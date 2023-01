Orlová-Babišová

20. 1. 2023 / Petr Haraším

Mnozí i nemnozí mají v paměti roztodivné povědomí o podivných móresech komunistického věčného budování ráje, kdy se Zlín najednou nemohl jmenovat Zlín, a kde se vzal tu se nevzal, byl tady na stejném místě Klementov Gottwaldov, a to až do doby, než opět zavládl alespoň trochu zdravý rozum, morálka a slušnost.



Doufám, že obdobné prokletí vlády lidu ovládnuté psychopatickým vůdcem a jeho smečkou slintajících zrůd nepropukne v ohavné pitvoření s názvy měst a ulic. Přeji si, aby Orlová byla Orlovou a nikoli Babišovem, Babišínem či snad Babišnem ve Slezsku s centrálním náměstím soudruha Zemana, navíc osazené sošnými sochami velikána v nadživotní ruské a čínské ošklivosti.

Naše hrdé město se po kolektivní bezprecedentní oblibě státního kořaly, lháře a kolaboranta Zemana nedalo ničím a nikým zastrašit a okamžitě přesedlalo neohroženě na dalšího zeměškůdce Babiše. Podporovali jsme celostátně nejvíce Zemana, proto je logické, že budeme nejvíce podporovat další karikaturu české demokracie, navíc věčně ověnčeného titulem „Udavač od Obuvníka“.





Jenže, proč ne? Každý si přeci v demokracii může svobodně vhodit do urny i největšího ubožáka coby pilného žáka komunistické státní bezpečnosti. Za svobodnou volbu není volič přímo nikterak zodpovědně odpovědný a odpovědně zodpovědný už vůbec ne. Navíc, když se každou předchozí volbou toho i onoho jedině přesvědčil, že mu je stále stejně blbě tam na dně, pak má právo, ba povinnost volit právě tak, aby nás…zlobil ty, co si o něm myslí jen to nejlepší.







Z přehršle komentářů, které se vyrojily poté, kdy se opět a znovu s velkým překvapením zjistilo, že venkov si dovolil volit jinak než osvícená část republiky, se line podivná narudlá pachuť. Jedni tvrdí, že nevědí tamti na rozdíl od tamtěch, co činí, druzí tvrdí, že vědí, co činí, ale nevědí, proč tak činí a třetí se činí, aby ti, co zle činí špatnou volbu, činili po činech vědoucích vedoucích, už jen pravou volbu činěnou v dobrém zájmu jejich, i v zájmech nás i vás a také v činném zájmu České činovnické republiky.







Venkov tedy volil opět špatně a města opět dobře. A volil celý venkov špatně, nebo volil špatně venkov volící Babiše, naproti tomu a venkov volící Pavla volil navýsost dobře, ač se jedná o stejný ostudný venkov? A notně demokracií osvícení a řádně svobodou promoření městští voliči, kteří volili Babiše, volili-li správně, nebo nevolili-li ti nešťastní snad venkovsky špatně? Babiš aby se v tom vyznal i s celým Prchalem.







A aby bylo už zas lépe.







Ultrapravicový ortodoxní nenávistný věřící Šafr prý vyšle na zasmrádlý venkov, a tudíž i do nejhoršího města Česka, tedy k nám do Orlové, vytýkací řetězový dopis, který nejen ekonomicky, ale i rozumově slabě nadaným až tupým příživníkům vysvětlí, jak správně vhodit generála Pavla do urny.







Víc Babiše v našem zaostalém městě podpořit fakt nemohl. Početné skupiny orlovských voličů, kteří dle blahoslaveného Šafra čekají od prezidenta Babiše hojné a veselé minimálně desetitisícové sociální dávky, jsem se na názor raději neptal, takže nevím, zda Šafr provedl vlastní fóří průzkum, nebo zda si jej vymyslel.







Rovněž nevím, jak se dotazoval kohorty vězňů na jejich verzi volby, ale zřejmě je to šéfredaktor odvážný a smělý. Já do Heřmanic nepojedu, nepůjdu.







Jak hodlá i tyto skupiny voličů oslovit Šafrův řetězový dopis, není známo, nicméně bude to velká volební bomba. Bomba, která neúprosně obrátí na pravou víru a patřičnou míru slabé, odstrčené i utlačované, navíc i bez zbytečného čtení.







Vždyť jsme tady intelektově bídní a rozumově zaostalí, tak jak číst? Taktéž jsme naplněni odporem k demokracii, a tudíž demokraticky musíme přijmout volební poradu od demokraticky vyspělých. Jedině ti nám dopisní radou vyjeví, jak správně, dle zaslaného návodu, volit!







Volíme tady prý špatně, poněvadž máme pocit slabosti a utlačení. Proč tomu tak u nás je, zase nevíme. Asi nějaký vnější nepřítel neoliberálního experimentu oligarchické krutovlády politických stran zleva, zprava, ze severu i z jihu.







Babiš jasně vyhrává tam, kde chudoba, exekutor, kde vzdělání nět a staroba da.







Ale to je plná ostuda všech vlád od roku 1989, že právě taková zanedbaná území zrovna tady na severu a východě máme. Neumíme pracovat s informacemi (proč tedy ten vytýkací dopis?) a nemáme kritické myšlení (tak to by ten Šafrův hrubý manifest mohl zabrat).







Slibovali nám zde chléb a strdí, zůstal jen prázdný měšec a stále to tady stejně smrdí. Lidé se u nás sice mají posledních 30 let špatně, ale správnou volbou se stav okamžitě zlepší, a to i zpětně.







Babišův místní volič se obává, že volbou vládního generála uzavře demokratická ultrapravice dokonalý triumf a že po nás, tady u Bakalových vyrabovaných dolů, bude naprostá veta.







K volební kampani státního bezpečnostního agenta Bureše se přidala i koalice SPOLU. Na twitteru včera hlásili spolukoaličníci, že naše země opět vzkvétá, že se máme dobře až fanfárově, že inflace a recese nic neznamená, když se správně vládne.







Voliči i u nás moc dobře vědí, co je Babiš za gaunera zač, jenže karvinské doly vybrakoval a finančně vytěžil šmejd Bakala.







Voličům nevadí, že Bakalovi k majetku Zeman a jeho věrní pomohli, že mu s dobrým srdcem naservírovali na 40 tisíc jejich bytů a že ne Bakala, ale Babiš je Zemanův nejvíc největší kámoš.







Jednoduše kandidát Pavel je kandidátem vlády (ač to není pravda pravdoucí) a Bakala je kamarád vlády a dost. Kandidát Pavel je tedy kandidátem nenáviděného Bakaly, který vybral ty doly a sebral lidem jejich slíbené byty. Proto tady bude mít Babiš, ač je větší lump než Bakala, výhru jasnou a minimálně 60 % volební podpory.







Nechci malovat Tomia na orlovské náměstí, ale my prý jako to město nepřizpůsobivých a pobíračů sociálních dávek bychom s klidem zvolili i Okamuru, kdyby kandidoval.







Ale znova, proč ne, právo na to máme. Život u nás ani po těchto volbách, ani po těch dalších, lepší rozhodně nebude, spíše naopak, a to i kdybychom volili toho, nebo toho, nebo dokonce toho posledního vzadu.







Haraším Petr Orlau







