javelinů a Stingerů k zásilkám moderních raketových systémů, systémů protivzdušné obrany Patriot, obrněných bojových vozidel, a dokonce i některých západních tanků, aby Ukrajině poskytli schopnost čelit ruskému náporu.

Nyní Bidenova administrativa zvažuje to, co by bylo jedním z jejích dosud nejodvážnějších kroků; pomoc Ukrajině při útoku na poloostrov, který prezident Vladimir Putin považuje za nedílnou součást svého úsilí o obnovení zašlé ruské slávy.



Američtí představitelé diskutují se svými ukrajinskými protějšky o použití Američany dodaných zbraní, od raketových systémů HIMARS po bojová vozidla Bradley, k případnému útoku na Putinovu těžce vybojovanou kontrolu nad pozemním mostem, který funguje jako kritická zásobovací trasa spojující Krym s Ruskem přes Ruskem okupovaná města Melitopol a Mariupol.

Prezident Biden však zatím není připraven poskytnout Ukrajině raketové systémy dlouhého doletu, které by Kyjev potřeboval k útoku na ruská zařízení na poloostrově.

Ukrajinští představitelé již dlouho trvají na tom, že Krym je důležitým cílem jejich útoků a že pokračující vojenský tlak na tamní ruské základny je významnou součástí jejich strategie. Ukrajinští vojenští představitelé rovněž diskutovali s americkými představiteli o důležitosti zvýšení tlaku na ruský týl, z nějž Kreml podporuje vojenské operace v jiných částech Ukrajiny.

